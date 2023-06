escuchar

En la noche del jueves, Karina Mazzocco dio el presente en el estudio de Noche al Dente (América), en donde se dispuso a hablar sobre su vida, su carrera y a realizar las divertidas actividades propuestas por Fer Dente. Sin embargo, apenas comenzada la nota, la charla que había comenzado con un tinte humorístico derivó en una temática delicada: la situación legal de Elián Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante quien, actualmente, se encuentra detenido por privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas y tenencia ilegítima de armas de fuego.

La dura opinión de Karina Mazzocco sobre la detención de L-Gante: “Está complicado”

Sentada en el cómodo sillón del estudio de América, cara a cara con Fer Dente, Karina Mazzocco comenzó a hablar sobre su rol actual como presentadora de A la tarde, uno de los magazines de la farándula que lideran el horario vespertino. Fue ahí cuando el conductor, quien debutó en dicho rol apenas dos meses atrás, le preguntó cómo hacía para llevar adelante ciertas situaciones que pasaban en vivo y que la descolocaban. “Como cuando se te declaró L-Gante”, señaló, recordando el día en el que, en plena nota, el artista aseguró estar “enamorado” de ella.

“Está pasando un momento muy difícil, él, está complicado”, comenzó, con tono serio. Y, con algo más de liviandad pero sin perder la seriedad, agregó: “Él es un chico muy carismático. Al margen de la situación actual que es grave, hay denuncias graves contra él. Es un chico que a mi me cae muy bien, me parece que es un pibe emergente de una situación... un resiliente que logró hacer algo con su vida. No sé cómo va a continuar ahora porque está con temas legales”.

Karina Mazzocco se refirió a la situación actual de L-Gante

Finalmente, admitió que lo conoció gracias a su hijo Malek, fruto de su relación con Omar El Bacha, quien, con 16 años, la hizo escuchar la música del cumbiero y que, a partir de ahí, supo de su existencia.

Qué pasó con L-Gante

El martes 6 de junio por la tarde, L-Gante fue detenido por “amenazas simples, privación ilegal de libertad, amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y tenencia simple de estupefacientes” en el marco de un allanamiento en las localidades de General Rodríguez y Luján, el cual incluyó su propiedad en el barrio de Moreno.

L-Gante continúa detenido Archivo

El intérprete de “El Último Romántico” continúa detenido luego de su declaración indagatoria, durante la que se negó a responder preguntas del Ministerio Público Fiscal, y en la que desmintió haber amenazado u obligado a alguien a subirse a su camioneta.

De acuerdo a lo explicado en el expediente judicial, “en un lapso de, aproximadamente, veinte minutos, L-Gante retuvo a las víctimas [el denunciante y una mujer que también trabaja en el municipio] contra su voluntad con el fin de obligar a una de ellas que intercediera en un procedimiento que realizaban agentes de la Guardia Urbana Municipal de General Rodríguez. Valenzuela quería que la víctima usara sus influencias por la función que desarrolla en el municipio para que liberaran a los integrantes de su círculo de amigos. Al tomar conocimiento de que no se había tomado temperamento restrictivo de libertad para con su grupo de amigos, decidió liberar a las víctimas, en virtud de no necesitar de las influencias”.

El denunciante es un empleado de la Municipalidad de General Rodríguez -cuya identidad no puede revelarse por pedido de la Justicia- y vecino del barrio Bicentenario, donde vivió L-Gante hasta que se mudó al country.

