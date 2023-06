Investigación: una intimidatoria llamada telefónica, amenazas de muerte y una pistola, las pruebas contra L-Gante

escuchar

A las 6.30 del 27 de mayo, un empleado de la Municipalidad de General Rodríguez recibió una llamada en su teléfono celular. Afirmó que, cuando atendió, reconoció sin ninguna duda la voz de su interlocutor: era Elián Ángel Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante. El líder de la llamada Cumbia 420 lo amenazó: le anticipó que iba a ir a su casa para matarlos a él y a su familia, denunció. Según consta en el expediente judicial, el cantante cumplió con parte de su palabra. Junto con un joven que aún no fue identificado y es buscado por la policía, se presentó en el inmueble de la víctima en una camioneta BMW con prohibición de circular y, tras apuntarle con un arma, lo obligó a subir. Después, accionó el cierre centralizado para que no pudiera bajar y fue a buscar a otra víctima, una mujer. El cantante retuvo a las dos personas durante veinte minutos. Les gritó y los encañonó con una pistola. Mientras, se comunicó con alguien de su confianza y le dijo: “Preparen la quinta que llevo un regalito”. Quería que, mientras lo tenía retenido, el empleado municipal utilizara sus influencias para que no detuvieran a su grupo de amigos tras un incidente a la salida de un boliche.

Así lo pudo reconstruir LA NACION de fuentes con acceso al expediente. Hoy, L-Gante, de 23 años, fue trasladado desde la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes hasta la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 de Moreno-General Rodríguez, donde fue indagado por los funcionarios judiciales a cargo de la investigación.

El músico dio su versión de los hechos, pero no quiso responder preguntas del fiscal Raúl Villalba. Valenzuela está imputado por “amenazas simples, privación ilegal de libertad y amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego”. Hoy le sumaron otra acusación: tenencia simple de estupefacientes.

La madre de L-Gante, en la puerta de la fiscalía Fabián Marelli

Claudia Valenzuela, la madre de L-Gante, sostuvo que la detención de su hijo es “un tema de dinero y política”, que “si no fuese tan famoso, no estaría preso” y que el denunciante “le clavó un puñal por la espalda”. La mujer, junto con un grupo de personas, se acercó a la puerta de la fiscalía donde fue trasladado su hijo.

“ En un lapso de, aproximadamente, veinte minutos, L-Gante retuvo a las víctimas contra su voluntad con el fin de obligar a una de ellas que intercediera en un procedimiento que realizaban agentes de la Guardia Urbana Municipal de General Rodríguez. Valenzuela quería que la víctima usara sus influencias por la función que desarrolla en el municipio para que liberaran a los integrantes de su círculo de amigos. Al tomar conocimiento de que no se había tomado temperamento restrictivo de libertad para con su grupo de amigos, decidió liberar a las víctimas, en virtud de no necesitar de las influencias ”, describe el expediente judicial.

Durante los 20 minutos que las víctimas estuvieron cautivas, según fuentes judiciales, L-Gante circuló a toda velocidad y, mientras gritaba, les apuntaba a las víctimas con una pistola.

Réplicas de armas secuestradas en los allanamientos donde fue detenido L-Gante DDI Moreno

La orden de detención de Valenzuela fue firmada por el juez de Garantías de Moreno-General Rodríguez Gabriel Castro, tras un pedido hecho por la fiscal Alejandra Rodríguez y el ayudante fiscal Ezequiel Freydier, funcionarios a cargo de la investigación que comenzó el 27 de mayo pasado tras la denuncia de una de las víctimas.

L-Gante fue detenido en su casa del Country Club Banco de la Provincia de Buenos Aires. En los allanamientos, la policía bonaerense secuestró réplicas de armas de fuego.

Tras la audiencia de hoy, el abogado defensor de L-Gante, Alejandro Cipolla, dijo que el músico “negó las acusaciones, dio una explicación detallada y explicó todo”, y que “dio detalles y aportó pruebas de video”. El letrado adelantó que en las próximas horas presentará el pedido de excarcelación de su cliente.

Además de ser indagado, Valenzuela, de 23 años, fue sometido a un examen médico y después derivado a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, donde continuará detenido.