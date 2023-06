La hermana biológica de Morena Rial rompió el silencio y la mediática le respondió sin filtro: “Se vienen a hacer los pobrecitos”

escuchar

Morena Rial pasó los últimos años instalada en Córdoba, lo más alejada posible del ojo público, pero de regreso a la provincia de Buenos Aires quedó envuelta en una nueva polémica que, esta vez, involucra a su familia biológica. Días atrás y por primera vez, la hija de Jorge Rial contó que conoce la identidad de la mujer que la dio en adopción y que, aunque tanto ella como sus hermanos de sangre intentaron ponerse en contacto, ella “no está lista” para dar ese paso. Asimismo, se mostró muy enojada y afirmó sentir que la abandonaron cuando era una bebé.

Habló la hermana biológica de Morena Rial

Sus declaraciones llevaron a su madre, Azucena Luna, y a su media hermana mayor a hablar con los medios por primera vez. Fue esta última quien, en la tarde del jueves, se comunicó por llamada telefónica con Karina Mazzocco en A la tarde (América) para aclarar la situación y recibió una dura respuesta de parte de la mediática.

“Yo intenté contactarla a ella, pero no me contestó nada”, aseguró la media hermana de Rial, quien pidió que no mostrara su cara ni se diera su nombre, apenas comenzada la entrevista. A continuación, explicó que siempre supo de la existencia de Morena, ya que Azucena le habló de ella.

Jorge Rial junto a sus hijas Morena y Rocío Instagram

“Mi mamá estaba embarazada y el padre biológico no la quería. Decía que no era de él, porque le llenaron la cabeza. Ella no se quiso deshacer de la bebé”, reveló y con esto confirmó la versión que la mujer le dio a la hija de Jorge Rial. Sobre los dichos de la joven de 24 años, manifestó: “Me molestó que se haya referido así a mi mamá, que decía que la llamaba en estado de ebriedad. Yo lo niego rotundamente porque mi mamá por su estado de nerviosismo tiene ese tono en la voz, no es que ella es ebria”.

Días atrás, en el mismo ciclo, la hija adoptiva de Silvia D’Auro había expresado que no tenía ganas de conocer a su familia porque “son humildes” y ella “no está pasando un buen momento como para ayudarlos”. Y, en respuesta, la mujer que afirma ser su media hermana dejó en claro que no intentaron hablar con ella para pedirle plata.

Azucena Luna, la madre biológica de Morena Rial

“Que se dé una oportunidad de conocernos, de charlar. En todos los mensajes que le mandé yo le dije que nosotros no buscamos nada. No buscamos plata ni fama, yo busco conocer a mi hermana. No son las cosas que ella piensa”, señaló. Y remarcó: “Nosotros sufrimos mucho”. Sobre esa misma línea, confirmó que su madre, tras dar a la recién nacida en adopción, atravesó una serie de episodios depresivos e incluso llegó a intentar quitarse la vida tomando veneno.

No obstante, mientras continuaba la nota, Morena habló de manera directa con Luis Ventura -quien estaba presente en el programa- y disparó: “Acá no hubo ninguna pérdida. Hablan de pérdida, pero lo que fue, fue abandono. Ella abandonó mi persona. Se vienen a hacer los pobrecitos y no es así. Cómo puede ser que no pueda tenerme porque estaba en una situación complicada, pero después van y adoptan a otra”.

La respuesta de Morena Rial a los dichos de su hermana biológica

Cabe destacar que, según contó la tucumana de 30 años, tras dar en adopción a Morena, su madre acogió a su sobrina, quien estaba en situación de calle y, debido a la desnutrición, casi muere. Cuando la hija del conductor de Argenzuela (C5N) habló de ese detalle, dijo: “Ella tiene una hija de la misma edad que yo, porque para superar el dolor, adoptó otra hija. A ver... le agradezco porque quizás me dio una vida mejor, pero cada uno por su lado”.

