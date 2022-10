La pícara respuesta de L-Gante a una propuesta de Karina Mazzocco

escuchar

Desde hace semanas, Elían Alias Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, está en boca de todos. Su inminente acercamiento con Wanda Nara, el estreno del fogoso videoclip y los dramas legales con su expareja, y madre de su hija Jamaica, Tamara Báez, lo tuvieron en el ojo de la tormenta. Esta semana estuvo en A la tarde (América) y además de cruzarse con su padre por primera vez en muchos años, también aceptó una propuesta que le hizo Karina Mazzocco.

Días atrás, el programa de televisión sirvió de escenario para reunir a padre e hijo después más de una década sin verse. Sin embargo, las cosas no comenzaron del todo bien y los pases de facturas entre ellos parecía no llegar a buen puerto. En 2021, Miguel Ángel Prosi inició el primer acercamiento con el músico, con quien no tenía contacto desde que el artista cumplió cinco años. “Sí, apareció, pero mandándole mensajes a mis hermanas más grandes, María y Natalie, de parte de él. Porque yo empecé a juntarme con ellas”, explicó y en la misma línea continuó: “No me preocupa lo que él haga. Tengo otras complicaciones para dar mi tiempo libre”.

El pícaro ida y vuelta entre Karina Mazzocco y L-Gante

Karina Mazzocco fue la encargada de ofrecer como mediadora en el tenso cruce e intentó que ambos accedieran a verse cara a cara. Si bien al comienzo el aire se cortaba con tijera, con el correr de los minutos, pudieron hablar de frente. “Si quiere aparecer, que aparezca, pero con un asado”, indicó el referente de la cumbia 420: “Él tiene mi número de teléfono, en lugar de dar lástima por la televisión”. La conductora le aseguró que su padre habló “con mucho amor” hacia el cantante y que no quiso detallar nada sobre su madre.

De a poco ambos comenzaron a ceder y finalmente Mazzocco consiguió que accedieran a compartir juntos un asado y comenzar la búsqueda por recuperar el tiempo perdido. Feliz con su hazaña, aprovechó la oportunidad para hacerle una propuesta al intérprete de “El último romántico” y él tuvo una pícara respuesta.

“Nos encantaría tenerte en el piso, y conversar en vivo, ojalá aceptes mi invitación”, le comentó la conductora. Con una sonrisa pícara, Valenzuela buscó las palabras justas para responderle. “No quiero dar más promesas...”, comenzó a decir. Sin embargo, aceptó la invitación de mantener una conversación cara a cara con ella. “Pero sí, va a ser posible. Estaré ahí”, le aseguró. El encuentro aún queda pendiente, pero ambas partes ya aceptaron y confirmaron su participación.

L-Gante y su padre hablaron por primera vez en 17 años

Durante la conversación entre padre e hijo se vivieron varios momentos tensos, hasta que de a poco comenzaron a bajar la guardia. Incluso, el hombre invitó al músico a visitarlo en Entre Ríos, pero él retrucó y le dijo que viajara a Buenos Aires: “Yo sigo con que se pague el asado”. Ante esto, Mazzocco, que servía de nexo entre ambos, le dijo a Prosci que ya no había excusas para que pudieran concretar el encuentro y lo animó a que se acercara a su hijo.

“Soy una persona que siempre prefiere perder antes de flaquear y hablar mal, no tengo drama. A veces, cuando perdés se aprende más”, reflexionó L-Gante. Sin embargo, su padre biológico no tuvo una opinión distinta: “No, yo no estoy acostumbrado a perder nada, ni a un hijo, porque no compito, hago las cosas como corresponden”. Además, le dijo a su hijo que “no tenía idea de lo que podían llegar a aprender juntos”.

L-Gante dialogó con su padre en vivo.

Tras escucharlo, Karina le manifestó a Prosi que no perdiera el tiempo y se acercara a su hijo. Finalmente, accedió e incluso sostuvo: “Dale Elián, vamos a comer un asado y lo vamos a poner a (Luis) Ventura de mozo”. Esto último provocó las risas de todo el piso, mientras que periodista, que también estaba en el estudio, evaluó la invitación y respondió: “Voy”. Por último, les hizo una contundente sugerencia a padre e hijo: “aprovéchense”.

LA NACION