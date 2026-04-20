La emotiva despedida de actores y actrices a Luis Brandoni en redes sociales
Sus colegas, con quienes compartió oficio -y en muchos casos también escenario- lo despidieron con admiración y agradecimiento
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Oscar Martínez: “Fuiste pura pasión, puro talento”
Soledad Silveyra: “Te amaré por siempre”
Graciela Borges: “Siempre en mi corazón”
Eduardo Blanco: “Gracias por todo, Beto”
Ana María Picchio: “No hay palabras...”
Chino Darín: “Siempre te admiré”
Nico Vázquez: “Más grande, imposible”
Mario Segade: “Brandoni dirigente...”
Leo Sbaraglia y un video homenaje
Nancy Dupláa: “El mejor actor del mundo”
Cecilia Dopazo: “Gracias, Beto”
Marcelo Debellis: “Gigante”
Diego Pérez: “En mi corazón”
Axel Kuschevatzky: “Imposible imaginar el cine argentino sin él”
Malena Solda: “Gracias por tanto”
Alberto Ajaka: “Gracias”
Daniel Araoz: “Te quiero mucho”
Romina Gaetani: “Siempre esperando verte”
Ariel Tarico: “Gracias por tanto”
Cecilia Milone: “Amaba verlo”
LA NACION
Más leídas de Espectáculos
- 1
Paz Martínez íntimo: su infancia con carencias, el “milagro” concedido por una fan y el prejuicio por ser popular
- 2
Ricardo Biasotti habló de las denuncias de Andrea del Boca: cómo fue su relación y el mensaje a su hija
- 3
“El escenario era una zona segura; me sentía libre”: Antonio Banderas le entregó un premio a Julio Bocca en Málaga
- 4
Rating. Del estreno de Las chicas de la culpa a la sanción masiva en Gran Hermano