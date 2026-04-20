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La emotiva despedida de actores y actrices a Luis Brandoni en redes sociales

Sus colegas, con quienes compartió oficio -y en muchos casos también escenario- lo despidieron con admiración y agradecimiento

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La imagen que usó Oscar Martínez para despedir a su amigo, Luis Brandoni, en su cuenta de Instagram
La imagen que usó Oscar Martínez para despedir a su amigo, Luis Brandoni, en su cuenta de Instagram

Oscar Martínez: “Fuiste pura pasión, puro talento”

Soledad Silveyra: “Te amaré por siempre”

Graciela Borges: “Siempre en mi corazón”

Eduardo Blanco: “Gracias por todo, Beto”

Ana María Picchio: “No hay palabras...”

Chino Darín: “Siempre te admiré”

Chino Darín, que compartió con Luis Brandoni La Odisea de los Giles, publicó un cuadro de la película junto a unas emotivas palabras
Chino Darín, que compartió con Luis Brandoni La Odisea de los Giles, publicó un cuadro de la película junto a unas emotivas palabras

Nico Vázquez: “Más grande, imposible”

Nico Vázquez despidió a Brandoni con la frase "Más grande, imposible"
Nico Vázquez despidió a Brandoni con la frase "Más grande, imposible"

Mario Segade: “Brandoni dirigente...”

Mario Segade recordó a Luis Brandoni en su etapa de dirigente de Actores
Mario Segade recordó a Luis Brandoni en su etapa de dirigente de Actores

Leo Sbaraglia y un video homenaje

Leonardo Sbaraglia despidió a Luis Brandoni en su cuenta de Instagram con un video que revivía algunas de sus escenas memorables
Leonardo Sbaraglia despidió a Luis Brandoni en su cuenta de Instagram con un video que revivía algunas de sus escenas memorables

Nancy Dupláa: “El mejor actor del mundo”

Nancy Dupláa también homenajeó a Luis Brandoni: "Más grande, imposible", escribió
Nancy Dupláa también homenajeó a Luis Brandoni: "Más grande, imposible", escribió

Cecilia Dopazo: “Gracias, Beto”

Cecilia Dopazo manifestó su agradecimiento en un posteo de Instagram
Cecilia Dopazo manifestó su agradecimiento en un posteo de Instagram
Cecilia Dopaz publicó también una imagen de cuando compartió elenco con Luis Brandoni en Mi Cuñado, serie de Telefe
Cecilia Dopaz publicó también una imagen de cuando compartió elenco con Luis Brandoni en Mi Cuñado, serie de Telefe

Marcelo Debellis: “Gigante”

Diego Pérez: “En mi corazón”

Axel Kuschevatzky: “Imposible imaginar el cine argentino sin él”

Malena Solda: “Gracias por tanto”

Alberto Ajaka: “Gracias”

Daniel Araoz: “Te quiero mucho”

Romina Gaetani: “Siempre esperando verte”

Ariel Tarico: “Gracias por tanto”

Cecilia Milone: “Amaba verlo”

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