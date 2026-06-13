La escalofriante infancia de Joaquin Phoenix en una secta

Antes de ser el exitoso actor que deslumbra al mundo con sus interpretaciones en reconocidas películas como Joker (2019) o Napoleón (2023), Joaquin Phoenix esconde un pasado poco conocido. Detrás de los flashes, las alfombras rojas y el reconocimiento de la industria, hay una infancia relacionada con uno de los cultos más peligrosos de los años 70: la secta “Los Niños de Dios”. Allí también creció su hermano mayor, River Phoenix, la primera gran estrella de la familia, quien murió a los 23 años a causa de una sobredosis accidental de drogas.

Joaquin y River Phoenix en su infancia ScreenRant

Los padres de los actores, John Lee Bottom y Arlyn Dunetz, eran una pareja profundamente inmersa en el movimiento flower power de finales de la década de 1960. En su búsqueda espiritual y desencantados con el sistema tradicional, decidieron unirse a esta organización comunitaria liderada por el expastor estadounidense David Berg. El grupo promovía un estilo de vida nómade y una devoción absoluta a las profecías de su fundador. Bajo esta dinámica, la familia viajó por diferentes países de América Latina; Joaquin nació en Puerto Rico en 1974, mientras que sus hermanos lo hicieron en locaciones tan diversas como Texas, Venezuela y Florida.

La familia Phoenix

Durante esos primeros años, los hermanos Phoenix vivieron completamente comprometidos con la doctrina del culto. La organización, que inicialmente se presentaba ante el mundo como un movimiento cristiano revolucionario y pacifista, comenzó a desviar sus prácticas hacia terrenos oscuros. Para mediados de la década de 1970, el líder David Berg introdujo metodologías extremas que incluían la manipulación psicológica, el aislamiento total de la sociedad y la corrupción de menores. La secta fomentaba abiertamente la utilización del sexo como una herramienta de captación para atraer nuevos miembros y financiamiento, una práctica conocida internamente como “flirty fishing” (pesca coqueta).

A pesar de ser muy chicos, la experiencia dejó una huella en los hermanos. Cuando las denuncias por abusos sistemáticos y maltratos institucionales se hicieron insostenibles a nivel internacional, los padres de Joaquin tomaron la decisión de distanciarse por completo de la organización. La ruptura se produjo hacia finales de los 70, momento en que la familia logró escapar de Venezuela en un barco de carga para regresar a los Estados Unidos.

La familia logró escapar de Venezuela en un barco de carga para regresar a los Estados Unidos

El retorno marcó una reinvención total. La familia cambió su apellido original, Bottoms, por el de Phoenix, en clara referencia al ave mitológica que resurge de sus propias cenizas. Instalados en Los Ángeles, los niños comenzaron a trabajar como artistas callejeros y en comerciales de televisión para subsistir. Joaquin adoptó temporalmente el nombre de Leaf, mientras que River rápidamente capturó la atención de la industria cinematográfica con el film Cuenta conmigo (1986).

River Phoenix en el clásico Cuenta conmigo Archivo

Años más tarde, se cumpliría una impactante profecía familiar. Meses antes de morir por una sobredosis en 1993 en las afueras de un boliche en Los Ángeles —un hecho del cual Joaquin y su hermana Rain fueron testigos directos—, River le había asegurado a su hermano menor que él se convertiría en un actor mucho más exitoso y reconocido. Tras un retiro temporal para atravesar el duelo en Costa Rica, Joaquin Phoenix regresó a la actuación y su vida no volvió a ser la misma.