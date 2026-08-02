El programa de ocho episodios creado por Javier Van de Couter llegará a la plataforma el 14 de agosto, dos días antes del cumpleaños 80 de su musa

Roth, Siciliani, Castiglione y Moria revelan los secretos de la serie de Netflix que le rinde homenaje a la diva argentina

Natalia Trzenko 2 de agosto de 2026 00:01 11 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Series de tv

“Se viene la One global. Aunque ya te conocen en todo el mundo. A mis amigos españoles les encantan tus frases. Empezando por Pedro”, dice Cecilia Roth, entusiasmada. No hace falta aclarar que el Pedro que menciona es Almodóvar, que la One es Moria Casán y lo que se viene es el estreno de Moria, la miniserie de Netflix que estará disponible desde el 14 de agosto en la plataforma. Más celebración que biografía el programa de ocho episodios recorre la vida y la obra de la artista que dos días después del estreno cumplirá 80 años. Y, a tono con el personaje que retrata, es también una mirada feroz sobre sus experiencias desde la infancia hasta la actualidad, un despliegue narrativo pleno de claros y oscuros, cargado de una honestidad brutal, monumental, karateca, a veces tierna y a veces despiadada pero siempre sincera. Escrita y dirigida por Javier Van de Couter y protagonizada por Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione, el power trío de Morias que para esta entrevista se transformó en cuarteto al incorporar a la original, al “obelisco con tetas, la república, la One”, como se define la artista hacia el final de la miniserie donde oficia de narradora de su propio trayecto.

-¿Cómo fue que decidiste contar tu historia ahora?

Moria:- La verdad es que nunca lo quise hacer. Yo tengo una vida tan mágica que no la quiero romantizar demasiado, pero también tengo una vida muy dura que tampoco la quiero desdramatizar. O sea, sí la desdramatizo para la vida, porque si no lo hiciera no estaría acá, no seguiría viva. En la miniserie se muestra mucho, pero es mucho menos de lo que me pasó.

-¿Pusiste algún límite? ¿Hubo algo en los guiones que te haya hecho decir “hasta acá”?

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Moria:- No, no, yo pedí que se viera todo. Se ve poco de lo que yo pasé. Hubiese preferido más. Pero eso se lo dejo a quien lo hace, porque si no, me filmo yo sola. Creo absolutamente en la sensibilidad, en el refinamiento y en el sentido estético que tienen quienes hicieron la miniserie.

Roth:- Me contó Javi (Van der Couter) que hablaba por teléfono con Moria y ella le decía: “andá más a fondo, tal cosa fue así” y le contaba todo, sin tapujos.

Moria Casán y su hija Sofía Gala Castiglione, que la interpreta en la serie Netflix/Machado Cicala

-¿Fue difícil la decisión de animarse a ser Moria?

Siciliani:- Yo no dudé porque me pareció un honor. También me pareció rarísimo.

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-¿Por el hecho de que ella te viera interpretarla?

Siciliani:- No por el hecho de que Moria nos estaba mirando a nosotras, sino porque todo el mundo siempre está mirando a Moria. Moria es un personaje tan presente en el inconsciente colectivo que es muy difícil acercarte.

Roth:- Yo nunca había interpretado a un personaje real.

Siciliani:- En mi caso yo había hecho de Zulema Yoma en la miniserie Menem, pero el personaje no era el foco del relato y no tiene eso que pasa con Moria que es que todos saben de ella. Al menos a mí me tocó interpretar algunas cosas que todo el mundo conoce, que mucha gente las sabe de memoria. Por eso, como actriz tenés que estar un poco por delante de eso, no podés ir por detrás de lo que cualquiera en su casa tiene recontra visto.

Roth:- Tiene que ser algo orgánico que salga de ti. La idea es no sentirse como una espectadora de Moria en este momento.

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Siciliani:- Por otro lado, Moria estuvo cerca pero ella es muy respetuosa, incluso al día de hoy, habiendo visto toda la serie, solo nos transmite felicitaciones y nos dice lo emocionante que es y lo contenta que está, pero no se mete con lo que nosotras hicimos con ella.

Roth:- La miniserie es en parte lo que Moria no mostró, lo que no se sabe de ella.

Castiglione, Casán, Siciliani y Roth, las grandes protagonistas Netflix/Machado Cicala

-Entre esas cosas, alerta de spoiler, está el tratamiento de electroshock.

Moria:- Nadie lo sabía. Solo hace unos ocho años se lo conté a Sofía.

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Roth: -¿Vos no te acordabas o no lo querías contar?

Moria:- No me había olvidado, no. Me acuerdo perfecto que en la adolescencia ante mi personalidad tan rara, mis padres, divinos y a los que no les reprocho nada, me llevaron al hospital militar central para que me viera un psicólogo porque no sabían qué hacer conmigo. Se preguntaban:”¿Cómo le ubicamos a esta piba? Con electroshocks".

Roth:- ¿Te acordás qué sentiste?

Moria:- Lo que sentí fue un orgasmo. (Risas)

Siciliani:- Así como Moria la serie es cero careta. Ella mostró y contó algunas cosas en la serie que por más que nosotros, el público, creemos que sabemos todo de Moria acá descubrís que no es tan así. Y algo que observé mientras filmamos y después cuando los episodios terminados es que no se trata de un retrato “cuidado”. El personaje de Moria está tratado como si ella no estuviese, como si no fuese parte de la miniserie. Mis impresiones igual, están en otro plano que las de Sofía, obvio. Ella es la hija.

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Roth:- La hija que se parió a sí misma.

La serie se estrena el 14 próximo Netflix/Machado Cicala

-Sin adelantar demasiado ese es uno de los momentos más conmovedores de la miniserie pero también hay aspectos más divertidos de encarnar a la Moria de los años setenta y ochenta.

Sofía Gala Castiglione:- No sé si la palabra es “divertidos”, pero fue una experiencia inmersiva.

-¿Dudaste en algún momento de estar en el proyecto?

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Castiglione:- En un primer momento dudé muchísimo. Estuvimos hablando con Javi durante un mes, un mes y pico. Primero charlamos mucho de la serie en particular y yo le conté cosas desde mi punto de vista. Hasta que de golpe dije: “si el motivo principal para rechazar el ofrecimiento de interpretar a Moria es el miedo, sé que me voy a arrepentir toda la vida”. Tuve que pensarlo, procesarlo. Porque cuando elegís papeles también elegís atravesar la vida de otro. Yo siempre me siento totalmente atravesada por lo que hago, no es cualquier cosa.

Roth:- Pero además es un ser real y es tu mamá. Y también se está contando tu historia.

Castiglione:- Para mí, fue muy loco porque de golpe todas las historias que me contaron desde que soy chica, desde la llegada de Moria de la Facultad de Derecho al teatro de revistas, la bajada de las escalinatas, cuando se conocieron con mi papá, que él se le metió en el camarín y le dijo que estaba enamorado de ella…. un montón de cosas que toda mi vida me contaron y que de golpe se armó todo para que yo pudiera interpretarlas. Y lo hice pensando en cómo hacer una Moria fuera de mi mamá.

Moria Casán, en Moria Alina Schwarcz/Netflix

-A cada una le toca interpretar a momentos muy distintos del personaje Moria Casán.

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Castiglione:- Creo que eso está buenísimo, porque también somos tres actrices distintas haciendo a esta misma persona y la historia tiene algo muy interesante: va entrando a un universo diferente con cada actriz. Es como que abraza a cada una de nosotras.

Siciliani:- Al ver los primeros episodios de golpe pensé: “¿Por qué no hizo Sofía toda la serie? Pero a medida que avanzaba me acordé que cuando empecé a estudiar a Moria tuve la sensación de que no hay una Moria sino muchas. Es decir ni Moria se parece a Moria con el paso del tiempo. Cuando tenía que hacerla en la etapa de Playa Franka vi los móviles que daba para los programas de la tarde y eran muy distintos de los de sus otras épocas. Tenía otro color de voz. Y ahora es de otra manera, que no se parece en nada a la que hago yo.

Castiglione interpreta la versión joven de su madre Alina Schwarcz/Netflix

-Que es la Moria enojada, la de la lengua karateca.

Roth:- Tiene la mayor cantidad de frases icónicas.

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Siciliani:- Pasa por un estado de ira, es mala, prácticamente. Si me llegaba a decir la mitad de lo que le dijo a algunas personas en aquel momento, yo estaría internada hasta el día de hoy. Hoy es otra Moria, cálida, simpática.

Casán:- Me encantó el desparpajo de Griselda cuando baila. Le tocó un momento de mucho estereotipo, de mucho quilombo. Ahora cuando la gente me ve me dice: “parecés buena.” Cuando me ven en el programa de la mañana me dicen: “estás tan linda que parecés buena” (risas)

Castiglione:- Es que la vida es así. Las personas evolucionan y cambian. Es un proceso natural y más en una persona así.

Roth:- Cada una tiene su Moria. A mí me costó mucho encontrarla, por eso mismo que decís vos, porque son muchas. Y también por el el dolor que te vas a encontrar al explorarla. Tuve que hacer un esfuerzo muy grande hasta que entendí mi falta. Una cualidad que ella tiene y yo no y la tuve que buscar.

Castiglione:- En mi caso hubo mucho llanto detrás de cámara cuando grababa las escenas de mi nacimiento o ciertas situaciones con mi papá.

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Casán (a Sofía): - Contale lo del colibrí.

Castiglione:- Durante las grabaciones, cada vez que yo hacía escenas con mi papá (interpretado por Marco Antonio Caponi) aparecía un colibrí en la casa. Nunca había visto un colibrí ni quieto ni en su nido y de golpe lo veo cuando estaba haciendo la toma en la que subo las escaleras embarazada de mí misma. Antes de que digan “acción” el colibrí pasa y se va. Ahí pense: “Ay, es mi papá.”

La versión de Moria de Cecilia Roth Alina Schwarcz/Netflix

-Uno de los elementos más sorprendentes y logrados de la miniserie es la participación de Moria como la narradora

Roth:- Totalmente de acuerdo. Y es muy difícil hacer la voz en off y que salga bien.

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Casán:- Yo amé la voz de Jeanne Moreau en El amante.

Castiglione:- O la de Bette Davis en La malvada.

Siciliani:- O la de Cecilia Roth en Todo sobre mi madre.

Roth:- no sé, no me acuerdo. (risas)

-La reconstrucción de época también se destaca mucho, especialmente el universo del teatro de revistas, de calle Corrientes de los años 70 y 80.

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Casán:- Esa época fue la mejor. Había glamour, había jerarquía y prestigio. No existía la palabra vedettonga, no existía la palabra conchero que usan ahora todos los mamarrachos cotilloneros que van a pelearse a la tele.

Griselda Siciliani, como Moria, y Joaquín Ferreira, como Luis Vadala, una de las parejas más conocidas de Casán Alina Schwarcz/Netflix

-¿Fuiste a las grabaciones, las viste hacer de Moria?

Casán:- Sí y me encantaron. Me fascinó como la habitaron.

Roth:- Nos habitaste vos a nosotras.

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Casán:- Las cuatro tenemos en común la sensibilidad extrema. Y esa sensibilidad si no la sublimás constantemente, si no te resignificas, en vez de hacerte bien, te arrasa. Se trata de aprender a vivir con eso, a mutar la sensibilidad.

Siciliani:- En ella vemos como natural que diga “yo me amo”. Se trata de manejar tu vida, de titiritear, como dice Moria. Ella tiene una complicidad consigo misma. Parece una pavada pero es algo que es muy difícil de encontrar en la vida.

Roth:- Para mí, fue un descubrimiento: “ah, se quiere”. Te lleva a preguntarte: “¿Yo me quiero?”

Castiglione:- Como ella seguro que no.

Roth:- Es que es otra cosa. No tiene que ver con el narcisismo o con el ego.

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Casán: -Se trata de quererse, quererse, quererse.

Así, por triplicado, como en Moria, la miniserie.

Moria , la precuela