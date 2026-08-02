Una tóxica historia de amor: el caso real detrás del exitoso documental de Netflix que tiene a todos atrapados

El documental de Netflix, Una tóxica historia de amor, se convirtió en un fenómeno global al exponer una trama de crímenes reales que superan cualquier ficción. La producción detalla cómo una mujer inocente, Michelle Hadley, terminó tras las rejas durante 88 días en 2016, víctima de un plan orquestado por su expareja, el entonces alguacil federal Ian Diaz, y su nueva esposa, Angela Connell. Lo que comenzó como una denuncia por acoso cibernético terminó por revelar una compleja red de identidades falsas, anuncios sexuales fraudulentos en Craigslist y una conducta oficial corrupta.

Todo inició cuando la pareja se presentó ante el Departamento de Policía de Anaheim, donde aseguró ser víctima de una acosadora implacable. Ambos afirmaban recibir amenazas desde una cuenta denominada “Lilith is Truth” (“Lilith es la verdad”), un término religioso, que atribuían a Hadley, la exprometida de Diaz. El caso escaló cuando denunciaron que ella incitaba a terceros a cometer fantasías de violación en su domicilio. Diaz incluso presionó a los investigadores al preguntar: “¿Cuándo van a arrestar a esta chica por enviar estas porquerías?“. La fiscalía, apoyándose en antecedentes previos de correos religiosos enviados por Hadley tras la ruptura, procedió con el arresto.

Ian Diaz y Angela Connell quisieron arruinarle la vida a Michelle Hadley, y lo consiguieron por casi tres meses Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange

Sin embargo, la investigación forense digital desmanteló la mentira: los peritos descubrieron que las direcciones IP desde las cuales se originaban los correos electrónicos provenían del propio departamento de la pareja y de la residencia del padre de Angela en Arizona. Tras ser exonerada en enero de 2017, Hadley declaró a la prensa sentirse agradecida con la Oficina del Inspector General por “restaurar parte de la fe que perdimos en el sistema de justicia”.

El documental subraya que, aunque Angela Connell fue arrestada poco después de la liberación de Hadley y sentenciada a cinco años de prisión tras declararse culpable de múltiples cargos, el papel de Ian Diaz permaneció bajo investigación. Fue el agente especial Jason Higley quien, al revisar las cámaras corporales de los procedimientos iniciales, detectó irregularidades. Según Higley, citado en la producción, Ian Diaz “quería controlar a alguien” y, al ver que Hadley se había alejado, decidió incriminarla para arruinar su vida. En la computadora oficial de Diaz se hallaron pruebas contundentes que vinculaban su cuenta personal con las comunicaciones falsas enviadas a las víctimas de los anuncios de Craigslist. En 2023, la justicia federal lo condenó a diez años y un mes de prisión por perjurio, obstrucción de la justicia y ciberacoso.

El momento de la liberación de Michelle Hadley fue seguido de cerca por la prensa de Estados Unidos

El caso expuso las facetas más oscuras de la relación que Diaz mantuvo con Hadley, ya que esta última relató ante Netflix cómo él instalaba cámaras de vigilancia, controlaba sus movimientos y buscaba imponer prácticas sexuales, hechos que la llevaron a terminar la relación. Lejos de ser una simple disputa sentimental, la maniobra tenía un trasfondo económico: querían forzar a Hadley a renunciar a sus derechos sobre un condominio en Anaheim. Tras su exoneración, Hadley enfrentó una larga recuperación personal. Actualmente, como defensora de sobrevivientes de violencia doméstica, expresó su deseo de que otras mujeres no pasen por lo mismo: “Podemos ser un faro para ellas, una luz en la tormenta”.

En cuanto a los responsables, Angela Connell, tras cumplir su condena, se mudó a Phoenix y trabaja en una línea de ayuda para el acceso al aborto. Ian Diaz, por su parte, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Federal de Fort Worth, Texas, con fecha de liberación prevista para enero de 2031. Sus intentos de apelar la sentencia fueron rechazados en 2025 por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. La directora del documental, Alexandra Lacey, explicó que, a pesar de los esfuerzos del equipo de producción, ni Diaz ni Connell aceptaron participar. La historia de Hadley cierra con una reflexión sobre su nueva vida como madre, un “felices para siempre” que representa su victoria frente a un sistema que casi la destruye.