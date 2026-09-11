La esposa de Bruce Willis contó cómo logran compartir momentos en familia pese al avance del cuadro del actor

Desde que Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal (DFT), su familia decidió acompañarlo lejos de la exposición constante y adaptar su vida cotidiana a las necesidades del actor. Según reveló su esposa Emma Heming Willis en una entrevista a la revista Hello!, el avance de la enfermedad no eliminó los momentos de conexión, afecto y hasta diversión que todavía pueden compartir con él.

Para ella, una de las claves fue entender que la demencia modificó algunas formas de relacionarse, pero no borró el vínculo construido durante años. “Lo verdaderamente hermoso de ver durante todo este proceso es cómo todos nos entregamos con todo nuestro corazón para apoyarlo, cómo lo amamos profundamente, respetando al mismo tiempo la forma en que cada persona elige expresar ese amor”, aseguró.

“Creo que el equilibrio que hemos encontrado es simplemente un reflejo de quién es Bruce en esencia; es el resultado de todo el amor y el apoyo que sembró a lo largo de los años, que ahora le regresa”, continuó sobre la relación que tiene tanto ella como sus hijas con él.

Aunque el actor se encuentra en una situación delicada por su estado de salud, su esposa remarcó que esto no le impide compartir momentos en familia (Foto: Instagram @emmahemingwillis)

Bruce y Emma tuvieron dos hijas en común, Mabel, de 14 años, y Evelyn, de 12 años. Si bien la estrella de Hollywood posee otras hijas mayores, las adolescentes fueron las que vieron los cambios más repentinos del actor ante el avance de su enfermedad. Con ayuda de su madre entendieron que hoy la forma de vincularse con su padre es muy diferente, pero no necesariamente imposible.

“Que a alguien le diagnostiquen demencia —en cualquiera de sus formas— no significa que su vida haya terminado ni que se haya apagado por completo. Todavía hay mucha diversión, muchas risas y muchas conexiones esperándote. Hay todo un mundo de amor que permanece intacto”, expresó Emma, agradecida con su esposo por enseñarle una nueva forma de amar.

“La idea de que la demencia es una miseria implacable y absoluta cada minuto del día es un mito absoluto. Tenemos muchísimos momentos cotidianos que todavía nos resultan graciosos y, afortunadamente, seguimos riendo”, remarcó.

La familia de Bruce logró adaptarse para poder pasar tiempo de calidad con él, según sus necesidades (Foto: Instagram @emmahemingwillis)

¿Qué enfermedad tiene Bruce Willis?

La familia de Bruce Willis anunció en 2022 que el actor se retiraría de la actuación después de recibir un diagnóstico de afasia, un trastorno que afecta las capacidades relacionadas con el lenguaje. En febrero de 2023 llegó una actualización más precisa en la cual los médicos determinaron que Willis padecía demencia frontotemporal, conocida por sus siglas DFT.

Según el portal de medicina Mayo Clinic, la demencia frontotemporal, también conocida como degeneración lobular frontotemporal, comprende un grupo de trastornos neurodegenerativos asociados principalmente con alteraciones en los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Según la variante y el paciente, puede afectar progresivamente aspectos como el comportamiento, la personalidad, el lenguaje y la comunicación.

A diferencia del Alzheimer, esta enfermedad puede comenzar en edades mucho más tempranas. “A menudo comienza entre los 40 y los 65 años, aunque también puede ocurrir más adelante en la vida. La demencia frontotemporal causa demencia en alrededor del 10 % al 20 % de los casos”, remarcó el sitio especializado.