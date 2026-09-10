El mal momento de Nicolas Cage: parte de su mansión valuada en 10,5 millones de dólares fue “devorada” por un socavón

La mansión de Nicolas Cage en Malibú quedó al borde de un enorme pozo que se abrió de manera repentina en la calle y destruyó parte del acceso a la propiedad. El socavón, de dimensiones impactantes, obligó a las autoridades a ordenar la evacuación de los vecinos de la zona y dejó varias viviendas en condiciones “inhabitables”.

Durante la madrugada del martes, los bomberos acudieron al lugar ante la denuncia de una posible rotura de una tubería principal de gas. Al llegar, los equipos de emergencia se encontraron con un importante tramo de Sea Level Drive, una calle ubicada frente al océano, literalmente hundido. Ese mismo día, las autoridades de Malibú emitieron una orden de emergencia y declararon que existía un “peligro inminente” para los residentes de la zona afectada.

Vista aérea de un bache que derrumbó la entrada de una mansión costera propiedad del actor Nicolas Cage Ethan Swope - FR171736 AP

Las dimensiones del pozo explican la magnitud del operativo: según las autoridades, tiene aproximadamente 9 por 18 metros y una profundidad estimada de 9 metros.

La situación obligó a establecer distintas categorías para las propiedades cercanas. Siete viviendas fueron declaradas inhabitables porque las condiciones generadas por el hundimiento de la calle las volvieron inseguras. Otras 24 casas iban a ser señalizadas con una etiqueta roja debido a que el acceso vehicular seguro quedó bloqueado por los daños.

Las casas cercanas a la mansión de Cage debieron ser desalojadas Ethan Swope - FR171736 AP

Una de esas propiedades es la espectacular residencia que Cage compró en 2024 por 10,5 millones de dólares. El actor adquirió la casa ubicada en Sea Level Drive en una de las zonas más exclusivas de Malibú, con acceso al mar y características propias de una mansión de lujo.

Por el momento, no se sabe si Cage se encuentra en la propiedad ni se lo vio en las inmediaciones desde que apareció el enorme cráter.

El periodista de KTLA Rich Prickett, que cubrió el episodio en directo desde el lugar, señaló que aparentemente no había nadie dentro de la residencia de Cage cuando se produjo el incidente. “Esta casa, o al menos el camino de acceso a ella aquí en Malibú, ha sufrido daños considerables”, dijo durante la transmisión. “Parece que no había nadie dentro. De hecho, parece estar en obras”, agregó.

La calle quedó totalmente intransitable Ethan Swope - FR171736 AP

Las imágenes tomadas en el lugar muestran la dimensión de los daños. La mansión quedó prácticamente al borde del pozo, que se llevó por delante la entrada para vehículos, parte de la calle y hasta un baño químico que se encontraba en la zona. La propiedad fue acordonada con conos de construcción mientras trabajadores y especialistas evaluaban los daños y analizaban las condiciones del terreno.

Una parte importante de Sea Level Drive se derrumbó hasta el punto de impedir el paso de vehículos de emergencia de gran tamaño. Según un informe emitido por la ciudad, los camiones de bomberos ya no pueden circular normalmente por el tramo afectado. “Se ha cortado el suministro de gas a la zona afectada, y el de agua también podría interrumpirse si las circunstancias lo requieren”, señalaron las autoridades.

Una postal de los daños causados en la entrada de la mansión Ethan Swope - FR171736 AP

El problema se agravó por las condiciones meteorológicas de los últimos días. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, las mareas y las fuertes lluvias asociadas al huracán Marie contribuyeron a aumentar el riesgo en una zona particularmente vulnerable a la erosión costera. Precisamente, la erosión aparece como una de las posibles causas del enorme hundimiento.

La mansión, con vista al océano, antes del derrumbe Berlyn Photography - The New York Times

Hasta el momento no se reportaron heridos y mientras continúan los trabajos para determinar la estabilidad del terreno y los daños en la zona, los vecinos evacuados cuentan con un refugio temporal instalado por la Cruz Roja Americana en una escuela secundaria de Malibú, según informó la ciudad.

La propiedad de Cage había sido construida en la década de 1990 por José Liberman, fallecido cofundador de Liberman Broadcasting, una compañía de medios que permaneció en manos de su familia hasta que la residencia fue vendida al actor.

La sala de la mansión, comprada por Cage en 2024 Berlyn Photography - The New York Times

La mansión cuenta con acceso a una playa privada, una cocina profesional, varios dormitorios, una terraza en la azotea con jacuzzi, grandes paredes de cristal y un garaje equipado con un ascensor. Ahora, parte de ese acceso quedó directamente expuesto al enorme cráter que se abrió frente a la propiedad.