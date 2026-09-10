Las vacaciones de Ana de Armas con su nuevo novio: paseos en yate, salidas gastronómicas y una compañía especial
La actriz compartió las postales de sus días de descanso en el verano europeo
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Luego de que fuera captada a los besos en las playas de Formentera con el músico venezolano Beto Montenegro, Ana de Armas compartió detalles de sus vacaciones de verano en España, donde, junto a su nuevo amor y sus amigos, disfrutó de todo tipo de actividades mientras recargaba energías para sus próximos proyectos laborales en Hollywood.
Paseos en yate o caminatas por el bosque, recitales, sesiones en un estudio de música (su pareja es líder y vocalista del grupo Rawayana), la visita a una iglesia, la incondicional compañía de Salsa, su mascota, y mucha pero mucha gastronomía local fueron algunos de los planes que la actriz cubana de 38 años llevó a cabo en su tiempo de descanso, tal como mostró a sus más de 16 millones de seguidores en Instagram.
Después de su relación con Manuel Anido Cuesta (abogado e hijo de la esposa de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba) y de los rumores que la vincularon con Tom Cruise, Ana de Armas encontró el amor de la mano de Montenegro, de 37 años, con quien fue fotografiada a mediados de agosto entre besos y gestos románticos en las islas Baleares.
Hasta el momento, la actriz y el músico no oficializaron su noviazgo en las redes sociales. Sin embargo, los rumores que los relacionaban comenzaron en julio, cuando se mostraron juntos por primera vez durante el show de Rubén Blades en el Festival Noches del Botánico, en Madrid. En ese entonces también se los vio en la cafetería favorita de la intérprete en la capital española y de paseo por la Milla de Oro, y se decía que llevaban meses saliendo.
Tom Cruise y una relación muy intensa
En octubre pasado trascendió que la protagonista de Blonde (la película en la que le dio vida a Marilyn Monroe) y Ballerina había terminado su romance de nueve meses con Tom Cruise porque se habría sentido incómoda por la intensidad del vínculo con el actor de 63 años.
“Las cosas iban muy rápido y ella empezó a sentirse un poco incómoda con lo rápido que iban”, aseguró una persona cercana a la pareja. La protagonista de Ballerina “frenó la relación”, pero “sigue gustándole mucho Tom”, añadió la fuente, quien afirmó que los dos tienen “una química innegable”.
Los actores comenzaron su relación mientras ensayaban para Deeper, la película de ciencia ficción que estaba planeada para que protagonizaran juntos, pero que fue pausada por Warner Bros por cuestiones de presupuesto. El entrenamiento para las intensas secuencias submarinas terminó acercándolos mucho. “Todo comenzó como un profundo respeto profesional y luego se encendió la chispa. Tom quedó completamente cautivado por Ana”, aseguraron personas cercanas a ambos.
Mientras tanto, “Ana disfrutaba de su compañía” y pensaba que era “divertido estar con él”, agregaron. La actriz también se sentía atraída por el hecho de que él “la apoyaba en todo lo que ella quería hacer”.
En julio de este año fueron fotografiados por primera vez juntos en Vermont, Estados Unidos. Las imágenes, que fueron publicadas por el sitio TMZ, se sumaron a las que se viralizaron meses atrás, precisamente en San Valentín, cuando fueron fotografiados en plena cena romántica en Londres.
Durante los nueve meses que estuvieron juntos también compartieron escapadas en helicóptero a Madrid, otra en yate por Menorca, asistieron a la exclusiva fiesta de cumpleaños de David Beckham en Londres y hasta fueron vistos junto a los amigos y la familia de Armas, cuando ella festejó su cumpleaños número 37.
En mayo, Cruise había hablado por primera vez de la actriz y, en declaraciones al medio Extra, la describió como “muy talentosa, gran actriz dramática, cómica, con una habilidad tremenda y que aprende rápidamente”.
Por su parte, ella había adelantado en una entrevista con Good Morning America que estaba colaborando con el protagonista de Misión Imposible y Top Gun en múltiples proyectos: “Es muy divertido. Definitivamente, estamos trabajando en muchas cosas. Son varios proyectos, con los directores Doug Liman y Christopher McQuarrie y, por supuesto, Tom. Y estoy muy emocionada”. Y había sumado: “Estoy haciendo un entrenamiento intenso, como siempre ocurre cuando se trabaja con Tom. Es otro nivel que cada vez pone la vara más alta, pero es divertidísimo”
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