A donde quiera que vaya, Antonela Roccuzzo no puede evitar ser el foco de atención. Sin embargo, esto no solo se debe a que se trata de la esposa de Lionel Messi, sino también a su dulzura y elegancia, características que la posicionan como una de las influencers del momento. Las publicaciones que comparte en su perfil de Instagram, donde tiene poco más de 38 millones de seguidores, dan cuenta de esto.

En esta oportunidad, la rosarina disfrutó de otro punto de Estados Unidos, país donde se instaló con su marido y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, para que el capitán de la selección argentina pueda seguir con su carrera profesional. Y mostró el momento en su red social.

La esquina de Nueva York que enamoró a Anto Roccuzzo (Foto: Instagram/@antonelarocuzzo)

“NY”, escribió junto a un emoji de una manzana, haciendo referencia a “La Gran Manzana”, apodo que describe la metrópoli estadounidense. En la serie de imágenes que publicó, se la vio sentada en la parte trasera de un auto y contemplando a través de la ventana una de las esquinas que la enamoró: la de la Saint Patrick, la catedral católica que se ubica en un punto de referencia prominente de la ciudad.

Además de los miles de likes que recibió, Anto obtuvo infinidades de comentarios de sus fanáticos, que como en cada una de las publicaciones que realiza, le preguntaron por Messi y hasta ironizaron con él. “Buenas tardes, señora Antonela no me suelte a Messi de la mano, allá hay mucha gente, no se nos vaya a perder, abrazos”; “Siento cosas muy fuertes por ti. Eres lo más hermoso que piso este planeta (señora Antonela ¿le puede decir a su esposo lo que escribí? Gracias)”; “Cómo está el rey de mi vida?” y “La mujer de mi patrón no se da like”, fueron solo algunos de los mensajes que recibió.

En los últimos días, la rosarina también se convirtió en el foco de atención de la red social al mostrar su rutina de skincare. Además compartir cada uno de sus entrenamientos, la amiga de Victoria Beckham cuida su piel y lo demostró con un carrete de imágenes, donde dio uno de sus tips para lucir un rostro hidratado y luminoso.

Antonela utiliza un sérum con vitamina C que aporta luminosidad, firmeza e hidratación a la cara Instagram @antonelaroccuzzo

“Les conté hace unas semanas que estaba usando el Serum con Vitamina C en mi rutina diaria. Es un producto que sirve para conseguir más luminosidad en el rostro y una dosis extra de vitamina C. Además, reduce manchas solares, hidrata y es apto para todo tipo de pieles. Y es totalmente natural”, escribió en la descripción del posteo.

Semanas antes, la esposa del astro reveló otro de sus secretos corporales antes de irse a dormir. “Desde hace unos meses en mi rutina no falta el aceite corporal. Me deja la piel super hidratada y los ingredientes son de calidad, naturales y veganos. También previene la aparición de estrías y trata cicatrices (se lo recomiendo 100%)”, lanzó.

Anto Rocuzzo comparte sus rutinas de belleza con sus millones de seguidores (Foto: Instagram/@antonelarocuzzo)

“Una preciosura Anto”; “¡Cómo te envidio Antonela!”; “Ahora será mi aceite favorito”; “Qué mujer por Dios, no sé si quiero ser Messi o Antonela”; “Si Anto lo recomienda, entonces lo necesito; ”Si la patrona dice que compremos eso, pues ahorita mismo”, la elogiaron.