escuchar

Lionel y Antonela. Messi y Roccuzzo. Indiscutidamente, la pareja más querida, no solo en la Argentina, sino también en varias partes del mundo. Desde que se instalaron en Miami, causaron una verdadera revolución, al punto tal de qué miles de fanáticos los esperan a la salida de cada lugar al que asisten. Asimismo, la rutina familiar cambió considerablemente desde que, además de Leo, Thiago y Mateo también empezaron a vestir la camiseta de Inter Miami.

El fútbol ocupa una parte central en la vida de los Messi, pero lo cierto es que actualmente no es solo el campeón del mundo el que se calza sus botines, sino también sus dos hijos mayores. Como sus mayores fans, Leo y Anto no se pierden ningún partido ni entrenamiento. El martes, ella derritió de amor a sus seguidores con una romántica postal desde las gradas del Estadio DRV PNK. La misma no solo evidenció el apoyo incondicional a sus hijos, sino también lo enamorada que está de su marido.

La presencia del clan Messi - Roccuzzo en Miami causó una verdadera revolución Instagram: antonelaroccuzzo

En los últimos meses, imágenes que se viralizaron en las redes sociales dieron cuenta de que tanto Leo como Antonela asisten a varias prácticas de Thiago y Mateo. Incluso, el “10″ hasta cruzó al campo de juego a pelotear con los niños.

Acompañar a sus hijos es su mayor prioridad y ahora la propia Roccuzzo lo evidenció con una postal que compartió en sus stories de Instagram. Se trató de una selfie romántica junto a Leo en las gradas del Estadio DRV PNK. Allí se mostraron relajados y sonrientes, mientras en la cancha se encontraba alguno de sus hijos.

Juntos y enamorados en Miami, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi alentaron a sus hijos Instagram @antonelaroccuzzo

Asimismo, sus looks dieron cuenta de que fue un día descontracturado. Antonela optó por estar cómoda con un buzo blanco y Leo hizo lo propio con un modelo canguro en color gris. ¿El ítem infaltable? El mate en la mano del campeón del mundo.

La romántica postal no tardó en circular en las redes sociales y, una vez más, los fanáticos celebraron su amor. Si bien no se pudo advertir cuál de sus hijos jugaba en ese momento, la pareja evidenció que disfrutó de pasar la tarde junta.

Para Lionel y Antonela, acompañar a sus hijos en todas sus actividades y proyectos es fundamental. Así lo dejó en claro el futbolista en el documental Messi llega a Estados Unidos (Apple TV). “Prácticamente, la rutina nuestra pasa por el día de ellos, por lo que tienen que hacer. Hay que llevarlos al colegio, a los entrenamientos, a los cumpleaños de los compañeros, o muchas veces a estar en sus propios cumpleaños. Muchas veces no he estado por diferentes situaciones. Trato de pasar el tiempo con ellos, disfrutarlo y vivir el día a día normal como cualquier padre”, reflexionó “La Pulga”.

La inspiradora lección que Lionel Messi le dio a su hijo Mateo y que se volvió viral

Meses atrás, durante su entrevista con Soñé que volaba (Olga), el campeón del mundo contó que con Antonela llevaban a sus hijos a los entrenamientos en el Florida Blue Training. Varias imágenes de ellos en las gradas dieron vuelta en las redes, pero con el lanzamiento del documental de Apple TV+, se conoció la intimidad de la actividad familiar. Incluso, hubo una escena protagonizada por Leo y Mateo que se volvió viral.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi junto a su segundo hijo, Mateo Instagram @antonelaroccuzzo

En el fragmento en cuestión se pudo ver la llegada de la familia al lugar de entrenamiento. Allí Antonela le preguntó a su segundo hijo: “¿Qué vas a hacer Matu? ¿Vas a entrenar?”. A regañadientes, con la inocencia y sinceridad de la edad y sin ocultar su malestar, él le respondió: “Sí, si es obligatorio”.

Al escucharlo, Lionel Messi intervino y le dijo algo que resonó con fuerza no solo en el niño, sino también en sus millones de fans: “No podés venir solo a jugar, tenés que entrenar para jugar”. Una lección que no solo aplica a lo que sucede en el campo de juego, sino también afuera.