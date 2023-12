Milett Figueroa reveló cómo fue su primera cita con Marcelo Tinelli y sorprendió

escuchar

Milett Figueroa es una de las revelaciones de este año. Desde que arribó al país y pisó la pista del Bailando 2023 (América TV), la modelo peruana no solo conquistó el corazón de los argentinos, sino también el de Marcelo Tinelli, de quien está muy enamorada.

Como la participante del reality y su conductor se encuentran viviendo un apasionado romance, muchos quieren saber todos los detalles de la relación del año. Debido a esto, Figueroa fue invitada al streaming del certamen, contestó una de las preguntas de los integrantes y sorprendió con un detalle que ninguno de ellos esperaba.

Cris Vanadía y sus compañeros quisieron saber si el primer beso había sido antes o después del 30 de octubre, cuando ambos fueron a ver “Brujas”, la obra teatral que encabezó Moría Casán. “Antes”, respondió y el periodista lanzó: “Me intriga saber si el beso fue en la primera cita o hubo un par de citas antes”. “No, no. La primera cita fue con mi mamá. Él organizó una cena, para mi mamá, para mí y para conocernos”, señaló.

Luego aseguró: “Él no interpreta ningún tipo de personaje. Él es él. Y eso fue lo que a mí me enamoró”. En ese sentido, la peruana comentó que esa cita no fue con una intención en particular, pero sí había una atracción.

Cuando le preguntaron en qué momento se dio cuenta que le gustaba, la actriz aseguró: “A mí me gusta mucho charlar, conversar con las personas, pero cuando me quedo escuchándolo y no me aburro, eso me atrae. Pero no es solo eso, sino que lo admiro, aprendo mucho de él y me encanta escucharlo”.

Desde el streaming aprovecharon también para indagar si formará parte del reality que Tinelli grabará con su familia en enero. “No se sabe todavía. Eso sí que no lo puedo comentar yo. Lo único que sí les puedo decir chicos es que el amor es así, pasa cuando uno no se da cuenta que puede pasar, sucede y uno nunca sabe quién”, sostuvo.

Como si todo eso fuera poco, Milett contó que llegó su hermana al país y que cenaron con Marcelo. “Le pregunté cómo le había caído y ¿sabes lo que me respondió? Nunca había conocido un hombre como él”, cerró.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre Milett Figueroa

Hace unos días, el conductor del Bailando habló con Socios del espectáculo (eltrece) y se refirió a su novia, de quien está muy enamorado.

“La verdad es que estoy muy enamorado de ella. Me enamora todo de ella. Me siento muy cómodo también. Me siento muy cómodo en familia, con su familia y ella con la mía. Me lo permito disfrutar”, contó sobre la relación de su novia con sus hijos.

Con respecto al momento en que se conocieron, Marcelo contó que Milett le había parecido muy linda mujer, pero no era más que otra de las bellas mujeres que pasan por el famoso certamen. Fue durante la foto realizada en el Hipódromo de Palermo cuando cruzaron miradas y sonrisas por primera vez: “Cuando fue la firma de contrato la vi, estaba con su mamá y me pareció muy linda mujer. Pero el día que fue la foto en el Hipódromo de Palermo, ahí sí dije: ‘Mmm, acá hay algo’. No sé qué fue, pero una conexión había. Sentí un par de sonrisas de ella, pero nada más”.