La exigente rutina de entrenamiento de Hugh Jackman a los 57 años que combina fuerza, equilibrio y coordinación

Si hay una palabra que puede usarse para describir a Hugh Jackman, esa sin duda es versatilidad. ¿Por qué? Porque es uno de esos intérpretes que puede hacer todo, desde interpretar a un superhéroe de Marvel en X-Men y un padre desesperado por la desaparición de su hija en La sospecha (Prisioners) hasta cantar y bailar en The Music Man sobre un escenario de Broadway. Pero, para convertirse en uno de los artistas más completos de su generación, siempre tuvo en claro que su cuerpo era su principal herramienta y se dispuso a cuidarlo con una alimentación balanceada y un intenso entrenamiento que fue adaptándose a sus necesidades. Justamente, hoy a los 57 años realiza en el gimnasio una rutina personalizada y enfocada en trabajar la fuerza, el equilibrio y la coordinación.

Días atrás, Jackman, que el jueves 20 de agosto llega a las salas de cine con La muerte de Robin Hood (The Death of Robin Hood), compartió en su cuenta de Instagram, donde acumula 33 millones de seguidores, un video de su rutina de entrenamiento. Se lo pudo ver en el gimnasio con una banda elástica en la cintura que sostenía con los pies mientras realizaba una sentadilla con los brazos estirados por delante. Su entrenadora, Beth Lewis, quien fue la encargada de grabarlo, lo monitoreaba y le daba recomendaciones para que no perdiera de vista la posición de la espalda. Una vez cumplido el tiempo, el actor se sentó en el banquito que tenía cerca para recuperarse.

El actor realiza sentadillas con una banda elástica (Foto: Instagram @thehughjackman)

“Cuando Beth decide que toca día de piernas, con un extra de trabajo de zona media y equilibrio”, escribió Jackham en la publicación. “Por suerte, el taburete estaba ahí para sostenerme. La seguridad es lo primero”, advirtió. Por otro lado, en un segundo video se lo pudo ver mientras realizaba sentadillas divididas con saltos y, para aumentar el nivel de dificultad, sostenía pequeñas mancuernas en ambas manos.

Jackman compartió en sus redes sociales la intimidad de su intenso entrenamiento en el gimnasio (Foto: Instagram @thehughjackman)

Andrew Tracey, director de fitness de la revista Men’s Health, analizó el entrenamiento de Jackman y sostuvo: “A menudo, las sentadillas se realizan de forma similar a una plancha, simplemente manteniendo la posición el mayor tiempo posible hasta que se acumula suficiente fatiga como para ceder. Esto es divertido, pero probablemente no genere adaptaciones significativas más allá de mejorar la técnica para mantener la postura”.

El exigente entrenamiento de Hugh Jackman a los 57 años

“Al anclar la correa bajo sus pies y trabajar activamente contra una fuerza inamovible, en el punto medio de la sentadilla, Jackman genera fuerza de forma constante, activando una gran cantidad de fibras musculares y alcanzando el punto de fatiga mucho antes”, enfatizó, y remarcó que esta clase de fuerza sin carga externa “reduce el desgaste de las articulaciones” mientras entrena las piernas para producir la máxima fuerza.

El actor también realiza sentadillas divididas con saltos (Foto: Instagram @thehughjackman)

Asimismo, reflexionó en que pasar de una contracción isométrica a una sentadilla dividida con saltos es un “entrenamiento de contraste, que aprovecha un efecto conocido como mejora del rendimiento postactivación (PAPE): comenzar con una contracción isométrica máxima para preparar el sistema nervioso antes de un movimiento explosivo”. También remarcó que, como no requiere pesos pesados ni exigentes, permite una mayor activación muscular y además presta especial atención al equilibrio. “La producción de fuerza, dinamismo y equilibrio son cualidades de fuerza que a menudo no se entrenan. Y además, parece divertido, otra cualidad del entrenamiento que a menudo se subestima”, analizó.