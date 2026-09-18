Así fue el regreso de Bandana a Popstars 25 años después: “Disfruten de este momento porque no vuelve nunca más”

A 25 años de la formación de Bandana, Valeria Gastaldi, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Lourdes Fernández regresaron a Popstars y sorprendieron a las participantes que aspiran a conformar un grupo pop tal y como lo hicieron ellas. Las cantantes aparecieron en el ensayo al ritmo de uno de sus mayores hits y las lágrimas de emoción no tardaron en llegar.

Durante la emisión del jueves 17 de septiembre, las participantes interpretaron frente a los tres jurados, Carlos “Charlie” García, Ángela Torres y Nicki Nicole, canciones de Bandana. Luego, Torres propuso cantar todos juntos “Maldita noche” y cuando las luces bajaron, aparecieron Vera, Da Cunha, Fernández y Gastaldi.

Bandana regresó a Popstars y emocionó a las participantes (Foto: Captura de video / Telefe)

“¡Bienvenidas las Bandana! No es IA, está pasando”, anunció Nico Vázquez. “La entrada más icónica”, exclamó Torres. Las cantantes se mostraron muy conmovidas al ver a una nueva generación de jóvenes ocupar el lugar en el que ellas mismas estuvieron hace un cuarto de siglo. Varias de las participantes, por su parte, empezaron a lagrimear y contar sus recuerdos de la infancia relacionados con la banda.

“Lo que les puedo decir yo desde este lugar es que estén tranquilas y disfruten de este momento porque no vuelve nunca más. Esta hermandad que se va a generar entre ustedes la van a llevar toda la vida, así que disfruten de esto. La que tiene que quedar, quedará y la próxima seguirá y encontrará su lugar porque creo que llegaron hasta acá porque tienen talento; si no, no estarían acá paradas”, expresó Lissa Vera.

Las Bandana dijeron presente en los ensayos de Popstars

Luego Fernández tomó la palabra: “Me parece que lo más importante es buscar la autenticidad. Eso es lo que hace la diferencia. Y sobre todo apoyarse en la otra, en la unión está la fuerza”. “Lourdes ni bailaba y mirá”, la chicaneó Da Cunha. “Ahora tampoco bailo”, le respondió divertida.

Durante varios minutos las cantantes conversaron con las participantes. Virginia aseguró que eran “un espejo” suyo y Vera les dio un consejo vital: “A cualquiera de ustedes que tome este camino, tiene que saber que su mundo va a cambiar. A veces ustedes no van a sentir el cambio interno, pero la gente que está alrededor de ustedes va a empezar a cambiar en base a la energía que ustedes estén transmitiendo hacia afuera. Manténganse con los pies sobre la tierra mirando hacia el frente, porque el éxito de una es el éxito de la otra. Si una de ustedes se cae, hace que se caigan las demás”.

Las Bandana acompañaron a las participantes durante los ensayos (Foto: Captura de video / Telefe)

Las aspirantes no solo tuvieron la oportunidad de conocer a sus ídolas, sino también de cantar con ellas y especialmente de recibir sus devoluciones. El desafío fue interpretar, en grupo, algunas de las canciones más icónicas de la banda y las cuatro artistas fueron a verlas a los ensayos. Además de observar sus presentaciones y darles tips, les llevaron un regalo muy especial: bandanas de colores, su accesorio característico.

Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi, Ivonne Guzmán, Virginia Da Cunha y Lissa Vera ganaron Popstars en 2001 y conformaron Bandana

El gran premio del reality es justamente conformar el nuevo grupo pop femenino de la Argentina. En 2001, Valeria Gastaldi, Lissa Vera, Ivonne Guzmán, Virginia Da Cunha y Lourdes Fernández se consagraron ganadoras de Popstars y formaron Bandana. En 2002, Germán “Tripa” Tripel, Gerónimo Rauch, Milton Amadeo, Pablo Silberberg y Emanuel Ntaka hicieron lo propio y conformaron Mambrú. ¿Quiénes integrarán la nueva banda? La pregunta tendrá su respuesta al final del programa.