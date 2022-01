La feroz pelea entre Pampita e Isabel Macedo que culminó con un “knockout” en plena fiesta de Fin de Año

Carolina “Pampita” Ardohain es, actualmente, una de las figuras más renombradas del mundo del espectáculo. No solo porque es un referente en el modelaje y en el mundo empresarial sino porque logró construir una hermosa familia ensamblada junto a Roberto García Moritán. Con el legislador porteño tuvo a Ana y juntos pasan los días con los hijos que la modelo tuvo con Benjamín Vicuña: Beltrán, Benicio y Bautista e intenta mantenerse lo más alejada posible de cualquier tipo de conflicto. Por su parte, Isabel Macedo no se encuentra en una situación muy diferente. Mamá de Belita y en la dulce espera de su segunda hija con Juan Manuel Urtubey. A pesar de que ahora a ambas celebridades se las puede ver radiantes y felices, no fue mucho tiempo atrás que ocuparon todos los titulares de noticias por “agarrare de las mechas” durante una exclusiva fiesta en Uruguay.

El escenario del violento encuentro entre dos de las mujeres más famosas de la farándula fue Punta del Este. Más específicamente, la fiesta de Fin de Año del boliche Tequila. El año era 2011, época en la que Pampita y Benjamín Vicuña aún eran una renombrada pareja dentro del ambiente, ya con varios hijos y un proyecto de vida juntos. Pero, a pesar de los años que llevaban, los rumores de las infidelidades del actor chileno aparecieron para poner en peligro todo eso que habían construido.

La supuesta aventura de Benjamín Vicuña e Isabel Macedo estaba en el centro de atención archivo

Ese año, todas las miradas apuntaban a Isabel Macedo, con quien Vicuña compartió pantalla en Don Juan y su bella dama (Telefe), novela que estuvo al aire entre 2008 y 2009. Al parecer, la pasión que se vivía en la ficción habría desbordado la trama para pasar a convertirse en una realidad. El transcurso de dos años entre ambos hechos no fue suficiente para calmar las aguas y la situación no paraba de empeorar. Pampita nunca fue la clase de mujer que se deje pasar por encima y, como era de esperarse, fue cuestión de tiempo para que la bomba estallara.

Solo hizo falta que las tres partes del triángulo amoroso coincidieran en el mismo lugar, un desafortunado mensaje y un sugerente baile para que la cosa se pusiera fea. Todo se alineó durante la esperada fiesta. Los detalles de la noche son borrosos por un par de razones. El primero es que los protagonistas evitaron hablar del tema, los testigos confiables fueron pocos y, más importante, las redes sociales no estaban tan aceitadas como ahora.

Vicuña y Macedo compartían pantalla en la novela Don Juan y su bella dama archivo

A pesar de que los relatos que surgieron a lo largo de los años variaron según el narrador, la historia principal siempre es la misma. Los rumores de la relación extramatrimonial se habían aplacado pero, mientras Pampita y Benjamín disfrutaban del evento organizado por Shakira, al actor le sonó el celular. La notificación correspondía a un texto de Macedo que decía: “Que tengamos otra feliz Nochebuena”. A esto se le sumó que, de acuerdo a los testigos, la ex Botineras no dejaba de “boludear” a la modelo y bailó toda la noche de manera muy provocadora cerca de Vicuña, quizás sin medir las consecuencias de sus actos, o tal vez sin imaginarse que algo podría pasar.

Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña estuvieron 7 años en pareja archivo

Pero Macedo se equivocó y, cerca de las 6, Pampita decidió tomar cartas en el asunto. Quienes la vieron aseguran que la modelo corrió por el boliche, empujó a Macedo y, mientras la actriz esta estaba en el piso, no solo le asestó un par de golpes sino que la arrastró de los pelos hasta la puerta del recinto. Otros aseguran que le dejó marcas en la cara, el pecho y la espalda. Todos confirmaron que tuvieron que intervenir los encargados de seguridad para separarlas.

Pasado el suceso, no quedó celebridad sin dar su propia versión de los hechos. Guillermo Coppola manifestó que la modelo tenía “alguna copita de más” y que, definitivamente, había ganado por “knockout”. Analía Franchín agregó que, durante el ataque, Pampita increpó a su contrincante a los gritos y le dijo: “Yo te recibí en mi casa, conociste a mis hijos, me jugaste feo”. Yanina Screpante acotó que Isabel Macedo “boludeó” a la modelo toda la noche. Así, el hecho que se convertía lentamente en una leyenda se agrandaba con el aporte de todos los presentes.

La pelea de Pampita Ardohain e Isabel Macedo es recordada aunque hayan pasado muchos años archi

La data más reciente sobre la pelea que sacudió al país una década atrás fue fue brindada por Sabrina Garciarena, quien afirmó haber previsto el duro desenlace de la noche. Durante el 2021, la actriz pasó por PH: Podemos Hablar (Telefe) y recordó lo ocurrido en el boliche. “Yo fui la persona que lo quiso evitar pero nadie me escuchó porque era Año Nuevo. No evitar, pero me daba cuenta de la situación incómoda que iba a pasar y todos decían no va a pasar nada y yo iba advirtiéndole a uno, a otro y pasó”, aseveró.

En ese sentido, dio más detalles: “Carolina y Benjamín venían de una fiesta y llegaron más tarde. Isabel ya estaba ahí bailando con sus amigas. Estábamos todos contentos, festejando y en un momento se terminaba todo y yo veía que Caro la miraba, porque era vox populi lo que había pasado y le dije a Benjamín ‘llevátela’”. Pero, el actor no le hizo caso y el resto...es historia.

Aunque los testigos fueron rápidos a la hora de salir a dar declaraciones, las protagonistas de la pelea prefirieron continuar sus vidas como si nada hubiese pasado. Pampita jamás habló sobre el tema e Isabel Macedo tardó años en dar su versión de los hechos y, aún así, lo hizo de la forma más hermética posible.

Pampita y Benjamín Vicuña nunca dieron declaraciones sobre la tan debatida noche archivo

“Lo que pasó con Pampita fue bastante desagradable. Me pegó mucho. Es un tema que ya pasó. Quiero salir de esto. Por respeto a su familia no quiero hablar más del tema. En ese momento no devolví nada porque no me llevo bien con la violencia, pero hice la denuncia. Yo me estaba yendo del boliche y me agarró por la espalda”, relató la actriz. Luego de eso, el violento episodio fue “sepultado” por las celebridades, pero se mantuvo latentes en el recuerdo del público y pasó a ser parte del gran repertorio nacional de legendarios conflictos veraniegos.