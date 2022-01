Echale la culpa al rating: Domínico, el programa que iba a ser el gran regreso de Repetto y terminó en una pesadilla

Nadie puede negar que Nicolás Repetto ha sido uno de los grandes innovadores de una época de la televisión. Desde su primera aparición en los años ochenta como movilero de La Noticia Rebelde (ATC 1986) al original Fax (Canal 13 1991), el conductor siempre marcó la diferencia cuando tuvo un ciclo en la pantalla chica. Pero en su carrera hubo un programa que se va a recordar para siempre por un controvertido episodio en su debut. En 2004, luego de estar casi tres años ausente de la Argentina, volvió a Canal 13 para conducir Domínico.

Repetto venía de hacer el exitoso Sábado Bus que estuvo al aire dos años en Telefe, entre 1999 y 2000, y tuvo su temporada final en 2001 en Canal 13. El envío súper novedoso por su formato, 10 invitados que tenían un por qué de estar allí, bajaban de un “bus” mientras las 15 bailarinas del programa cantaban “saracatunga, catunga, catunga, todas queremos saracatunga”, supo cosechar altos índices de audiencia. Pero Domínico no corrió la misma suerte. El conductor volvió a la Argentina, luego de radicarse más de dos años en España, tras la crisis de 2001. El retorno a la pantalla de un hombre que siempre supo innovar con sus productos, generó enorme expectativa.

El magazine de actualidad debutó el 7 de septiembre de 2004, a las 21, en la pantalla de eltrece. Repetto estaba acompañado por una muy joven Pampita Ardohain, quien además de la coconducción, hizo musicales todas las semanas. Con la labor creativa de Adrián y Alejandro Korol, una coreografía con un tratamiento visual muy moderno para la época y Jorge Lanata como primer invitado, el ciclo parecía tener todo para ser un éxito.

Pero un pequeño detalle en la apertura generó mucha polémica. El conductor presentó un clip de imágenes con portadas de diarios y revistas, a manera de resumen con todo lo que había pasado en el país durante su ausencia con la cortina de Goran Bregovic del film Underground, de Emir Kusturica. “Cuando me fui era otra Argentina: la de los piquetes y los secuestros... ¿otra Argentina?”, se preguntó antes de dar pie al informe.

El público no se lo perdonó . En una época en la que Twitter todavía no existía, pero que el boca a boca en los debuts televisivos tenía un poder importante, la crítica más grande que se le hizo a Repetto fue que venía a contar todo lo que se había sufrido en el país durante su ausencia, en una de las épocas más difíciles de nuestra historia.

La primera nota del programa también despertó polémica, cuatro exfutbolistas (Mariano Dalla Líbera, Oscar Cardozo, Pablo Erbín y Luis Abramovich) jugaron un picado, en la 9 de julio, en medio de una marcha piquetera con el objetivo de “recuperar la calle”.

Entre otras secciones, por edición, el conductor entrevistó a Juan Domingo Perón y, entre las preguntas que le hizo quiso saber si “se venía el zurdaje dentro del peronismo”. Siempre provocador, presentó otro segmento llamado “Dialoguitos”, en donde una persona hipoacúsica tradujo lo que decían los labios de funcionarios del gobierno de Néstor Krichner durante el acto por el aniversario del fallecimiento del general San Martín.

Aquel compilado iba a ser un quiebre para el envío, que si bien tuvo una primera temporada de tres meses, siempre le tocó perder frente a las propuestas de Telefe. Domínico promedió 23 puntos en su debut que, si bien no le alcanzó para vencer al film Dr. Dolittle 2 (Telefe), que obtuvo 27,3, le bastó para triplicar el rating que el 13 hacía en esa franja horaria. Pero el número fue bajando semana a semana y finalmente obtuvo un promedio de 14,6 puntos en sus 15 emisiones de 2004.

Párrafo aparte para la participación de Pampita que en el final del debut se vistió de “mucamita” para burlarse del famoso apodo que en ese momento estaba tan en boga entre las modelos. Pero su presencia duró poco en el programa ya que, estresada por el acoso de la prensa, se fue a las pocas semanas.

Aquel fue un año complicado para la modelo y conductora que estaba casada por ese entonces con Martín Barrantes, pero había despertado ciertos rumores por una foto de una cena privada con el actor Gonzalo Valenzuela, que se filtró desde Chile. “Los periodistas han sido muy mala gente porque no saben lo que yo he sufrido y lo que yo he llorado... La prensa fue la que me lastimó. Yo no le he hecho mal a nadie, no he tratado mal a nadie y no han parado de lastimarme, agredirme e inventarme cosas. Nos vamos a ver en tribunales o no nos vamos a ver más”, declaró en ese momento sobre el motivo de su renuncia.

Nicolás Repetto y Pampita Ardohain trataron de remar los traspiés del primer programa, pero nada resultó como esperaban y los números de rating no acompañaron

2004 fue el año en que la competencia de los canales los llevó a usar el famoso “al término de...”, en lugar de anunciar horarios que nunca se respetaban . María Laura Santillán y Santo Biasatti debutaban en la conducción de Telenoche, luego del reinado de Mónica Cahen D´ Anvers y César Mascetti durante 13 años. Los Roldán se convertía en la tira diaria más exitosa de la pantalla -había logrado hacer 37,1 puntos de rating en su debut- y Padre Coraje enamoraba a los argentinos desde la pantalla de eltrece. Finalmente, ese año Marcelo Tinelli también fue noticia porque a finales de diciembre se conocía su pase de Telefe a Canal 9 de Daniel Hadad.