Los 5 niños más queridos de Hollywood que revolucionaron el cine y luego desaparecieron

Los niños, cuando actúan, tienen la habilidad de conmover a quien sea que los mire y gracias a su inmensa ternura muchos quedaron grabados a fuego en la memoria de los amantes del cine. Sin embargo, al contrario de lo que muchos creen, esos jóvenes artistas en algún momento crecen y deben enfrentarse al inevitable paso del tiempo. Esto no quita que no es nada fácil imaginarse a esas criaturas que iluminaron Hollywood siendo hombres o mujeres hechos y derechos. Pero, finalmente, lo son. Y aunque algunos de ellos continuaron sus pasos en la industria del espectáculo, otros decidieron mantenerse alejados de las luces y las cámaras. El único factor que se repite en todos los casos es la sorpresa mezclada con nostalgia que se produce al ver la comparación de cómo eran y como están en la actualidad.

Mara Wilson a los ocho años en Matilda

Mara Wilson enamoró a todos los televidentes con su cara de inocencia absoluta decorada por dos enormes ojos que emanaban picardía. Su papel como Matilda en la película del mismo nombre dirigida por Danny DeVito, la convirtió en la heroína de una legión de niñas cuyo mayor sueño era poder hacer levitar cosas con la mente. Antes de lograr convertirse en una superestrella de Hollywood, desapareció.

Mara Wilson en la actualidad (Foto: Instagram/@marawilson)

Allá por el 2000, apenas cuatro años después del estreno del film basado en la novela de Roald Dahl, Mara decidió abandonar la actuación y se dedicó completamente a su formación académica. Estudió en la Universidad de Nueva York y siguió los pasos necesarios para convertirse en escritora. Hoy en día es autora de varios papers académicos, una obra de teatro y -tal vez su publicación mas conocida- Where Am I Now? True Stories of Girlhood and Accidental Fame, libro en donde volcó sus experiencias como una joven actriz.

Haley Joel Osment recorrió un camino similar al de su colega. Tal vez su nombre no es tan conocido como la legendaria frase que lo volvió famoso a nivel internacional: “Veo gente muerta”.

Haley es el niño rubio y angelical que demostró, con apenas 11 años, estar a la altura de Bruce Willis en Sexto Sentido. Luego de una infancia cargada de hits cinematográficos monumentales, al llegar a la adolescencia realizó un cambio rotundo.

Haley Joel Osment alcanzó la fama internacional gracias a su rol en Sexto Sentido

De a poco dejó de ser visto en las carteleras. Pero, lejos de ser la triste historia de un joven artista que pierde el rumbo, esto se dio por decisión propia. Osment quiso estudiar en la universidad -casualmente en la misma que eligió Mara- y, una vez recibido, volvió al ruedo de la actuación pero, esta vez, en producciones más chicas.

El salto que realizaron Mara y Haley desde la alfombra roja hacia la educación superior fue bastante directo y cabe destacar que les salió de manera impecable. No todos los niños estrellas pueden presumir de esta suerte y Macaulay Culkin podría servir de ejemplo.

Ese niño rubio de ojos claros y saltones cuya cara de sorpresa se convirtió en un ícono de la cultura pop se transformó, gracias a la saga de Mi pobre angelito, en una de las personas más ricas y reconocidas del mundo antes de alcanzar la mayoría de edad. No obstante, aunque Culkin vivía lo que muchos considerarían un sueño hecho realidad, él lo sentía como una prisión.

Macaulay Culkin, en una escena de Mi pobre angelito Archivo

Su papá, quien también cumplía el rol de mánager, era un hombre abusivo que tenía aspiraciones frustradas de actor y, por ende, se desquitaba con su hijo. A los 16 años, el joven tomó una decisión drástica y se emancipó. Aunque compartió su enorme fortuna con toda su familia, a su padre (a quien no incluyó en la repartición de bienes) nunca volvió a verlo.

Hoy en día, Macaulay Culkin es padre primerizo junto a Brenda Song The Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

Tras alcanzar la tan ansiada libertad, comenzaron a rodearlo rumores -y algún encuentro con la Policía- de excesos de drogas y noches alocadas. Detrás del descontrol se escondía una realidad diferente y era que finalmente se sentía libre de decidir y eligió dejar la actuación y alejarse de los medios. Hoy en día consiguió su gran final feliz. Se casó con Brenda Song, otra actriz que llegó a la fama de la mano de Disney, y juntos tuvieron a su primer hijo.

Aunque pareciera ser una tendencia común, no todos los niños estrella deciden alejarse por completo de la agobiante mirada del ojo público. Muchos aman su carrera e incluso llegaron a ser tan famosos en su vida adulta que la audiencia se olvidó que alguna vez fueron mocosos que repitieron un par de líneas en un set rodeado de grandes actores. En esta categoría entra Dakota Fanning quien comenzó con apenas 6 años y continúa dedicada cien por ciento al arte.

Dakota Fanning continuó su carrera como actriz AGENCIAS

Mientras promocionaba su última serie, The Alienist, Dakota le reveló al medio estadounidense Fox News cual es su secreto para haberse mantenido durante tantos años en la industria del espectáculo. Su respuesta fue tan sencilla y cargada de honestidad que resume a la perfección su esencia como actriz: ella ama actuar, siempre lo hizo y siempre lo hará.

Dakota Fanning durante los comienzos de su carrera

“Se supone que es divertido y se supone que es creativo y se supone que te emociona. Y tengo la suerte de que todavía amo lo que hago. Y eso siempre ha estado en el centro de cada decisión que he tomado en términos de mi carrera”, expresó, tras aclarar que el apoyo de su familia fue esencial a la hora de mantenerse en el “mejor camino”.

Esta no sería la misma suerte que corrió Jonathan Lipnicki, más conocido por sus papeles en Jerry Maguire y Stuart Little. Su enorme sonrisa, pelo rubio parado acorde a la moda noventosa y lentes redondos que ocupaban la mitad de su cara le fueron inmensamente útiles a la hora de conseguir sus primeros trabajos. Pero le jugaron en contra con el paso del tiempo.

Jonathan Lipnicki comenzó su carrera junto a Tom Cruise en la película Jerry Maguire

Ya pasada la tierna infancia, Lipnicki quería continuar con su camino como actor. Sin embargo los directores de castings no estaban de su lado. Más de una vez escuchó la frase “Antes eras tierno, ¿qué te pasó?”, justo antes de que lo rechazaran. Eso no lo detuvo y hoy en día, ya con más de treinta años, sigue en la lucha por encontrar su lugar en el gigantesco universo cinematográfico. Aunque nunca volvió a conseguir los legendarios trabajos que adquirió en su infancia, no deja de estar feliz.