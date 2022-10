La foto de Abel Pintos con su hijo Agustín que enterneció a sus seguidores por un detalle: “Lo importante”

escuchar

Una vez más, Abel Pintos hizo uso de sus redes sociales para abrir un poco las puertas de su resguardada vida privada. Y, como no podía ser de otra manera, enterneció a todos sus seguidores. En esta ocasión no compartió una sesión de fotos con su esposa con románticas palabras, sino que el protagonista fue su otro amor: su Agustín, quien está a punto de cumplir dos años. Un pequeño detalle en la postal que no pasó inadvertido y derritió de amor a más de uno.

Si bien el intérprete de “Sin principio ni final” es muy cuidadoso de su intimidad y se limita a hablar lo justo y necesario de ella, en los últimos años comenzaron a conocerse algunas cuestiones de qué sucede en su vida cuando se apaga el micrófono y baja del escenario. Por ejemplo, se supo el nombre de la mujer que robó su corazón: Mora Calabrese. Se conocieron en el 2013 y en septiembre de 2021 decidieron dar un paso más y se convirtieron en marido y mujer. En el medio, precisamente el 22 de octubre de 2020, agrandaron la familia y se convirtieron en padres de Agustín.

Abel Pintos junto a su esposa Mora Calabrese, Agustín y Guillermina, la hija mayor de la empresaria (Foto: Instagram @abelpintos)

En varias oportunidades, Pintos remarcó lo feliz que está con su rol de padre e hizo partícipe a su público de ese sentimiento al mostrar, por ejemplo, el momento en el que su hijo probó su primer tereré y también cuando contó cuál fue una de las palabras que aprendió a decir el niño a su corta edad: “mate”. Se podría pensar que no es casualidad que eligiera este término, ya que el cantante es fanático y lo lleva a todos lados. Con esta información, todo indicaría que podría convertirse en un fiel compañero para compartir la tradicional infusión.

Ahora, el músico volvió a compartir una tierna postal de su hijo, pero con un escenario distinto. La cámara los captó de espaldas, mientras realizaban una entretenida caminata para disfrutar del aire fresco de primavera. Más allá del lindo paisaje, fue la particular vestimenta que llevaron la que derritió de amor a los dos millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram.

Padre e hijo lucieron los mismos outfits para disfrutar del día (Foto: Instagram @abelpintos)

Abel y Agustín decidieron lucir el mismo outfit para arrancar una nueva semana, pero clatamente en dos talles distintos. Vistieron unas bermudas verdes, remeras negras de mangas cortas y zapatillas en los mismos tonos. “Matchear es lo importante”, escribió el autor de “La llave” junto a un corazón negro en la historia que subió a su cuenta de Instagram.

Con raqueta de tenis y pelota en mano, Agustín fue fotografiado por su papá (Foto: Instagram @abelpintos)

No obstante, esta no fue la única actividad que disfrutaron juntos. Momentos antes, el cantante compartió otra foto de Agustín desde otro ángulo, que permitió apreciar un poco mejor la ropa que decidieron combinar. El pequeño fue captado de frente en una cancha de tenis, con el chupete en la boca, mientras agarraba con firmeza dos objetos muy particulares: una pelota y una raqueta. “Primer día de clases”, comentó el músico, quien fue el encargado de retratar con la cámara a su hijo.