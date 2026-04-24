Chechu Bonelli habló sobre cómo atravesó el duelo de separarse de Cvitanich: “Más fuerte que cuando perdí a papá y mamá”

Cecilia “Chechu” Bonelli y Darío Cvitanich se separaron en abril de 2025 después de 14 años en pareja y tres hijas en común. Si bien la ruptura habría sido de mutuo acuerdo, fue un cambio radical para ambos protagonistas después de haber pasado más de una década con una estructura familiar planeada.

En diálogo con el programa radial Vuelta y media (Urbana Play FM 104.3), Chechu decidió blanquear cómo se encuentra en la actualidad y también señalar lo difícil que fue para ella en los primeros meses afrontar la soledad. “Estoy disfrutando mucho de la soltería. Básicamente, saliendo a comer con amigas. A ver, no es que esté desbarrancando ni estando con chabones ni nada de eso. Sino que estoy disfrutando mucho de la soltería y de disfrutar de mi tiempo, cuando no tengo a mis hijas”, dijo contenta por este nuevo comienzo.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich confirmaron su separación en junio de 2025

Esto le dio paso a contar la rutina de cuidados que habrían programado con su expareja, para que ambos puedan compartir tiempo de calidad con sus niñas. “La tenemos una semana él y una semana yo a las nenas. Y hoy puedo estar acá porque justo es la semana que no las tengo, porque si no hubiera sido imposible”, aclaró.

“Volví a disfrutar de muchas cosas que las había perdido por mí, no por otra persona. Sino que uno entra en la dinámica de la maternidad y como que te encerrás en tu burbuja. Así que volví a tener tiempo para mí, me volví a mirar con ganas en el espejo, volví a querer ponerme coqueta y volví a sentirme con orgullo de mi misma”, continuó describiendo este nuevo despertar a sus 40 años.

Sin embargo, su gran desafío personal habría sido el verse sola con sus hijas. “Como el yin y el yang, dentro de todo lo malo hay algo bueno y dentro de todo lo bueno hay algo malo. Dentro de todo lo malo, lo bueno es que volví. Y dentro de lo bueno hay algo malo, si bien me gusta la soledad a veces es muy dura”, remarcó.

Chechu Bonelli Soltería

Aunque la soltería también atrae a muchos pretendientes, lo cierto es que la modelo aún no se sentiría preparada para apostar al amor en lo inmediato. “Estoy laburando mucho psicológicamente, haciendo terapia. Yo tengo que terminar de hacer este duelo, después de 14 años en pareja, tres hijas y fue todo muy de golpe. Y bueno, estoy revisando un poco los errores míos, en que cosas puedo mejorar. Que cosas tenía que cambiar para estar mejor yo”, analizó en vivo.

Atravesar el duelo de la separación

Además, reconoció que, a pesar de la gran cantidad de especulaciones que surgieron en torno al fin de su relación amorosa, se mantuvo en silencio porque no se encontraba emocionalmente estable para responder frente a las cámaras de televisión lo que estaba viviendo.

“Me llamé al silencio durante mucho tiempo porque estuve hecha bosta, tirada en el piso. Pero bueno, es ahí donde yo digo que me siento muy orgullosa de mí. Y lo hablé mucho con la psicóloga porque yo le decía: ‘Está mal sentir que este dolor es más fuerte que cuando perdí a mi papá y a mí mamá’. Porque me sentía con un cargo de conciencia. Es un dolor que nunca había experimentado. Fue un dolor muy mío”, argumentó con dureza sobre sus sentimientos.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich estuvieron 14 años en pareja (Foto: Instagram @chechubonelli)

Esta experiencia vivida también la llevó hoy en día a ser consejera en redes sociales de muchas mujeres que atraviesan la misma situación y se sienten vulnerables ante la soledad. “Me escriben muchas mujeres y me dicen: ‘Por favor, decime cómo hiciste’ o ‘Pasame el número de tu psicóloga’. Y trato de tomarme el tiempo para dedicarles algún mensaje”, aseguró Bonelli.