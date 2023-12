escuchar

En las últimas horas, se filtró una foto de Morena Beltrán y Lucas Blondel en la playa y los usuarios estallaron al conocer que mantendrían un romance. La periodista y el futbolista de Boca Juniors aparecieron juntos al lado de unas reposeras sobre la arena, en una imagen que compartió desde la red social @joaccolyon. Posteriormente, ambos utilizaron una peculiar estrategia para desmentir que existiría una relación entre ellos.

Los rumores de que Morena Beltrán y el jugador de Boca Juniors Lucas Blondel mantendrían una relación surgieron a raíz de una serie de publicaciones que compartieron en sus perfiles de Instagram, donde acumularon más de dos millones y 182 mil seguidores, respectivamente. La periodista posó al borde de una pileta y, posteriormente, el futbolista apareció con el mismo fondo junto al mediocampista del Elche Nicolás Castro.

Los usuarios advirtieron el mismo fondo en las publicaciones de ambos Instagram: morenabeltran10 / lucasblondel17

Posteriormente, el usuario de X publicó una instantánea en la que aparecerían ambos, en medio de la arena. “Blondel en una playa (no puedo decir cuál) ¡con More Beltran!”, escribió en su perfil. Aunque no detalló la ubicación de la que se trataba, los usuarios dedujeron que se encontrarían en Punta del Este, en Uruguay.

Luego de que las redes sociales se inundaron de comentarios acerca de la presunta relación que mantendrían el futbolista y la periodista, tanto Morena Beltrán como Lucas Blondel llevaron a cabo una peculiar estrategia para desmentir los rumores de un romance entre ellos.

La foto que se filtró entre la periodista y el futbolista en una playa X: @joaccolyon

Así, aunque los dos publicaron imágenes desde la playa, el futbolista compartió una instantánea en sus Stories de Instagram, donde apareció bajo el sol en traje de baño, y añadió la ubicación de Las Toninas, en la costa de provincia de Buenos Aires. En tanto, la periodista posteó una selfie en un espejo de un baño, mientras que detalló que se encontraría en la isla de Ibiza, en España.

La estrategia que utilizaron Lucas Blondel y Morena Beltrán Instagram: lucasblondel17 / morenabeltran10

“Lucas Blondel y Morena Beltrán pusieron que están en distintos lugares para despejar los rumores de romance”, escribió el usuario de X @luis_delpi. “Están saliendo. Están de vacaciones en Punta del Este. Yo los vi”, advirtió por su parte @pereyrismoo.

La reacción del Kun Agüero tras probar un mate de Morena Beltrán

En las últimas semanas, Morena Beltrán inauguró su propio canal de YouTube, en el que detalló su viaje a España y mostró un divertido momento con Sergio Agüero, en medio de un recorrido por la capital. La relación que unió a ambos fue que la periodista presidió el club de fútbol femenino que participó en el torneo Kunitas, a cargo del exfutbolista.

“Viernes en Madrid. Son casi las siete de la tarde y estoy esperando al Kun para ir a las conferencias”, detalló Beltrán. Y aclaró: “Voy a armar unos mates y lo voy a llevar. Yo no me vuelvo tan loca, aunque sí me gusta que quede prolijo, obviamente, pero no soy una sacada”.

En tanto, la periodista contó cómo prepara el mate. “Lo que hago siempre es inclinarle un poco la yerba, tirarle agua de un lado... Hay muchos que ponen agua fría primero. Yo, la verdad, no tengo paciencia. Espero a que se hinche un poquito y le pongo la bombilla”.

Cuando el exfutbolista argentino llegó al auto en el que se encontraba la periodista, Beltrán le ofreció compartir un mate. “Vamos a ver qué tal”, apuntó el Kun. Y, posteriormente, dio su veredicto: “Podría estar un poquito mejor. Soy bastante exigente. Creo que tenés que empujarlo un poquito más y hacer un poco más de montañita”.