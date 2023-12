escuchar

Durante la emisión del martes del Bailando 2023 (América TV), Moria Casán y Carolina “Pampita” Ardohain discutieron en directo por diferencias encontradas sobre el modo de puntuar a los participantes del certamen. El fuerte cruce causó gran repercusión y zanjó un nuevo capítulo en el vínculo de ambas, quienes al día siguiente volvieron al estudio, olvidaron las fuertes palabras que se dijeron y todo quedó en el olvido.

La pelea comenzó durante la devolución del baile que presentó Stefano “Yeyo” De Gregorio. Tras el 10 de Pampita y el palito al resto de sus compañeros, Moria lanzó una crítica por aquella apreciación, ya que no lo consideró como un buen desempeño y todo terminó en un ida y vuelta que descolocó a Marcelo Tinelli y al resto de los presentes.

Sin embargo, este miércoles desde LAM (América TV) enseñaron imágenes exclusivas del reencuentro entre las dos jurados fuera de cámara. En medio de la grabación del programa que se emitió en la noche, las cámaras registraron el momento en que las dos se dieron un beso y abrazo. Con los cronistas como testigos, saldaron sus deudas y aseguraron que su relación no se vio afectada.

En diálogo con José “Pepe” Ochoa, Ardohain fue la primera que relató su impresión tras el cruce con su colega: “No hizo falta hablar con ella. No pude ver nada porque me acosté muy tarde y me levanté muy temprano”. Luego de ello, bromeó y sostuvo: “Creo que fue la Luna llena. Me influye mucho la Luna llena, pero no fue algo que venía acumulando”.

Moria Casán y Pampita Ardohain se abrazaron (Fuente: Captura de Video/América TV)

Tras la conversación con la esposa de Roberto García Moritán, Casán fue la próxima en dar su opinión y comentó: “¿Cómo le vamos a poner un ‘día después’ a este show?”. Una vez que saludó al público de la tribuna, se acercó hasta Pampita y le dio un beso: “La voy a saludar. Soy muy educada”.

“Las amigas”, señaló Ardohain y se acurrucó entre los brazos de “la One”. En tanto, la madre de Sofía Gala remarcó: “Es un show, somos funcionales, no pasa nada. Sabemos de qué se trata y nos la bancamos. La semana pasada dije, fuera de esta pelea, que había dos mujeres que admiraba. Por su resiliencia y lo que ha pasado la señora; mi hija primero y después ella”.

“Somos más parecidas de lo que nos imaginábamos”, rescató la modelo a la vez que Moria acotó: “Las peleas que podemos tener… Todo lo que entra tiene que salir y es para el show. Estamos reconciliadas, absolutamente”.

Lo cierto es que un día antes, las cámaras de LAM registraron la furia de Moria, quien evitó hablar del tema y soltó crudas palabras contra su compañera. Sin filtro, apuntó: “Que vaya al psicólogo. Yo no soy buchona, tengo códigos. No me tensionó, yo soy enfática”. Acerca de los rumores de un presunto maltrato que habría recibido la modelo cuando fue bailarina del certamen,”la One” sentenció: “Yo nunca maltraté a nadie. Tengo sentido del show, hago show. Ella se sentirá insegura (...) Ahora ya está crecidita, hay que decirle Pampa, basta con Pampita”.

A pesar del desencuentro y las palabras ofensivas, las dos jurados del Bailando supieron hacer a un lado sus viejas fricciones e hicieron la promesa de que no discutirán por la puntuación que le coloquen a cada participante.