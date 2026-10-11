El festejo de 15 de Antonia Macri en París con Juliana Awada: look casual, paseos y comida

Antonia Macri cumplió 15 años y su familia celebró la fecha con una serie de actividades exclusivas, divertidas y ricas, en París. Juliana Awada, madre de la joven, documentó el viaje a través de sus redes sociales para compartir diversos momentos de la intimidad familiar. La empresaria publicó un sentido mensaje donde definió a su hija como alguien “auténtica, incondicional, cariñosa, responsable, alegre, madura y tan especial”.

El cariñoso mensaje de Juliana Awada por los 15 años de su hija Antonia Captura Instagram (@juliana.awada)

Esta dedicatoria oficial fue acompañada por un carrusel de fotografías que incluyó retratos de la infancia de Antonia junto a imágenes recientes en el entorno europeo.

Juliana Awada con un look casual de jean durante su viaje a París

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri utilizó su perfil oficial de Instagram para saludar también a la joven. “¡Microbio lindo! Cuántas cosas vivimos juntos y, si Dios lo permite, cuántas más las que nos quedan por vivir. Te amo con locura. ¡Felices 15!”, escribió el expresidente de la Argentina en un mensaje que reforzó el vínculo afectivo a pesar de la distancia física por el viaje.

Mauricio Macri también utilizó su cuenta de Instagram para celebrar un nuevo cumpleaños de Antonia Captura Instagram (@mauriciomacri)

Este intercambio de afecto público ocurrió en un contexto marcado por la reciente separación de la pareja, confirmada a inicios de 2026. A pesar de la ruptura, ambos mantienen un trato cordial y priorizan el bienestar de su hija en eventos significativos, tal como ocurrió en la reciente graduación universitaria de Valentina Barbier, la hermana mayor de Antonia.

Otra de las fotos que compartió Mauricio Macri para celebrar los 15 años de su hija Antonia

El itinerario parisino de Antonia Macri junto a su mamá incluyó visitas culturales y experiencias gastronómicas, donde recorrieron el Museo Picasso, emplazado en el histórico Hôtel Salé, donde exploraron la colección de arte del célebre artista español.

La agenda también contempló una visita al emblemático Hôtel Plaza Athénée y a su reconocido patio interior, La Cour Jardin. En materia culinaria, las protagonistas compartieron almuerzos y cenas en distintos locales de la capital francesa. Entre las elecciones gastronómicas, destacaron platos como cortes de carne con salsas cremosas y preparaciones del lugar, además de una clásica torta tipo pavlova con merengue y frutos rojos en el restaurante Loulou.

La clásica torta tipo pavlova con merengue y frutos rojos que compartió Awada también en su posteo

El punto central del festejo nocturno ocurrió durante una cena íntima de la cual participó Valentina Barbier. La velada finalizó con una torta decorada con profiteroles y estrellas de bengala, momento en el cual la adolescente formuló sus tres deseos. Las imágenes difundidas mostraron a las tres mujeres en un entorno distendido, donde no faltaron las fotografías frente al espejo y los gestos de cariño. Esta celebración europea representa un momento importante en la vida de la joven, quien transita su adolescencia bajo la mirada pública.

Juliana Awada fue la encargada de mostrar detalles del viaje familiar a Francia Instagram (@juliana.awada)

La relación entre Awada y Macri, iniciada en 2009, atravesó un proceso de transición tras la decisión conjunta de finalizar el matrimonio a finales de 2025. Fuentes cercanas a la familia destacaron que el vínculo entre ambos conserva la armonía necesaria para compartir momentos importantes familiares. En este sentido, la reciente aparición pública de ambos en entornos privados, sumada al saludo de cumpleaños, demuestra la continuidad de un esquema de respeto mutuo.

Juliana Awada, Mauricio Macri y Antonia Instagram Juliana Awada

La adolescente, que nació en octubre de 2011, mantiene un perfil bajo, aunque la repercusión de su decimoquinto aniversario movilizó a los medios por la relevancia de sus padres en la escena pública argentina. El viaje a Francia sintetizó el presente de la familia, enfocada en preservar la unión afectiva tras los cambios en la estructura matrimonial que el expresidente y la empresaria atraviesan desde inicios del año en curso.