La ganadora del Oscar, Jessica Chastain, reveló el inesperado problema que tuvo al interpretar a Tammy Faye

Dar vida a un personaje imaginario no es para nada fácil. Pero, mucho más complejo, es representar a la perfección a un individuo que existió en la vida real. Para poder hacerlo es necesario imitar su tono de voz, sus modismos, conocer sus motivaciones y reflejar su lado más humano, aquel que quizás no todos llegaron a conocer. A ese desafío debió enfrentarse Jessica Chastain al interpretar a Tammy Faye Bakker en el film The eyes of Tammy Faye. Su trabajo fue tan impecable que le valió el Oscar a Mejor Actriz. Sin embargo, el proceso no fue nada fácil y, tiempo después de haber terminado la grabación, reveló los duros momentos que vivió en el set.

Jessica Chastain recibió su primer Oscar como Mejor Actriz Neilson Barnard - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A lo largo del tiempo, los Oscar fueron escenario de múltiples hechos que pasaron a la historia del mundo del entretenimiento y la nonagésima cuarta ceremonia no fue una excepción. En esta ocasión, fue un escándalo que sucedió en el escenario el que se robó toda la atención. En medio de la presentación de una categoría, Chris Rock hizo un comentario ofensivo sobre la salud de Jada Pink-Smith y Will Smith, su marido, abandonó su asiento para pegarle una cachetada. En consecuencia, todos los titulares de noticias se centraron en el enfrentamiento.

Sin embargo, esto no fue suficiente para opacar a los ganadores de la noche, entre los que se destacó Jessica Chastain, quien se llevó el premio a Mejor Actriz por su interpretación de Tammy Faye en el film The eyes of Tammy Faye. La historia gira en torno a la mujer que logró convertirse en una de las presentadoras de televisión evangelistas más grandes de Estados Unidos y cuyo imperio se vio amenazado por un gigantesco escándalo legal.

Derecha: Tammy Faye Bakker - Izquierda: Jessica Chastain

Chastain logró capturar la esencia del extravagante personaje norteamericano a través de sus dotes artísticas pero, en cuanto al aspecto físico, necesitó un poco de ayuda. A lo largo de las dos horas de película transcurren varios años y, por ende, sufrió múltiples cambios de apariencia.

Para lograr el mayor parecido a la vida real posible, el film dirigido por Michael Showalter requirió el trabajo de un gran equipo de maquillaje y efectos especiales cuyo el resultado fue tan sorprendente que también se llevaron el Oscar dentro de esa categoría.

Jessica Chastain reveló lo duro que fue soportar el maquillaje

No obstante, lo que en pantalla se tradujo de manera maravillosa no fue tan excelente para la actriz, quien debió soportar largas jornadas laborales con kilos de maquillaje y diversos materiales encima. Tiempo después de haber terminado la grabación, finalmente reveló que el proceso no fue para nada sencillo.

“Empecé a tener sofocos porque es muy pesado y caliente. Tenía miedo”, reveló en una entrevista con Los Ángeles Times. Y agregó: “Era como ir en un vuelo de larga distancia todos los días. Porque si tardas mas de 7 horas en ponértelo, vas a tardar al menos 2 en quitártelo. Era preocupante para mí. Me preocupaba mi circulación”.

Jessica Chastain tuvo que pasar horas en la sala de maquillaje y portar una prótesis en el rostro para interpretar a Tammy Faye Bakker, la líder televangelista

Fiel a su profesionalismo y a su dedicación al arte, Jessica nunca se negó a que le pusieran las piezas prostéticas y enfrentó los largos períodos en el set bajo las incómodas capas. Al parecer, el malestar valió la pena ya que le ganó su primer Oscar, uno de los reconocimientos más grandes dentro de la industria de Hollywood.