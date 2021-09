La dramática experiencia de Jessica Chastain durante el rodaje de Secretos de un matrimonio

A diez días del estreno del primer capítulo de Scenes From a Marriage o Secretos de un matrimonio, la nueva miniserie de HBO, Jessica Chastain sorprendió al contar lo angustiante que resultó para ella el rodaje de esta ficción que coprotagoniza con Oscar Isaac. La trama aborda el “lado b” de las relaciones amorosas y la gran tensión que se puede ver entre los personajes en pantalla también afectó a los actores en su vida real.

Desde el 12 de septiembre, cada domingo se estrena un nuevo episodio de la producción dirigida por Hagai Levi, que es una remake moderna de la sueca Scenes From a Marriage (1973) de Ingmar Bergman y que, en total, consta de cinco capítulos.

Tráiler de la serie de HBO protagonizada por Jessica Chastain y Oscar Isaac

Chastain habló con The New York Times y confió que la filmación causó un fuerte impacto en su estado de ánimo. “Lloré todos los días durante cuatro meses”, admitió la actriz, mientras que Isaac la apoyó al afirmar: “Fue mucho”.

Secretos de un matrimonio es una reflexión sobre la representación icónica del amor, del odio y del deseo, así como también permite cuestionar la monogamia, el matrimonio y el divorcio. Isaac y Chastain, compañeros de Juilliard School y amigos desde hace décadas, muestran una química inigualable. Ella interpreta a Mira, una empresaria ambiciosa y segura de sí misma a quien su matrimonio no la hace feliz, y él le da vida a Jonathan, un profesor de filosofía que está desesperado por mantener intacta su relación.

Secretos de un matrimonio es una nueva versión en inglés de la miniserie sueca homónima, de 1973, de Ingmar Bergman HBO

La actriz de 44 años aseguró que su papel la hizo sentir vulnerable. “Sabía que estaba en problemas desde la primera semana. Me sentí tan expuesta. Esto para mí es más que cualquier otra cosa en la que haya trabajado, fue definitivamente lo más abierta que he estado”.

Por su parte, a Isaac, de 42, le ocurrió algo similar que a su colega, al punto que todavía no está seguro de ser capaz de ver los episodios. “Realmente es la primera vez que hago algo en lo que estoy totalmente bien sin verlo. Porque lo he vivido y de alguna manera no quiero que, lo que sea que decidan armar, cambie mi experiencia tan intensa”.

Jessica Chastain y Oscar Isaac, amigos desde hace décadas, interpretan a una pareja que lidia con las dificultades de su relación HBO

Según contó el medio estadounidense, a veces el actor filmaba una escena en la que recostaba a su hija en la pantalla (Lily Jane) y luego iba a casa y hacía lo mismo con su propio hijo. “Nunca había hecho algo así y no puedo imaginarme haciéndolo de nuevo”, reconoció. Para Chastain, “definitivamente se sintió increíblemente personal”.

Secretos de un matrimonio se presentó en el Festival Internacional de Cine de Venecia y ya estrenó sus primeros dos episodios en HBO Max, donde cada domingo a las 21 horas está disponible una nueva entrega. De esta manera, el último podrá verse el próximo 10 de octubre.