Lo que no se vio: Andrew Garfield parodió el golpe de Will Smith a la salida de los Oscar

La cachetada de Will Smith a Chris Rock durante la gala de los Oscar 2022 se convirtió en el tema más comentado de la ceremonia. Tanto es así que Andrew Garfield, el actor que se pone en la piel del Hombre Araña en SpiderMan: No Way Home, parodió el gesto a pocos minutos de finalizar el evento.

Tras el incidente que terminó convertido en un escándalo es escala mundial, distintas estrellas de Hollywood se manifestaron por lo ocurrido y hasta hubo quienes mostraron su preocupación por el recurso utilizado por el actor que salió en defensa de su esposa Jada Pinkett Smith.

Garfield, un tanto impactado por lo que había presenciado a pocos metros, imitó toda la escena junto a sus amigos, a la salida del Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos. Mientras todos se disponían a volver a sus hogares, el actor que iba acompañado de otras personas recreó toda la secuencia y hasta parodió una posible confrontación entre ambos. Así lo demostró un video captado por el sitio unCrazed.

Andrew Garfield imitó la cachetada de Will Smith a Chris Rock

Secundado por una mujer que lo escuchó atentamente, el actor encestó una cachetada sobre su propia mano para contextualizar lo que había presenciado hacía pocos minutos. El video fue compartido por los usuarios en las redes sociales, donde se hizo viral en cuestión de minutos, con más de 302 mil likes y cerca de 40 mil retuits.

La edición 2022 de los premios de la Academia será recordada -entre otras cosas-, por el violento episodio entre Smith y Chris Rock que perturbó tanto a los espectadores como a los propios asistentes que colmaban el Dolby Theatre. Todo comenzó cuando el interprete de I Think I Love My Wife tuvo que hacer su monólogo humorístico en la introducción. En el transcurso del discurso, Rock hizo una humorada sobre la esposa de Smith, en el que dijo que esperaba que protagonizara la secuela de G.I. Jane, un film en donde Demi Moore interpreta a una mujer que afeitaba su pelo para entrar a la Marina de Estados Unidos.

Hasta ese momento todo parecía una broma pesada, pautada previamente con los organizadores de la gala, como muchas de las que suceden en los Oscar. Pero Jada reveló su malestar con una mirada de fastidio hacia quien se creía que era su amigo en ese momento. Sucede que ella contó en varias oportunidades que sufría de alopecia, y hasta explicó que como pierde mucho cabello decidió raparse la cabeza.

chris rock estaba presentando un premio y will smith se paro y le pegó

Por lo que el “chiste” no le cayó bien al ganador del Oscar por su papel en Rey Richard: Una familia ganadora, quien al ver la incomodidad de su esposa por lo que acaba de escuchar, decidió subir al escenario y encestarle una cachetada al humorista.

Las imágenes quedaron registradas por todas las cámaras de televisión y enseguida se viralizó en las redes, por lo que los asistentes al evento también fueron protagonistas de algunas reacciones. La actriz Amy Schumer, una de las conductoras del evento, contó a través de sus redes sociales que todavía “seguía impresionada y traumatizada” por lo sucedido. “Creo que todos podemos estar de acuerdo en que la mejor manera de olvidar lo que sucedió es ver mi serie Life and Beth e ir a mi gira este otoño”, manifestó en un mensaje que compartió en Instagram.