Matías Recalt dio el salto a la fama internacional a través de su interpretación de Roberto Canessa en La sociedad de la nieve (Netflix), el film dirigido por el español Juan Antonio Bayona que retrató la tragedia conocida como el “Milagro de los Andes” de 1972. El actor mantiene una relación desde hace cinco años con la también actriz Malena Sánchez, quien reveló en una entrevista reciente cómo fue el inicio de su historia de amor.

Recalt interpretó a Roberto Canessa en La sociedad de la nieve Instagram: matiasrecalt

Luego de protagonizar las obras de teatro como Después de nosotros, junto a Julio Chávez y Alejandra Flechner, o Cabo Verde; el actor oriundo de Ingeniero Maschwitz interpretó a Danilo en la serie basada en la infancia de Carlos Tevez, Apache (Netflix). Por su parte, Malena Sánchez construyó una trayectoria en el cine y en el teatro y una de sus últimas interpretaciones fue en la primera temporada de la serie de Guillermo Francella El encargado.

Malena Sánchez apareció en El encargado Archivo

El romance entre Malena Sánchez y Matías Recalt comenzó en 2019, luego de coincidir en el rodaje de Argentina, tierra de amor y venganza, según relató ella misma en una entrevista reciente con Urbana Play. El actor tenía 17 años y ella, 27, lo que le generó un dilema interno a la hora de dar un paso al frente.

“No busqué aprobación de nadie”, apuntó la actriz. Y siguió: “Él es de Maschwitz y me dijo: ‘Che, estoy de miércoles a domingo haciendo función y no conozco a nadie en Capital. Es la primera vez que trabajo acá'. Así que le dije: ‘El viernes viene mi hermano a comer milanesa y tomar fernet a casa. Si querés, venite y te vas de joda con él’”.

La preocupación que sintió Malena Sánchez en su primer encuentro con Matías Recalt

La diferencia de edad de una década era una preocupación que le acechaba a la actriz en aquel momento. “Está viniendo y le digo a mi hermano Diego: ‘Che, estoy nerviosa. Creo que me gusta. Necesito googlear su edad’. Estoy acostumbrada a que me gusten más grandes y le dije a mi hermano que no estaba acostumbrada a esa situación, que no se fuera”, relató. Pero, cuando Matías se fue al baño, le dijo que se sentía realmente cómoda y que podía dejarlos solos.

Matías Recalt y Malena Sánchez llevan cinco años de relación Instagram: matiasrecalt

Este primer encuentro ajeno al ámbito laboral sucedió la noche previa a que Malena viajara a Córdoba a las 6 de la mañana. “Eran como las 2 y media de la mañana y bajamos en el ascensor y me dije: ‘¿Cómo no le estoy dando un beso a esta persona?’. Cuando se fue en el auto, le escribí: ‘Tengo un vacío en el pecho. No sé cómo no te di un beso en toda la noche’”, contó.

Así, Recalt decidió regresar a la casa de Malena Sánchez. “Me dijo: ‘¿Vuelvo?’ y yo le dije que me iba en dos horas [a Córdoba]. Y me dijo: ‘Estoy yendo’”, expresó en el romántico final. La pareja de intérpretes continúa en la actualidad su relación, tras cinco años de noviazgo, y ambos utilizan su perfil en las redes sociales para dedicarse sentidos mensajes con fotos juntos.