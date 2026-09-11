La historia de amor de Natalia Pastorutti y Andrés Manini que terminó después de tres décadas

Mucho antes de convertirse en una de las voces más reconocidas del folklore argentino, Natalia Pastorutti ya conocía a quien terminaría convirtiéndose en su compañero durante gran parte de su vida: Andrés Manini.

Sin embargo, aquella historia llegó a su fin en los últimos días y la noticia fue confirmada por la propia artista en diálogo con LAM (América TV). Todo sucedió a la salida de la grabación de Es mi sueño (eltrece), el programa conducido por Guido Kaczka del que participa.

Cuando el cronista le consultó si seguía en pareja, ella respondió: “No, no, no”. Inmediatamente, la cantante remarcó que no pretende convertir la separación en un asunto público. “Con él estamos... bueno, es una cuestión privada, pero los chicos siempre están bien, así que eso es lo importante”, expresó.

La pareja siempre mantuvo un perfil bajo y alejado de las redes sociales (Foto: Instagram @nati_pastoruttiok)

¿Cómo se conocieron Natalia y Andrés?

La relación entre Natalia y Andrés comenzó mucho antes de su casamiento. Los dos crecieron en Arequito, Santa Fe, y se conocían desde chicos. La propia cantante contó años atrás en PH, Podemos Hablar (Telefe) que ella ya estaba muy enamorada cuando tenía apenas 13 años de edad. Por entonces, escribía en su diario íntimo sobre lo mucho que le gustaba y que quería casarse con él.

Por aquel entonces, Natalia vivía un fuerte momento de cambios junto a su hermana Soledad, debido a la exposición que tenían con el lanzamiento de sus sencillos y presentaciones por todo el país. Es por esto que fue recién en el año 1997, cuando Natalia tenía 15 años, que aquella amistad con Andrés comenzó a transformarse en un noviazgo.

Después de años de amor, Natalia Pastorutti y Andrés Manini se casaron en 2014. Para entonces llevaban gran parte de sus vidas juntos y decidieron formalizar la relación rodeados de familiares y amigos. Si bien el esposo de la cantante la acompañaba a todas sus presentaciones, nunca quiso ser parte del bullicio mediático y poco se conoce de su vida privada.

La expareja tiene dos hijos en común (Foto: Instagram @nati_pastoruttiok)

Dos años después del casamiento, la pareja atravesó otro de los momentos centrales de su historia. En 2016 nació Pascual, su primer hijo. Por entonces, Natalia continuaba desarrollando su carrera como solista. La maternidad se incorporó así a una vida que durante años había estado atravesada por viajes, escenarios y música.

Cinco años más tarde, en 2021, nació Salvador, el segundo hijo del matrimonio. Con su llegada, Natalia y Andrés conformaron una familia de cuatro que mantuvo su centro de vida en Arequito, el mismo lugar en el que había comenzado su historia décadas atrás.

El último posteo que le dedicó Natalia a Andrés en redes sociales, antes de separarse (Foto: Instagram @nati_pastoruttiok)

La última publicación que le dedicó Natalia a Andrés en sus redes sociales data del 2024, cuando en un emotivo posteo le deseó un muy feliz Día del Padre. “¡Feliz día, papá! Te amamos mucho, Pascu y Salvi. #Andrés”, expresó la intérprete sumando fotos de su exmarido con sus hijos y muchos emojis de corazones rojos. Desde entonces, poco se los vio juntos y ahora la información de la separación confirmó el rumor de que la historia había llegado a su fin.