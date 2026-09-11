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En fotos: del impactante look de Salma Hayek a las sensuales apuestas de Camila Morrone y Pamela Anderson
Glamour, estrenos y homenajes reunieron a algunas de las figuras más famosas del espectáculo
11 de septiembre de 2026
12:14
1
minuto de lectura
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LA NACION
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En fotos: del impactante look de Salma Hayek a las sensuales apuestas de Camila Morrone y Pamela Anderson
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Salma Hayek fue una de las figuras centrales de la quinta edición de Caring for Women, en Nueva York, con un vestido negro de silueta columna y un impactante volumen de volados sobre los hombros. La gala de la Kering Foundation recauda fondos para organizaciones que trabajan para terminar con la violencia de género
LEONARDO MUNOZ - AFP
La actriz llegó acompañada por François-Henri Pinault, su marido y presidente de Kering. Ambos son los coanfitriones fundadores de Caring for Women, la cena benéfica que se realiza desde 2022 en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York
LEONARDO MUNOZ - AFP
Camila Morrone apostó por un vestido largo dorado, de mangas largas y efecto brillante para la cena en The Pool. La actriz viene de protagonizar Algo terrible está a punto de suceder, la serie de terror de Netflix en la que interpreta a Rachel, una novia convencida de que algo espantoso ocurrirá durante su boda
LEONARDO MUNOZ - AFP
De espaldas, el diseño metalizado dejó ver una silueta completamente ajustada, que la actriz combinó con el pelo largo suelto y un beauty look natural. Morrone fue una de las figuras de Daisy Jones & The Six, la serie que la instaló definitivamente en la televisión
LEONARDO MUNOZ - AFP
Pamela Anderson eligió un total black con minivestido de cuello alto, recortes laterales y medias transparentes. La actriz viene de presentar en Venecia Place to Be, de Kornél Mundruczó, junto con Ellen Burstyn, Taika Waititi, Murray Bartlett y David Wenham
LEONARDO MUNOZ - AFP
Dakota Johnson llevó uno de los looks más osados de la noche, con un diseño negro de escote muy profundo, aberturas frontales y mangas amplias. Al igual que Anderson, formó parte del grupo de anfitriones que acompañó a los fundadores de la gala este año
LEONARDO MUNOZ - AFP
Entre sus trabajos más recientes, la actriz protagoniza Flesh Impact, el cortometraje de Maggie Gyllenhaal dedicado a Marilyn Monroe en el centenario de su nacimiento. Johnson interpreta a la estrella en el apogeo de su fama, mientras Ellen Burstyn encarna una versión de Marilyn que el mundo nunca llegó a conocer
LEONARDO MUNOZ - AFP
Helen Mirren y Pierce Brosnan compartieron risas en la premiere londinense de la segunda temporada de MobLand. En la ficción de Paramount+ interpretan a Maeve y Conrad Harrigan, el matrimonio que lidera a la poderosa familia criminal
Ian West - PA Wire DPA
Para la presentación, Mirren eligió el modelo Dulcet de Jenny Packham, un vestido plateado cubierto de lentejuelas y con aplicaciones de strass sobre los hombros. Lo completó con una clutch metalizada de Tyler Ellis y aros de Anabela Chan; Brosnan apostó por un clásico traje oscuro a rayas
Alberto Pezzali - Invision
Tras los rumores de conflicto en el set, los tres protagonistas se reunieron antes del regreso de MobLand, cuya segunda temporada se estrenará el 18 de septiembre en Paramount+. Tom Hardy vuelve como Harry Da Souza, el mediador de los Harrigan, en una entrega de diez episodios que ya tiene asegurada una tercera temporada
HENRY NICHOLLS - AFP
Susan Sarandon y Casey Affleck coincidieron en el Festival de Cine Americano de Deauville. Ella llegó para recibir el Deauville Icon Award; él presentó Company, su nueva película como director, cuyo guion escribió junto con Ron Hansen
ALAIN JOCARD - AFP
La ganadora del Oscar se detuvo a firmar autógrafos después de la inauguración de una de las tradicionales cabinas de playa de Les Planches que, desde esta edición, lleva su nombre. El homenaje formó parte de la jornada dedicada a la actriz
ALAIN JOCARD - AFP
Para uno de los actos de Deauville, Sarandon eligió un look relajado de sastrería azul oscuro, camisa a rayas y calzado deportivo. Su presente profesional también pasó por el festival: allí se presentó The Accompanist, debut en el largometraje de Zach Woods y próximo proyecto de la actriz
ALAIN JOCARD - AFP
Nacida en Buenos Aires y radicada en Francia desde niña, Bérénice Bejo también pasó por la 52ª edición del Festival de Deauville. La actriz acompañó allí una proyección de The Childhood of a Leader, de Brady Corbet, incluida en la programación del 10 de septiembre
ALAIN JOCARD - AFP
Sombrero claro, traje blanco y una multitud esperando su firma: Faye Dunaway fue una de las grandes homenajeadas de esta edición. La protagonista de Bonnie & Clyde, Barrio Chino y Poder que mata recibió el Deauville Icon Award y también inauguró una cabina de playa con su nombre
ALAIN JOCARD - AFP
Dos estilos distintos: Dunaway combinó un blazer blanco de Ralph Lauren con camisa y pantalón a rayas rojas, sombrero Panamá y alpargatas coloradas; Nicola Peltz, en tanto, eligió un diseño vintage marfil de Christian Dior por John Galliano, de la colección primavera 2005, con encaje y semitransparencias. Las actrices, además, trabajan juntas en Prima, uno de los próximos proyectos de Dunaway
GUILLAUME SALIGOT - AFP
Para la alfombra roja, Nicola cambió de look y apostó por un vestido blanco de Alberta Ferretti Resort 2027, de cuello halter, volados y larga caída, mientras Dunaway eligió un conjunto completamente negro. Peltz Beckham fue además la encargada de entregarle a su compañera el Deauville Icon Award durante el homenaje
GUILLAUME SALIGOT - AFP
La actriz estuvo acompañada por su marido, Brooklyn Beckham. La pareja comenzó a salir a comienzos de 2020, anunció su compromiso pocos meses después y se casó en abril de 2022 en Palm Beach, Florida. Desde entonces, suelen mostrarse juntos y enamorados en eventos y festivales
GUILLAUME SALIGOT - AFP
Jodie Comer presentó Stuffed en el Festival de Toronto, donde interpreta a Araminta, una taxidermista obsesionada con preservar un cuerpo humano. Para la premiere, la actriz lució un vestido negro de Fendi Couture, con profundo escote en V y largas tiras de cuero que caían hasta el piso
Nathan Denette - The Canadian Press
LA NACION
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