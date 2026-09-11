Natalia Pastorutti confirmó su separación tras tres décadas de relación

Natalia Pastorutti confirmó su separación de Andrés Manini, con quien compartió casi tres décadas de relación, en el marco de una ruptura que estaría atravesada por diferencias vinculadas con la división de bienes y cuestiones económicas.

En diálogo con el programa LAM (América TV), la hermana de Soledad Pastorutti fue consultada por su situación sentimental y su respuesta fue breve. Cuando le preguntaron si continuaba en pareja, la artista fue contundente aunque evitó dar detalles sobre la situación. “No, no, no. Con él estamos… bueno, es una cuestión privada, pero los chicos están bien. Eso es lo importante”, respondió. En este sentido, Pastorutti dejó en claro que su prioridad en este momento pasa por preservar el bienestar de Pascual y Salvador, los hijos que tiene en común con su ahora expareja, sin profundizar en los motivos de la separación ni en las versiones que comenzaron a circular esta semana sobre su situación.

La cantante remarcó la importancia de mantener la privacidad en relación a este tipo de asuntos: “La familia súper bien. Es una cuestión privada. Los chicos están bien, que es lo importante”, dijo.

Natalia Pastorutti, junto a Andrés Manini y uno de los hijos de la ahora expareja Instagram @nati_pastoruttiok - LA NACION

La postura de la cantante coincide con el perfil que tanto ella como Manini mantuvieron durante todos estos años. Aunque Natalia desarrolló una carrera vinculada a la música y acompañó a su hermana en diferentes momentos de su trayectoria, su vida personal permaneció en un segundo plano.

La periodista Pilar Smith afirmó, sin embargo, que su separación llega ahora en medio de un escándalo y difundió información sobre la ruptura a través del programa LAM (América TV) brindando detalles sobre el contexto en el que se produjo el distanciamiento.

“Ellos se conocían desde la adolescencia; ella en PH [ciclo conducido por Andy Kusnetzoff] había contado que desde los 13 años estaba enamorada de él. Se casaron en 2013, tuvieron dos hijos y siempre mantuvieron un perfil bajo. De hecho, se casaron en la casa de sus padres, en Arequito, y fue algo súper íntimo y chiquitito, en el pueblo familiar de ambos”, relató.

Según explicó la comunicadora, el final de la relación no estaría siendo sencillo después de que el vínculo entre ellos se deteriorara. “Se habla de un divorcio conflictivo porque no se están poniendo de acuerdo en la división de bienes ni en el tema monetario. También hablamos con algunos vecinos y dijeron que en el último tiempo se escuchaban muchas discusiones, peleas, gritos. Nos llegó información de que este último tiempo fue bastante complicado”, afirmó Smith.

La historia entre la cantante y Manini comenzó cuando eran adolescentes. Algunos años después, en 1997, comenzaron formalmente su noviazgo y, desde entonces, permanecieron juntos y atravesaron distintas situaciones personales y familiares.

La relación se consolidó con el paso de los años y, en 2013, decidieron casarse. La ceremonia se realizó en la casa de los padres de la cantante, en Arequito. Fruto de su matrimonio nacieron sus dos hijos, Pascual y Salvador. La familia continuó viviendo en la misma localidad y, pese a la popularidad de Natalia y a su vínculo familiar con Soledad Pastorutti, siempre procuró mantener una vida alejada de las cámaras.

En cuanto a su carrera en la música, Pastorutti lanzó nuevo disco este año y habló de su proyecto meses atrás en una entrevista con LA NACION. Para su nuevo trabajo, eligió seis canciones, entre ellas “Que siga latiendo” y “Puerto de Santa Cruz”, de Horacio Guarany, y, durante la conversación, la artista reconoció que todavía le cuesta acostumbrarse a los lanzamientos exclusivamente digitales.

Desde que inició su carrera como solista en 2019, Natalia mantuvo un fuerte vínculo con el folclore tradicional. “No busco modernizarlo y cambiarle la esencia, sino continuar con el estilo que tienen las canciones clásicas”, había explicado sobre su manera de abordar el género.