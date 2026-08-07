Quién es Emily Ceco, la exparticipante de Love is Blind que vincularon con Roberto García Moritán

¿Un nuevo romance en puerta en el mundo de la política y el espectáculo? Roberto García Moritán fue captado caminando por las calles de Palermo con destino a su domicilio, acompañado por Emily Ceco, exparticipante de la edición argentina de Love is Blind (Netflix). “Se empezaron a seguir en Instagram y después él, por privado, le pidió el teléfono. Like de acá, fueguito de allá, todo buena onda”, dijo Pilar Smith en la emisión del jueves 6 de agosto de LAM (América TV) mientras pasaban las imágenes. Según revelaron, el vínculo se habría iniciado hace tres o cuatro semanas, luego de que ambos coincidieran en una emisora radial.

Aunque el empresario desmintió las versiones de romance y le aseguró a TN Show que “no tenemos nada”, las imágenes fueron suficientes para que se especulara con que, tras su escandaloso divorcio de Carolina “Pampita” Ardohain y su separación de Priscila Crivocapich, pudo haber vuelto a encontrar el amor. ¿Quién es la mujer con la que se lo vincula? Emily Ceco, que ganó popularidad con su participación en el reality de citas donde conoció a Santiago Martínez, con quien se casó y a quien denunció por violencia de género.

Roberto García Moritán, el ex de Pampita, saldría con Emily Ceco, la ex Love is Blind que denunció a Santiago Martínez

Emily Ceco tiene 27 años y es oriunda de Francisco Álvarez, en Ituzaingó, e hincha de Boca Juniors. Estudió actuación y periodismo y, cuando tenía 24 años, se inscribió en el reality conducido por Wanda Nara y Darío Barassi para impulsar su sueño de estar en los medios. Allí conoció a Santiago Martínez, quien en su primera cita a ciegas le dijo que soñó con ella y la enamoró. La relación se consolidó y solo tres semanas después se convirtieron en marido y mujer. Sin embargo, hubo varias actitudes de él que llamaron la atención. Los usuarios destacaron los malos tratos que tenía con ella y los berrinches que casi lo llevan a abandonar el programa.

Emily Ceco tiene 27 años y saltó a la fama por su participación en el reality Love is Blind (Foto: Instagram @cecoemily)

Tras la luna de miel en Italia, ella abandonó la casa de sus padres y, tras vivir un tiempo con los de él, se mudaron solos. La popularidad que consiguió gracias al reality le permitió renunciar a su trabajo y abrirse paso en el mundo de las redes sociales compartiendo contenido de su día a día.

En febrero de 2025, Ceco denunció a su entonces marido por violencia de género y detalló los abusos verbales y físicos a los que fue sometida. “Se tiró contra mí y me empezó a ahorcar y me tapaba la boca para que no grite. Le mordí la mano para que me soltara y ahí me pone la cara contra la cama y me empieza a pegar en la cabeza. Le pedía, por favor, que parara; empecé a gritar por ayuda y me tapó la boca y me empezó a ahorcar”, relató en El ejército de la mañana (Bondi Live). Tras dos días de encierro, se escapó de su casa, hizo la denuncia y, además de la perimetral, le dieron un botón antipánico.

En febrero de 2025, Emily Ceco denunció a su marido Santiago Martínez por violencia de género (Foto: Instagram @santunahuel)

El abogado Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández, se hizo cargo de su defensa y pidió 16 años de prisión para Martínez por considerarlo “autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidio en grado de tentativa agravado por ser en un contexto de violencia de género y también lesiones leves reiteradas”. El 25 de marzo de 2026, la justicia de Morón lo condenó a 15 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio. “Por fin voy a tener paz. Me va a costar mucho, pero voy a tener paz. Se hizo justicia”, expresó Ceco en diálogo con Puro Show (eltrece) luego de escuchar el veredicto.

Santiago Martínez fue condenado a 15 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio (Foto: Instagram @santunahuel)

Unos pocos días después de la condena, la influencer reveló que había vuelto a encontrar el amor. “Estoy conociendo a alguien. Brindamos por ese nuevo amor y capaz que mi familia lo conoce en mi cumple”, sostuvo nerviosa al hablar de Kevin Carugatti, de 32 años e integrante de la Asociación Bancaria, sindicato que nuclea a los trabajadores de los bancos de toda la Argentina. Decidieron mantener su vínculo en privado y, si bien no es preciso saber cómo continúa, las versiones de romance entre ella y Roberto García Moritán siguen haciéndose eco.