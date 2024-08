La historia de Ian Carbajal, el joven que ganó el auto en Los 8 escalones e hizo llorar a Carmen Barbieri

Escuchar

Después de varias emisiones, finalmente este lunes en Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) se jugó la final por el auto cero kilómetro. Fue una competencia reñida y de muchas emociones, que terminó con Ian, de 24 años, como el gran protagonista de la velada. Pero, lo cierto es que el joven no solo recibió aplausos por su gran conocimiento, sino que también emocionó a todo el estudio con su historia. Además, reveló el gran gesto que tuvo Carmen Barbieri con él y la actriz no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas.

En su primera participación en el programa, Ian contó que trabajaba colocando durlock (Foto: Captura de TV /eltrece)

El lunes, Guido Kaczka recibió en su programa a los ocho mejores resultados de los que le cargaron combustible al auto a lo largo de las emisiones. Cabe mencionar que, a principios de junio, el esposo de una participante logró cargar exactamente 20.000 litros exactos de nafta y se ganó el vehículo.

Ian, que venía de vender a $700.000 la llave para la final por el departamento y de ganar los $3.000.000 en una final, se ofreció como voluntario para arrancar el segundo escalón de “más menos”. “Señoras y señores, levanta la mano Ian”, anunció el conductor, pero antes el participante le pidió la palabra.

“Guido, si puedo aprovechar, con el permiso de la señora Carmen, agradecerle públicamente...”, arrancó el joven. “¿Qué pasó?”, cuestionó el conductor. “Se contactó conmigo y ella me va a presentar con el doctor Hernán Bogo y me van a hacer la dentadura y me va a acompañar como si fuese mi mamá”, reveló Ian y mientras el estudio estalló en aplausos, la conductora de Mañanísima (eltrece) no pudo evitar emocionarse.

Carmen Barbieri se emocionó con Ian y le hizo un ofrecimiento muy especial (Foto: Captura de TV /eltrece)

“¡Ian me haces llorar! Pero era tu sueño y yo lo podía hacer cumplir”, dijo Barbieri. “Le vamos a agradecer al doctor Bogo, que es un ángel, que también ve el programa siempre y se emocionó con vos y se dio cuenta de que vos necesitás tener una dentadura para pedir trabajo, para poder presentarte; era tu deseo y ahí está. A poner el cuerpo y hacerte una buena dentadura”, expresó la conductora entre lágrimas.

Tras el emotivo momento, el juego se reanudó y el joven, que trabaja en la colocación de durlock, logró avanzar hasta la final donde se enfrentó a Valeria. Como terminaron empatados, la definición fue por aproximación y les tocó responder la cantidad de medallas que ganó el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped en los Juegos Olímpicos.

Valeria e Ian compitieron en la gran final por el auto (Foto: Captura de TV /eltrece)

Valeria respondió que Las Leonas ganaron un total de 11 medallas e Ian indicó que consiguieron 6. “Hay alguien que tiene la correcta”, anunció Cristina ‘China’ Consentino, quien ofició de jurada invitada. “¿Cómo? ¿Hay alguien que tiene exacto? ¡Qué manera de ganar el que gana!”, expresó Kaczka. Sin embargo, antes de que se pudiera conocer al ganador, Ian volvió a pedir la palabra.

“¿Guido, te puedo decir algo? Estábamos atrás y [Valeria] me dijo ‘hoy voy a competir en el auto contra mi ídolo’, porque dice que lloró conmigo”, comentó el joven de 24 años. “Me hizo emocionar el otro día y era hermoso conocerlo”, expresó la participante. Ian se presentó por primera vez en el programa el 7 de agosto. Ese día ganó la llave y decidió venderla por $700.000. Cuando cerró el trato no pudo evitar derramar algunas lágrimas. Al día siguiente, regresó y se llevó el cheque por $3.000.000. Luego disputó su tercera final, pero no logró el bicampeonato.

Finalmente, llegó la hora de conocer al ganador del auto cero kilómetro. La arquera de Las Leonas reveló que la respuesta correcta era seis medallas, por lo que Ian se consagró como el nuevo dueño del vehículo. Su familia corrió a abrazarlo y Carmen Barbieri lo aplaudió de pie, completamente emocionada.

“Ian, perdoname, te tengo que hacer una pregunta porque viste que vos sos un campeonísimo, vos sos lo más, estás chocho”, le dijo Guido Kaczka y continuó: “Pero la pregunta es, la verdad decime, ¿ahora te vas a pasear con el auto o vas a ver The Floor, la conquista?”. El joven carismático no lo dudó y le aseguró que iba a ver su nuevo programa de eltrece. “¡Qué grande!”, sentenció el presentador.

LA NACION