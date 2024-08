Fue a Los 8 escalones y desconcertó a todos con su historia de amor: “Mi ahijada es la hija de mi marido”

Escuchar

Día a día un nuevo grupo de participantes dice presente en Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) con el objetivo de ganar el dinero y si es posible la llave para jugar en la final por el segundo departamento a estrenar y también el auto cero kilómetro. Sin embargo, en algunas oportunidades los concursantes no se lucen solo por su conocimiento, sino también por sus peculiares historias de vida.

En la emisión del lunes se presentó Celeste, Licenciada en Enfermería. Lo hizo acompañada de sus tres hijos, su ahijada y el novio. Sin embargo, en un momento de la competencia la mujer destapó la olla y contó que su ahijada en realidad es la hija de su marido y se robó la atención tanto de Guido Kaczka como de Carmen Barbieri y el resto del jurado cuando relató su propia “novela”.

Al comienzo del programa, Celeste reveló que quería los millones para arreglar su auto y pagar las “muchas multas” que tiene. “Todas infracciones, todas mías: exceso de velocidad y muchas veces freno sobre la línea blanca”, explicó. “Hacés como ‘uy me equivoqué' y vas tirando un poquito para atrás. Pero, a veces, es peor”, acotó el conductor. “Pero viste que siempre se te pegan atrás; querés hacer marcha atrás y te tocan bocina y ya te sacaron la multa”, reparó la participante. “Además, empieza a ser todo un peligro; decir ‘mirá me equivoqué' y mejor no toco porque voy a matar a alguien”, indicó el presentador.

Finalmente, a Celeste le llegó la hora de jugar. Le tocó la categoría: “Asignaturas escolares: términos o frases relacionadas directamente con matemáticas, música, biología o geografía”. Tuvo 21 respuestas correctas, consiguió la llave, pero luego Rogelio empató. Tras el desempate, él se quedó con el ticket para jugar en la final por el departamento.

No obstante, Celeste tuvo la posibilidad de jugar por el auto y quien asumió la responsabilidad fue su ahijada. “¿Algo para decirle Celeste a Celina?”, le preguntó Kaczka. “Ella me anotó, ella fue la que insistió en que yo viniera, así que le tengo toda la fe”, sostuvo la participante e hizo una revelación que sorprendió a todos: “Es mi ahijada... y es la hija de mi marido”.

Celina contó en el programa como empezó su relación con el ex de su mejor amiga (Foto: Captura de TV / eltrece)

“¿Pero, primero fue ahijada? Y después te enganchaste con el papá. O sea que ya había onda, buena onda, porque para que te elija de madrina”, precisó el conductor.

Sin embargo, la mujer explicó que cómo era el vínculo con la mamá de la adolescente. “Éramos mejores amigas”, dijo y dio cuenta de que fue ella quien la eligió como madrina de su hija: “El papá de ella no porque nos odiábamos, no nos podíamos ni ver. Después de muchos años nos reencontramos con el papá de Celina”.

Celeste explicó que su amiga se separó de su pareja y ella también había terminado su relación con el padre de su hijo Franco: “Nos reencontramos con el papá de ella, después de muchos años y acá estamos ahora, juntos”. Al escucharla, Kaczka comentó: “¡Mirá! Pasa de todo en la vida y tan rápido. Parece mucho, pero es en un abrir y cerrar de ojos que sucede”. Sin dudar, la mujer respondió: “Así fue. Pasamos de no querernos y ahora estamos casados y tenemos dos hijos”.

La participante contó que su ahijada Celina es la hija de su pareja (Foto: Captura de TV / eltrece)

Fue entonces cuando intervino Carmen Barbieri y le hizo una consulta que seguramente a más de uno le rondaba por la mente: “¿Te seguís viendo con tu amiga de la infancia?”. Después de un segundo, la concursante expresó: “Claramente, no somos más amigas. Yo no le saqué nada a nadie chicos; la otra lo tiró y yo lo agarré. Mi amiga lo dejó, a mí también me dejaron y bueno pasaron años”.

Después de este intercambio, el presentador charló con Celina: “La única que no comentó nada de la historia sos vos”. Para dejar en claro que tiene muy buena relación con la pareja de su papá, la joven respondió: “Está todo bien”.

LA NACION