Fue a Los 8 escalones, reveló que se quería casar y le hizo contar a Guido Kaczka su propuesta de matrimonio

El programa Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) se consolidó como uno de los contenidos más vistos de la televisión. Además de tener un formato consolidado de preguntas y respuestas, los participantes que asisten a cada emisión traen consigo una historia de vida detrás y un objetivo en caso de que ganen el premio mayor.

Como sucede habitualmente, el conductor Guido Kaczka hace un pequeño acto introductorio para que cada concursante se presente y cuente alguna particularidad de su vida. En esta ocasión, un hombre llamado Gastón afirmó que se dedica a ser comerciante gastronómico por la zona de Villa del Parque, Caballito y Boedo.

Acompañado por un vecino, Gastón sorprendió a los presentes con su idea en caso de ganar los tres millones de pesos. “Los usaría para una propuesta de casamiento, la mejor del mundo. Compré la alianza hace poco y se está enterando ahora”, aclaró.

Acto seguido, Kaczka celebró la noticia y le dio el pie al participante para que continúe contando: “En este momento se está enterando Milagros. Compré la alianza hace poco, no me animé a dársela, y si gano voy a hacer una propuesta en un lugar lindo, soñado”.

Gastón, el participante que le hizo recordar a Guido Kaczka el momento en el que le hizo la propuesta de casamiento a su esposa Soledad

Tras este momento, el presentador televisivo le consultó acerca de una posible fecha, a lo que el concursante expresó que todavía no había recibido el “sí” por parte de su novia. “Si es una buena propuesta te va a decir que sí”, lanzó con entusiasmo Kaczka.

Ante este panorama, Guido se animó a contar su propia experiencia del día en el que le propuso matrimonio a su esposa Soledad Rodríguez y la divertida anécdota que terminó protagonizando con su hijo Romeo. “Yo le iba a proponer matrimonio a Sole, y entonces mi hijo más grande me dice… Estaba preparando todo, le conté, y entonces salgo y me dice ‘papá, papá, antes de que vayas, ¿y si te dice que no?’”, recordó el conductor para darle un color diferente.

Y siguió para culminar el tema: “Ahí, como que caí en la cuenta, digo claro, porque uno va convencido al sí, pero te puede pasar, dice que no... Gastón, te va a decir que sí, va a decir que sí”.

Participó de Los 8 escalones y le dejó un presente a Guido Kaczka

Sin lugar a dudas, el programa tiene un sinfín de historias particulares. Además de la de la propuesta de casamiento, hace unos días, un participante llamado Alejandro le contó a Guido a qué se dedica y el presente que le quería regalar.

“Hago veladores con forma de mascotas, pinto realista y te traje un presente”, empezó el concursante que lo sorprendió al conductor con un artefacto de su figura. “Nooo, soy yo. Mirá, te impresiona eh”, destacó.

Sorprendido absolutamente con la creación del artista, Kaczka siguió: “No me digas que le pongo una bombita y… tengo la lamparita ahí al costado”. Con un escenario de risas y aplausos, Alejandro tomó con humor las declaraciones del conductor y cerró: “Sos la primera persona que pinto. Porque yo pinto mascotas. Hace rato que tengo ganas de pintar una persona. Dije, la primera es mi hija, pero salió lo del programa y vamos por Guido”.

LA NACION