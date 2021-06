La historia de los hijos de Luis Miguel que no aparecen en la serie de Netflix

Luis Miguel: la serie se ocupó de recorrer cada detalle de la vida del cantante mexicano. Sin embargo, hay dos hijos del artista que no aparecen en la producción de Netflix. Se trata de Miguel y Daniel Gallego Arámbula, los hijos que Micky tuvo con la actriz y cantante Aracely Arámbula. Luego de conocer a Luis Miguel, la mujer contó que la historia de amor que compartieron fue “tan linda que ni se la podrían creer”. Sin embargo, el vínculo entre los dos no habría terminado muy bien. “Terminó como la del Titanic”, definió ella.

Aracely Arámbula y Luis Miguel se conocieron en Estados Unidos y mantuvieron su relación en secreto durante mucho tiempo. Tras su primer encuentro en Los Ángeles, el cantante le habría declarado a Arámbula su interés por tener hijos con ella. Tiempo después, el deseo se hizo realidad: los cantantes tuvieron a Miguel el 1 de enero de 2007 y a Daniel el 18 de diciembre de 2008. Ninguno de los niños (hoy de 14 y 12 años, respectivamente) aparecen en la serie que retrata la vida de “El Sol de México”.

“Llevábamos un año buscando a Miguel”, explicó Arámbula a la revista Hola México en el momento en que se conoció que llegaría el primer hijo de la pareja. “Fue un momento tan hermoso y tan especial que en el instante en que me enteré y veo [el resultado positivo del test] ‘Sí, embarazada’, fue una emoción tan bonita que me puse a llorar”, contó la actriz.

Aracely Arámbula, madre de dos de los hijos de Luis Miguel, fue "el gran amor" del cantante

En 2009, un año después del nacimiento del segundo e último hijo de la pareja, Luis Miguel y Arámbula decidieron separarse. El exmanager del cantante, Polo Martínez, había explicado en la televisión mexicana que la ruptura se dio cuando la mujer quiso retomar su carrera profesional.

“Lo que pasa es que ella había dicho que se iba a dedicar a su casa y estar con él, y después cuando estuvo embarazada dijo: ‘Yo voy a seguir trabajando’. Eso a Luis no le gustó mucho”, aseguró el exrepresentante al programa Me gusta la tarde. En la entrevista, el empresario musical contó que, a pesar de que la pareja no terminó bien, Aracely fue “el gran amor” en la vida de Luis Miguel.

Aracely Arambula, expareja de Luis Miguel, preserva la intimidad de sus hijos

Aunque la vida de los niños se mantuvo en el ámbito de lo privado para preservar su intimidad, según trascendió, a Daniel (12) le interesa la música igual que a sus padres. Arámbula, que se preocupa por resguardar la identidad de sus hijos en las redes sociales, compartió recientemente un video en el que se ve al niño de 12 años cantando “Can’t Stop de Feeling”, de Justin Timberlake, lo que generó expectativas entre los seguidores del Sol de México.

Según trascendió, desde que la pareja se separó, Luis Miguel se desentendió de sus obligaciones económicas con Daniel y Miguel. En abril, Guillermo Pous, abogado de Arámbula, reveló al programa de televisión “Ventaneando”, que el cantante lleva más de un año sin transferirle fondos de manutención a Arámbula.

