La impactante predicción de Ludovica Squirru sobre la Argentina que sorprendió a Mirtha Legrand

El sábado pasado, en La noche de Mirtha (eltrece), Ludovica Squirru dio una predicción sobre la Argentina que dejó a toda la mesa en un profundo estado de sorpresa. Es que la astróloga especialista en horóscopo chino señaló que en los próximos tiempos va a llegar “el cambio profundo y verdadero del país”, pero que esas modificaciones se darán por causa de “una gran inmigración”.

“Yo creo que el cambio real y verdadero del país va a venir por fenómenos externos”, señaló Squirru cuando Mirtha Legrand le preguntó sobre el futuro de la Argentina. “Porque nuestro ADN no es un buen cóctel desde que somos un país -añadió la astróloga y escritora-. Es como haber mezclado tequila con mate, no dio buen coctel. Hay tantas culturas que no nos logramos ensamblar realmente en un proyecto de país, culturalmente, socialmente”.

La impactante predicción de Ludovica Squirru que dejó a todos asustados en lo de Mirtha

Luego de aclarar que ella amaba a su país, señaló que “hay algo que no avanza, porque tiene que haber una gran mezcla”. De inmediato, la astróloga arriesgó su predicción: “Yo hace muchos años lo digo, de una gran inmigración que va a venir de afuera. Muchísima gente está llegando”.

Entonces, la anfitriona del programa le comentó a su invitada: “Mucha gente se está yendo”. “Pero va a llegar mucha más de la que se va”, replicó Squirru.

Entonces, José Luis Espert, también invitado al ciclo de la diva de los almuerzos, consultó sobre el origen de las personas que van a venir a la Argentina. “De medio oriente, de China, de Latinoamérica, de Estados Unidos y de Europa”, respondió, de manera amplia, la astróloga y añadió: “Y van a venir muy rápido. En el año del conejo (2023) se van a reproducir”.

Los invitados a La noche de Mirtha y la conductora escuchan con atención las predicciones de Ludovica Squirru sobre la Argentina Captura eltre

“¿Qué te hace pensar así?”, la interrogó Legrand. “Pensar en la realidad del planeta como está. Somo el único lugar del mundo todavía que se puede poblar. Con clima, con tierra, con lugares que no están habitados. Me parece que la Argentina va a tener una gran inmigración”, continuó.

Ludovica Squirru habló acerca de cómo va a tratar a la Argentina el año 2023, que es el año del conejo de agua, según el horóscopo chino Gentileza Penguim Random House Grupo Editorial

“A partir de esa inmigración, ¿Argentina despega?”, preguntó, con ilusión, Espert. “Yo creo que tiene que venir una gran inmigración, un cambio total de reseteo mental en la Argentina, que nos ponga en un nivel que todavía no tenemos”, se explayó la astróloga.

Un rato más tarde, ante los atónitos comentarios y miradas de los comensales -completaban la mesa Susana Roccasalvo, Diego Sehinkman, Nicole Neumann y Oscar Mendiz-, Squirra aseguró: “Ya llega. Está llegando”.

