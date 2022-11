Filmó la “egoísta” actitud de su vecino, se viralizó, lo confrontó y el final sorprendió a todos

escuchar

Los problemas entre vecinos son muy comunes, especialmente cuando se quiebran ciertos acuerdos o reglas, pensadas para asegurar la tranquilidad de los demás. Para tener un ambiente tranquilo es necesario ser respetuoso con las casas contiguas, algo que el vecino de Maddy, una tiktoker, no hizo.

La joven australiana mostró la “egoísta” actitud que tuvo el hombre en la época de otoño y cómo lo confrontó para que se detuviera.

Maddy se mudó de Australia a Londres, donde comenzó a compartir casa con su amigo Chris. Todo iba bien hasta que, un buen día, se percataron de que su vecino se desquitaba con ellos de una manera muy particular. Lo que ocurría es que en la casa que alquilan hay un árbol y éste expedía hojas secas hacia la casa de su vecino.

Entonces el señor, como manera de desquitarse, limpiaba su jardín y les regresaba las hojas secas. Es decir, que consideraba que estos residuos otoñales no pertenecían a su propiedad y los regresaba a la vivienda donde estaba el árbol del que caían (la de Maddy y Chris).

Su vecino le arrojaba hojas en su jardín a escondidas

Para desahogarse, la australiana publicó en un video de TikTok en su cuenta @maddy_carty relatando la situación y pidiéndole consejos a su comunidad virtual respecto a qué acciones debería tomar. En el clip aparece el sujeto recogiendo las hojas y juntándolas todas en una bolsa de basura, para después arrojarlas sobre la cerca que divide su hogar con el de sus vecinos.

“¡Chicos, leafgate 2.0! Volvió a tirar las hojas en el patio”, dijo la creadora de contenido como descripción del posteo. “Esto es escandaloso. No solo es grosero, sino que acabo de hablar con el consejo y me dijeron que es ilegal. ¿Qué debemos hacer a continuación?”, mencionó también, en tono molesto.

Así fue la confrontación final

Los jóvenes no sabían qué hacer con este problema constante, hasta que el video se viralizó en TikTok y eso los impulsó a tomar el valor para ir a hablar con el hombre. Todo lo grabaron en video para poder continuar contándoles la historia a todos los usuarios que la siguieron de cerca desde el principio.

Chris fue el encargado de dar la cara, aunque Maddy estaba a su lado acompañándolo. Tenían muchos nervios por ver a su “enemigo” frente a frente, pero finalmente salió como esperaban. Llamaron a la puerta y le explicaron al hombre lo que ocurría: “Somos de la casa lateral y básicamente nos preguntamos si parece que has estado poniendo las hojas que has recolectado de tu jardín en el nuestro”.

Confrontó a su vecino por lanzarle hojas a su jardín

El acusado de inmediato respondió y lo negó todo: “Uh, no. No lo he hecho, han caído bastantes hojas, pero no he hecho eso. Los he estado poniendo en mi papelera, acabo de recibir dos bolsas nuevas. Hay ramas y cosas así de tu árbol, tu fresno y las volví a poner en tu lugar”.

Pero Chris continuó amablemente: “Está bien, porque es muy extraño. Hemos hablado con el consejo sobre esto y nos parece que las hojas y los escombros que caen no deberían volver a colocarse en el jardín del vecino porque así es la naturaleza. Y ese árbol ha estado allí muchos, muchos años”.

El hombre interrumpió y luego dijo: “Me disculpo por completo”. Así que a los jóvenes no les quedó más que retirarse triunfantes y con, por ahora, una disculpas sobre sus hombros. En los siguientes posteos, la joven demostró que por el momento todo marcha bien y no tendrán que lidiar con lluvias de hojas otra vez.

