Quién es Federico Bongiorno, el joven detrás de los resúmenes de Gran Hermano que son furor en las redes sociales

Fede Bongiorno tiene 22 años, estudia y tiene dos trabajos. Pero, en este momento, su lista de prioridades está encabezada por un inesperado hobby: hacer resúmenes de Gran Hermano. Mínimo dos veces por día comparte a través de su cuenta de Twitter un punteo sobre lo que sucedió en la casa durante las horas en las que quizás nadie estaba prestando atención. Pero, ¿cómo hace para coordinarlo con su ocupada agenda? ¿Qué lo motiva? ¿De dónde sale tanto fanatismo por un reality? Esas son solo algunas de las preguntas que respondió durante una extensa charla con LA NACION.

Más de 20 años atrás, la televisión argentina se animaba a experimentar y desde Telefe decidieron replicar un formato que era furor en el resto del mundo: Gran Hermano. La primera versión nacional, esa que salió al aire en el 2001, desencadenó un inesperado fenómeno que se extendió hasta más de una década después.

A pesar de que, con el paso del tiempo, la audiencia perdió el interés y su atención se enfocó en otro tipo de producciones, Gran Hermano permaneció latente en la memoria colectiva y el 2022 llegó con un anuncio que revivió ese fanatismo que parecía haberse apagado: la reapertura de las puertas de la casa más famosa del país.

La casa más famosa del país reabrió sus puertas el 18 de octubre del 2022 Prensa Telefe

A menos de un mes de su debut, la nueva temporada se consagró como una de las más caóticas de la historia y no pasa ni una semana sin que se desaten polémicas (tanto fuera como dentro), peleas, giros en las estrategias y eliminaciones que nadie se veía venir.

Twitter se convirtió, casi en su totalidad, en un foro dedicado exclusivamente a hablar sobre los integrantes de la casa, ponerse de acuerdo quién cae peor, compartir memes y celebrar las victorias de aquellos que tuvieron el privilegio de convertirse en los favoritos. Y, en el medio de este hermoso caos, se ubica Fede Bongiorno, quien es una pieza clave en este complejo rompecabezas gracias a sus más que celebrados resúmenes.

¿Quién es el chico detrás de los resúmenes de Gran Hermano?

Federico Bongiorno -más conocido como @fefebongiorno o “el chico de los resúmenes de Gran Hermano”- es un ávido consumidor del reality y, entre risas, remarcó que este fanatismo comenzó desde mucho antes de nacer. “Mi mamá me cuenta que yo miraba Gran Hermano desde la panza, porque nací en el año 2000 y ella siempre fue muy muy consumidora de los realitys”, relató, entre risas.

Y agregó: “Al día de hoy le encantan, ella me inculcó eso a mí. Yo llegué a ver el de Cristian U cuando tenía 10 años ahí y ya lo comentaba con mis amigos o en Facebook. Ahí creo que me picó el bichito”.

Fede Bongiorno, el chico detrás de los resúmenes Gran Hermano instagram @fedeebongiorn0

A pesar de que ya se consideraba un fan, durante un par de años decidió dejar de consumirlo. Ya sea por los cambios propios de la adolescencia o el simple hastío que invadió lentamente al resto de la audiencia argentina, Federico optó por dedicar su tiempo a otros de sus tantos hobbys.

Un par de años después de haberse alejado, una noticia logró llamar su atención: Frankie Grande, hermano de Ariana Grande, iba a formar parte de la edición de Estados Unidos. La curiosidad terminó por ganarle y se sumergió por completo en la temporada del 2014 de Big Brother.

“Me gustó y me puse a ver otras temporadas. Empecé a ver el de Canadá, después de Australia y después migré al de Reino Unido”, recordó. Casi sin darse cuenta se había convertido en una especie de experto en el tema. Se armó una cuenta de Twitter paralela para poder debatirlo con otros fans -ya que escaseaban en su entorno y terminó integrándose lentamente en la comunidad.

Frankie Grande, el hermano de Ariana Grande, durante su paso por Big Brother en el 2014

“Me metí mucho en la cultura del fan de Gran Hermano de otros países -aunque no existe esto de que sea tan masivo como en este país que todos hablando del tema- pero ellos tienen la costumbre de estar todo el día pendientes de qué pasa en el vivo, de informarse entre ellos, de hacer resúmenes o ir contando el minuto a minuto de los diálogos. Eso a mí me quedó muy adentro”, detalló.

En el 2022, se le presentó la oportunidad perfecta para poner en práctica todo lo prendido. El martes siguiente al debut, tenía un día más tranquilo de lo habitual y probó con compartir lo que sucedía en la casa a través de su cuenta de Twitter.

Los resúmenes llevaron a Fede Bongiorno a realizar una transmisión en vivo codo a codo con Juariu instagram @fedeebongiorn0

El impacto fue más grande del que se imaginaba y, en menos de tres semanas, su contador de seguidores pasó de 3.200 seguidores a superar los 115 mil. “Me habló Ceferino Reato -periodista que forma parte del panel que acompaña a Santiago del Moro durante las galas- para decirme que le gusta cómo lo escribo. Me siguen Horacio Cabak y Ofelia Fernández”, reveló, tan divertido como asombrado del alcance que tuvo lo que empezó siendo un simple hobby.

Sobre el éxito detrás del reality y cuál es su futuro

Habiendo visto tantas versiones de Gran Hermano, podría creerse que Bongiorno tiene un ojo más entrenado al momento de detectar quién tiene potencial y quien no. Sin embargo, reveló que nunca había visto una edición tan impredecible, compleja y cambiante como la que está en desarrollo en este momento. “Yo vi muchísimas temporadas de Gran Hermano de afuera y nunca vi tanto caos en las primeras semanas jamás, nunca vi que ya sea tan dinámico todo. Realmente no me sorprendería nada porque todo es muy caótico”, sentenció.

Las estrategias de los nuevos participantes dejaron a más de uno con la boca abierta (Captura video)

Minutos después, admitió que juzgó duramente el casting de participantes, pero se alegró de haberse equivocado tan drásticamente. Dijo: “Sentía que se habían guiado demasiado por los estereotipos y se habían olvidado un poco de las personalidades y debo admitir que me equivoqué. Fue un muy buen casting, no solo individualmente a las personas que seleccionaron, sino que pensaron bien las dinámicas que iban a darse entre ellos”.

Y continuó: “Es interesante porque es impredecible. Por más que pasamos horas mirando estos personajes, todavía no estamos seguros de lo que pensamos sobre ellos y todavía los estamos conociendo y creo que ellos mismos están todavía animándose a mostrar la hilacha”.

La nueva edición de Gran Hermano fue catalogada de "caótica" (Captura de TV)

Esto es, quizás, un reflejo del pensamiento que invadió a quienes esperaban ansiosos el estreno: durante las primeras horas, todos los participantes recibieron su buena dosis de críticas de parte de la audiencia. No obstante, después de eso nadie quiso quedarse afuera y todos los argentinos, incluso aquellos que se declararon totalmente desinteresados, terminaron involucrados al menos de manera indirecta.

Así es como Gran Hermano -al igual que sucedió 20 años atrás- encabeza todos los días el podio de rating de la franja horaria más peleada de la televisión y, de la misma manera, se ubica entre las tendencias de Twitter sin importar qué otro acontecimiento sacuda al país.

Pero, ¿cómo se explica semejante estallido de popularidad? La respuesta del “chico de los resúmenes” a este medio fue: “Primero es que es un legado histórico. También estamos en un contexto en el que la gente demanda escapismo. Necesita ver algo que salga de la política y de todas las cosas que capaz son difíciles de afrontar y este es un producto que no deja de ser humano, pero aún así es un poco más distendido y podés sentarte y mirar algo y quizás dejar de pensar un rato”.

Los resúmenes de Gran Hermano de Fede Bongiorno

Por ahora, el programa continúa entre los temas más calientes del momento, mientras Federico Bongiorni sigue acumulando Me Gusta y Retuits tanto en sus resúmenes como en sus opiniones y análisis, ambos a la merced del interés del público.