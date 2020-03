La incómoda broma de Luis Novaresio sobre Marcela Tinayre

Luis Novaresio dijo que le gustaría ser el novio de Marcela Tinayre "incluso asumiendo el vértigo que sería tenerla a Mirtha de suegra". Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

Luis Novaresio comenzó su programa de hoy por radio La Red con una pregunta para los oyentes: "¿Quién quiere ser el novio de Marcela Tinayre? ". El conductor reveló que se había encontrado con la hija de Mirtha Legrand y que "si no hubiese detalles de público conocimiento que me competen, me gustaría ser el novio de Marcela Tinayre", sostuvo. La afirmación, dicha en un contexto de broma generó malestar, sobre todo cuando Marcela Tinayre se encuentra cuidando a su ex marido y padre de sus hijos, Marcos Gastaldi, que está muy enfermo, como ella anunció hace poco .

El periodista dijo que le gustaría ser su novio "incluso asumiendo el vértigo que sería tenerla a Mirtha de suegra", y agregó: "Si me pusiera de novio con Marcela, a la mamá ya la conocemos, hermanos no tiene, y a los hijos... me encantaría ser el padrastro de Juanita, padrastro de Nacho Viale". Luego, dio el número telefónico del programa al aire y preguntó a sus oyentes: "¿Quién quiere ser novio de Marcela Tinayre?".

Enseguida un usuario de Twitter le hizo llegar su rechazo a la consigna del programa: "Considerando el momento personal y el estado de salud de Marcos Gastaldi , marido de @MarcelaTinayre me parece una falta de respeto absoluta la forma en la que conversaron entre ustedes hace un rato", escribió Pablo Durañona, arrobando a los compañeros de Novaresio que participaron de la charla, Fabián Doman y Romina Manguel.

La respuesta del periodista no tardó en llegar.

"Fue dicho al aire. El comentario de todos fue de elogio a @MTinayre a quien admiramos y queremos. Jugar con la idea de ser su novio es eso: un juego, respetuoso y para comenzar un lunes duro de noticias. Gracias por su mensaje".