Marcela Tinayre habló en detalle sobre el estado de salud de su exmarido, Marcos Gastaldi, y reveló que, si bien el panorama es muy complejo, están cuidándolo de manera permanente.

"Mi marido tiene una enfermedad de Parkinson terrible, y a pesar de que estoy divorciada de él, lo cuido porque es un hombre que me ha dado mucho", confesó en diálogo con el programa ¡Hola! TV. "Es el papá de Rocco [el hijo adolescente que tienen en común]. Ha compartido muchísimo en mi vida y en San Valentín siempre recibía flores de él. Lo extraño y lo cuido mucho", contó la conductora de Las rubias, visiblemente emocionada.

Días atrás, precisamente en el Día de los Enamorados, Marcela le dedicó un posteo a su expareja en su cuenta de Instagram, con una foto de ambos y unas sentidas palabras. "Donde estés... En tu mundo actual, por tantos días de San Valentín que juntos festejamos...", escribió Tinayre en la publicación.

En noviembre del año pasado, la hija de Mirtha Legrand también había hecho mención a lo mucho que le afecta verlo a Gastaldi en esa situación. "A la mañana no me permito llorar", expresaba." A veces lo hago a la tarde y me duele el estómago de tanto contenerme", contaba en el ciclo Los ángeles de la mañana, por la pantalla eltece.

Asimismo, Marcela aludió a cómo Rocco sobrelleva la enfermedad de su padre. "Trato de sostenerlo. Tiene sus momentos de enojo. Es re cariñoso y me acompaña en lo que puede y quiere. No soy de esas madres que insiste, pero vamos generalmente a visitarlo los fines de semana. No quiero saturar a Rocco con el tema. Es una vivencia de cada uno. Quienes tienen un familiar enfermo saben que es muy difícil. No se dan una idea. Trato de estar para arriba siempre", manifestaba hace unos meses.

Tinayre también habló del rol vital que cumple Valeria Gastaldi, hija de Marcos."Con ella somos los dos timones que llevamos esto adelante. Y es muy duro. A veces vuelvo a mi casa llorando. Lo que me conmueve es que cuando voy [a visitarlo a la clínica en la que se encuentra] le hablo de todas las cosas lindas vividas, que son muchísimas. Por otra parte pienso 'que lástima vivir esto sola'. Porque yo pensaba envejecer a su lado y sin caretearla porque por algo refundamos nuestro matrimonio", contaba por entonces.

Por otro lado, también en la entrevista que realizó con ¡Hola! TV, Marcela aseguró que no descarta la posibilidad de volver a enamorarse: "Me gustaría encontrar un novio español, estoy dispuesta a tener una nueva pareja".

Marcela Tinayre estará presente en el cumpleaños de su madre que se celebrará el domingo 23 Crédito: Twitter

Respecto al próximo domingo 23, fecha del cumpleaños número 93 de Legrand, Tinayre contó que estará presente en el festejo íntimo luego de muchos años, ya que reveló que nunca pasa un cumpleaños almorzando con ella por razones de público conocimiento. "Nunca almorcé con mamá porque hace 53 años que almuerza en la tele", expresó con picardía.