La incomodidad de Jey Mammon tras ser abordado por una periodista en España: “No me busquen más”

Juan Martín Rago, artísticamente conocido como Jey Mammon, viajó fuera de la Argentina tras el conocimiento público de la denuncia por abuso sexual que pesó sobre él en 2020, cuando Lucas Benvenuto era menor de edad. El destino elegido por el humorista para alejarse del escándalo mediático fue Madrid (España), donde llegó durante la jornada de este jueves. En la salida del Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, el exconductor de Telefe fue abordado por la prensa y mostró su incomodidad: “No me busquen más”.

Jey Mammon se fue de la Argentina para alejarse del foco mediático tras las acusaciones de abuso sexual, tal como adelantó Rodrigo Lussich este martes en Socios del Espectáculo (eltrece). El humorista fue fotografiado en el avión rumbo a Madrid por un pasajero -la imagen se publicó a través de la cuenta de Facebook de Lorna Irina Gemetto-. En la postal, el humorista apareció con una gorra y los auriculares puestos. “Se va mes y medio a Europa. La decisión es irse de viaje, un mes y medio por lo menos, y salir de esta maraña, de esta burbuja mediática y social”, apuntó el panelista.

Jey Mammon llegó a España este jueves

En la salida del Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, fue captado por el equipo de Socios del Espectáculo y Mammon se mostró visiblemente incómodo. “Si me dejan ustedes, sí”, respondió el humorista ante la pregunta de si su intención era descansar, mientras buscaba un taxi para trasladarse desde la terminal. En tanto, una mujer se acercó y lo aplaudió, mientras el exconductor de La Peña de Morfi le dio las gracias.

Así viajó Jey Mammon rumbo a España Facebook: Lorna Irina Gemetto

“No voy a contestar nada, ya di todas las notas que tenía que dar”, sentenció Mammon, en referencia a sus declaraciones frente a Jorge Rial y Baby Etchecopar en los últimos días, donde el humorista reconoció que tuvo un vínculo con Lucas Benvenuto en 2009 y negó que el joven tuviera en aquel momento 14 años. Este viernes, se publicará una tercera charla con Ulises Jaitt.

Y agregó: “Vine acá a descansar un poco. Ustedes son periodistas y les dije que no voy a hablar más, espero que lo entiendan. Su trabajo es hermoso, pero hasta acá terminó”.

Y habló sobre su marcha de la Argentina: “Se dijo como si huyera del país. Me vine a relajar. Si me dejan, me relajo; si no me dejan, va a ser difícil. Qué pesadilla”.

Las frases más impactantes de la declaración de Lucas Benvenuto

Lucas Benvenuto ofreció un vivo a través de su cuenta de Instagram, que duró alrededor de 45 minutos, para sus seguidores este miércoles. En él, el joven habló de su transición psicológica ante la repercusión de su denuncia contra Jey Mammon y le envió un contundente mensaje al humorista: “No me vas a callar tan fácil, sabelo. No me vas a romper nunca más, nunca más me vas a volver a tocar”.

Lucas Benvenuto rompió el silencio con un vivo de Instagram (Foto: Captura de video)

“Por mucho tiempo, me sentí culpable por la primera noche que tuvimos, que él me viola ”.

que tuvimos, ”. “Quería que me pidieran perdón. Un ‘perdóname’ hubiera bastado para que yo no lo denuncie”.

para que yo no lo denuncie”. “Yo no quiero un juicio por la verdad. Yo quería un juicio de verdad ”.

”. “ Hice lo que tenía que hacer : denuncié y hablé”.

: denuncié y hablé”. “A diferencia de los otros, él se metió sentimentalmente conmigo”.

