La furia de Germán Martitegui ante la reacción de un participante de MasterChef: “¡Me volvés loco!”

escuchar

La gastronomía volvió a tener un lugar en el horario nocturno de Telefe. Una nueva edición de MasterChef llegó con Wanda Nara como conductora y un grupo de participantes amante de la cocina, a diferencia de las últimas tres temporadas que tuvieron a Santiago Del Moro y a distintas personalidades tanto del mundo del espectáculo, como del deporte y el periodismo. Sin embargo, el trío dinámico del jurado se mantiene firme e igual de exigente. En esta nueva oportunidad, Germán Martitegui estalló de furia contra un participante por un error imperdonable durante la preparación de su plato y lo expuso delante de las cámaras.

En la noche del miércoles los participantes llegaron a sus islas de cocina y al levantar sus cajas se encontraron con una tarjeta que los desconcertó. Cada una tenía el nombre de uno de los siete pecados capitales: ira, gula, lujuria, codicia, soberbia, envidia y pereza. La consigna era usarlo como fuente de inspiración para realizar un plato, cuyo ingrediente era el pescado. A Rodrigo le tocó la codicia, sin embargo, tuvo varios percances durante la preparación.

Con el pescado como ingrediente principal, los participantes de MasterChef debieron elaborar un plato inspirado en uno de los siete pecados capitales (Foto: Captura / Telefe)

“No te veo bien, pasó media hora, ¿qué haces con el pescado entero todavía? No hiciste nada”, lanzó furioso Martitegui cuando se acercó a la mesa del bioquímico, que intentaba defenderse. “¿Dónde vas a hacer un fumé... ¡Me volvés loco Rodrigo! Empezá y, pone agua ahí, hace algo, por favor”, dijo a los gritos indignado de que solo faltaran 30 minutos para la presentación y él aún estaba prácticamente en “veremos”.

Germán Martitegui estalló contra un participante de MasterChef

“Incertidumbre”, así describió el participante a su plato cuando se lo presentó a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Sin embargo, el nombre que eligió fue “Salmón ella”, un salmón blanco a la plancha con caldo de pescado y algas nori.

“Fue complicada la noche. Hoy llegaste a tocarme la mano en un momento, ¿no? Él siempre se desespera por tocarme la mano, dice que esa es su suerte”, comentó Wanda Nara para romper un poco el hielo ante la situación de tensión. El jurado le pidió al participante que les acercara el dibujo que hizo y se dispuso a analizarlo. “Esto es codicia, creer que podés hacer este plato”, expuso Martitegui.

En la misma línea, el chef advirtió: “Claramente, la codicia y la ambición sin límites está plasmada en tu dibujo y lo que te pasó en la mesada. Para mí la mayor lección de hoy es que no podés perder 30 minutos sin ni siquiera poner el agua sobre el fuego”. Sin embargo, dejó a todos atónitos con sus siguientes palabras: “Lo que me queda claro es que sos hijo del rigor, me tuve que enojar, te tuve que plantear la situación y bajarte a la tierra y de repente terminás haciendo esta maravilla”.

El enojo de Germán Martitegui con un participante de MasterChef

“No es un fumé, pero está rico, está supersabroso, el tomate y las hierbas le quedan bien, el punto del pescado está bien; el nori frito arriba le da un sabor a pescado, te transporta al mar. No logro entender cómo hiciste todo esto, pero ponete un video mío gritándole desde que empezás a cocinar y terminas”.

El participante se mostró completamente sorprendido ante la inesperada revelación, e incluso los dos jurados restantes también le dieron el visto bueno. A su vez, para darle el toque final a la jornada, su plato quedó entre los dos mejores de la noche y no solo eso, sino que también ganó la medalla dorada.

LA NACION