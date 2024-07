La increíble historia de la niña que inspiró a la protagonista de Intensamente, el éxito de Disney

Escuchar

Un éxito arrollador. Así se podría describir a Intensamente 2 (Inside Out 2). La nueva película de Disney Pixar estrenó el 13 de junio y ya superó los 1000 millones de dólares en la taquilla mundial, convirtiéndose así en la más taquillera del año, hasta la fecha. Esta secuela convocó a grandes y chicos y generó un importante debate en las redes sociales. Muchas escenas se volvieron virales, varias personas fueron al cine vestidas con los colores de la emoción que los representa y algunos ya la vieron más de una vez.

La primera entrega de Intensamente (Inside Out) se estrenó en 2015 y presentó a una pequeña Riley Andersen, de 11 años, que se mudaba a otra ciudad junto a sus padres y debía comenzar una nueva vida, con todo lo que eso conlleva. Pero, no estaba sola, sino que la acompañaban sus cinco emociones: Alegría, Tristeza, Miedo, Furia y Desagrado. En esta segunda parte, que llega nueve años después, la protagonista es una Riley adolescente de 13 años que se enfrenta a los dilemas propios de la edad: desde el comienzo del secundario, hasta los amigos y los cambios hormonales.

Ahora, a las cinco emociones originales se sumaron Ansiedad, Envidia, Vergüenza y Aburrimiento. Incluso hubo una breve aparición de Nostalgia.

Intensamente 2 se estrenó el 13 de junio y ya recaudó 1000 millones de dólares en la taquilla mundial Disney

Pero, si bien es un personaje animado y de una película, lo cierto es que Riley, la protagonista de la historia, está inspirada en una persona de la vida real. ¿De quién se trata? De Elie Docter, la hija de Pete Docter, uno de los creadores de Intensamente.

El director vio desde la primera fila los cambios y dilemas que atravesaba la niña a los 11 años, mientras se acercaba a la adolescencia. “Ver a mi hija me ponía un poco triste. Como padre, yo jugaba y era parte de ese ‘jugar a fingir’. Y eso se estaba yendo. Eso fue una gran parte de la película”, le dijo el guionista a The Washington Post en 2015, en medio del estreno de la primera película.

Elie es la hija de Peter Docter el director y escritor de Intensamente (Foto: pixar.fandom.com)

Docter plasmó su experiencia como padre en el filme e ilustró las angustias y cambios que atravesaba Elie a medida que crecía. “Mañana tengo este examen y no estoy lista”, era una de las cosas que decía la adolescente, según contó su papá. El director, entonces, decidió escribir a partir de lo que sucedía en la mente de su hija.

Otro dato curioso es que la joven Docter -que hoy tiene 25 años- no solo fue la inspiración para una de las películas más exitosas de Disney Pixar, sino que también tuvo una participación en una de las cintas más conmovedoras de la casa. ¿Cuál? Up: Una aventura de altura (Up) de 2009. Ella fue quien le puso la voz a la versión joven del personaje de Ellie, el gran amor de Carl.

Así está hoy Elie, la hija de Pete Docter que inspiró la película de Intensamente (Foto: inside-out.fandom.com)

Aunque a veces las secuelas no son tan buenas, lo cierto es que Intensamente 2 se convirtió en un indiscutible éxito y en la película más taquillera del año. Mientras que en la primera entrega Pete Docter trabajó como escritor y director junto a Ronnie del Carmen, en esta nueva parte Kelsey Mann, quien ya trabajaba para Pixar, hizo su debut como director. El creador de la historia, en tanto, le dio la voz a Furia, una de las emociones del Sr. Andersen, el padre de Riley.

Para quienes aún no vieron Intensamente 2 o tienen ganas de verla de nuevo, la película continúa disponible en las salas de cine del país. Aún no se confirmó cuando llegará a Disney +.

