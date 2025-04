Yanina Latorre sorprendió al contar sobre qué escándalo mediático le preguntó Lionel Messi

Aunque Lionel Messi se mantiene alejado de los escándalos de la farándula y desde que comenzó a jugar al futbol se ocupó de resguardar su intimidad y la de su familia, eso no quita que esté al tanto de varias de las cosas que suceden en el mundo del espectáculo. ¿Quién reveló esto? Nada más y nada menos que Yanina Latorre. En la más reciente emisión de su programa Sálvese quien pueda (América), la conductora contó detalles de su encuentro con el campeón del mundo en Miami y recodó sobre qué tema el futbolista le pidió “información”.

En la emisión del lunes de Sálvese quien pueda, compartieron un fragmento de ESPN en el que Sebastián ‘Pollo’ Vignolo, Mariano Closs, Esteban Edul y Diego Latorre conversaban sobre la fiesta de cumpleaños de Yanina Latorre. Allí fue que Diego hizo un comentario sobre la intimidad del festejo y dijo que Marixa Balli no quiso cruzarse con Marcelo Tinelli.

Yanina Latorre afirmó que los jugadores de fútbol siguen las noticias del espectáculo (Foto: Captura de video / América)

En el piso, Yanina no dudó en opinar de su marido y cómo abordaron el tema en el programa deportivo. “Esto es en defensa de nuestro rubro. Todo el mundo habla del chimento o del periodismo de espectáculo como un género menor. No hay nada más chusma -y con el perdón de los dos- que el periodista deportivo”, dijo.

En este sentido, afirmó que Vignolo le tiene “pánico” a ella: “Cuando empecé a escribir a Diego le decía: ‘Tené cuidado con lo que vas a decir’. Porque a ellos no les gusta quedar mal con nadie”. A su vez, dijo que a Mariano Closs le “encanta” el chimento “y se hace cargo”. “Va más al frente, la banca”, sostuvo.

“La única vez que fui al programa del Pollo todos traspiraban y sufrían. Yo igual no soy boba, no los voy a meter en quil***os. Yo no soy jodida para esas cosas”, afirmó Latorre.

Yanina Latorre contó que Lionel Messi charló con ella sobre el Wanda Gate, el escándalo protagonizado por Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi (Foto: Instagram @wanda_nara / @leomessi / @sangrejaponesa / @mauroicardi)

Una vez dicho esto, desde su lugar en el panel, Lizardo Ponce aprovechó para preguntarle si el futbolista también es “cholulo”. “El jugador de futbol es lo más cholulo que hay”, sostuvo Latorre y contó una anécdota con Lionel Messi. “Cuando fui a verlo a Messi en enero a Miami no le interesaba Diego ni nada, nos sentamos a hablar del Wanda Gate, ¡quería saber todo!“, comentó a modo de dejar en claro que el futbolista tenía interés en saber la intimidad de la disputa entre Wanda Nara, Mauro Icardi y María Eugenia “La China” Suárez.

“Cuando llegó a la casa me dice Antonela [Roccuzzo]: ’¿Qué le hiciste a Lío que vino en modo LAM?‘. El jugador de futbol es lo más chusma, ve todo lo que decimos", sostuvo la conductora.

La familia Latorre junto a Lionel Messi en Miami (Foto: Instagram @yanilatorre)

El encuentro entre Latorre y Messi tuvo lugar en enero, mientras ella se encontraba de vacaciones en Miami junto a su familia. La conductora, su marido Diego Latorre y sus dos hijos, Diego y Lola, fueron a las instalaciones de Inter Miami a visitar al capitán. Charlaron, se sacaron fotos y compartieron un momento divertido y relajado. Tras el encuentro, Yanina le contó a Ángel de Brito durante una transmisión de Ángel responde (Bondi Live) que Messi sabía todo sobre el Wanda Gate, que en aquel entonces estaba en pleno auge. Incluso afirmó que ella aprovechó para contarle varias primicias sobre el triángulo amoroso, las cuales posteriormente él compartió con su esposa.