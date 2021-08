La inesperada aparición de Manu Ginóbili en Space Jam 2: “¿Y si te llama Román?”

Manu Ginóbili hizo una aparición sorpresa en la promoción que HBO Max armó para el estreno de Space Jam 2 en su plataforma. El video, replicado por el propio exbasquetbolista en su cuenta de Twitter, causó sensación en redes y una broma con Juan Román Riquelme provocó un aluvión de comentarios.

El corto clip de apenas un minuto muestra cómo los Looney Tunes está perdiendo por mil puntos tras el final de los dos primeros cuartos del partido. El equipo, compuesto por todos los clásicos personajes y LeBron James, se retira al vestuario para idear una estrategia que les permita revertir el resultado.

En medio de una charla desesperada, el gato Silvestre les advierte que encontró a alguien que puede ayudarlos. “Estaba en su casa y logré traerlo hasta aquí. Ganador de oro olímpico, cuatro veces campeón de la NBA, el sexto jugador favorito de su hijo... ¡Manu Ginóbili!”

La promo de Space Jam 2 con Manu Ginobili que fue furor

Luciendo unas medias celestes con la cara de los personajes, un buzo gris y una taza de café, el argentino apareció en pantalla. “Un gusto, eh. Pero chicos, yo estaba en el sillón, tranquilo, a punto de ver la película. Yo ya me retiré, hace tres años que no toco una pelota. No, no, de jugar ni hablar”, se excusó.

Pero lo que quizás más divirtió a los usuarios en redes no fue la totalidad del video sino el remate. Luego de que Ginóbili rechazara la propuesta de las caricaturas aparece una placa de HBO Max que amaga al cierre del clip. Apenas unos segundos después, el video enfoca al gato Silvestre que evoca un chiste muy popular en el mundo del deporte argentino: “¿Y si te llama Román?”. “Ahí me mataste”, responde el ex Spurs.

En su Twitter, el bahiense reposteó el video con otra broma. “¡Qué oportunidad me perdí de volver a las canchas con este equipazo!”, indicó en un tuit que ya superó los 20 mil Me Gusta y cuyo número de retuits no deja de subir.

Space Jam: Una nueva era

En 1996, un retirado Michael Jordan protagonizaba una película que se convirtió en un clásico y una reliquia. Años más tarde, en 2021, LeBron James se vistió con la misma camiseta que Jordan y ayudó nuevamente a los Looney Tunes a ganar un trascendental partido de básquet.

Pero lejos de ser una simple película, esta entrega representó una gran apuesta económica por parte de Warner Bros que desembolsó 150 millones de dólares en la producción y distribución del film. Ahora, tras su paso por los cines de todo el mundo, ya está disponible en el servicio de HBO Max.

LA NACION