“Space Jam 2, una nueva era”: seis curiosidades que tenés que conocer antes del estreno

A 25 años de Space Jam, este jueves 15 de julio se suma a la cartelera de los cines argentinos la secuela Space Jam 2: una nueva era, que también podrá verse en HBO Max, desde el 16. La nueva película de Warner Bros. estará protagonizada por una estrella de Los Angeles Lakers, que jugará un partido inolvidable en el equipo de los Looney Toones.

El inolvidable film de 1996, liderado en la pantalla por Michael Jordan, tiene una nueva figura de la NBA como protagonista: LeBron James. Y vuelve a convertirse en una producción que pueden disfrutar tanto grandes como chicos, ya que además del citado famoso, habrá cameos con otras celebridades del deporte.

Según consigna la productora, la trama se parece a la anterior, pero tiene algunas variantes. El consagrado jugador de básquet e ícono mundial LeBron James y su joven hijo Dom -quien sueña con ser un desarrollador de videojuegos- son atrapados en una realidad virtual por un algoritmo malvado llamado Al-G Ritmo, quien reta al deportista a un partido, que deberá ganar si quiere recuperar a su hijo. El basquetbolista es desterrado al mundo de los Looney Tunes, y contará con su ayuda para conformar el equipo Tune Squad y enfrentar al enemigo.

Tráiler oficial de Space Jam: una nueva era - Fuente: Warner

Para los fanáticos de la primera Space Jam, su secuela genera grandes expectativas. Para ir calentando los músculos antes del esperado partido, hay algunas curiosidades que todos deberían conocer antes de ver la película.

1. El protagonista: LeBron James

El basquetbolista, de 36 años, mide 2,06 metros de altura. Actualmente pertenece a la plantilla de Los Angeles Lakers de la NBA y, al igual que sucedió con Jordan, es considerado uno de los mejores basquetbolistas de la historia.

A lo largo de su carrera se ganó apodos como “El Rey” o “El pequeño emperador”. Con 18 años, fue elegido en la primera posición del Draft de la NBA de 2003 por Cleveland Cavaliers. Ganó dos medallas de oro con la selección de básquet de Estados Unidos, en los Juegos Olímpicos de Pekín (2008) y Londres (2012).

En 2018 firmó un contrato por 154 millones de dólares por cuatro temporadas con Los Angeles Lakers. Su desempeño lo llevó a ocupar el sexto puesto en el ranking de los máximos anotadores de la historia.

LeBron James reveló que su personaje favorito de los Looney Tunes es Bugs Bunny Warner Bros. Pictures

A nivel personal, James tiene tres hijos con Savannah Brinson: LeBron Jr., Bryce y Zhuri.

Sobre la película, Le Bron contó que fue un fan más de la primera entrega y contó al sitio de la NBA qué sintió cuando lo convocaron para la secuela. “Me intimidó, porque tenía 12 años cuando salió la primera en 1996 y sé lo que sentí al verla, que era la mejor película de deportes que había visto hasta ese momento. Crecí viendo a los Looney Tunes, riéndome y llorando con esos personajes, y también crecí inspirado por el gran Michael Jordan. Pude aceptar el desafío y pasé un gran momento haciéndolo”, dijo.

Le Bron ya había trabajado con Warner en 2018, en el film animado Pie Pequeño, haciendo la voz de Gwangi, y con HBO como productor ejecutivo de la serie The Shop.

Y sobre lo que deben esperar los espectadores, anticipó: “Pienso que lo que sorprenderá a la gente sobre la película es que no es una película solamente sobre básquet. Es sobre una conversación que sucede en muchas casas donde un padre tiene sus aspiraciones para sus hijos pero luego también se da cuenta de que los niños tienen sus propios sueños”.

2. Zendaya le pone su voz a Lola Bunny

La cantante y actriz estadounidense Zendaya fue elegida para ponerle la voz a Lola Bunny, algo que ya generó algunas polémicas entre los fans de la película.

Consultada sobre su relación con el básquet, la artista admitió: “Siempre fui fanática de LeBron, él es un atleta increíble, lo sabemos, pero todo lo que hizo fuera de la cancha fue realmente especial y me encanta, porque a mí me gusta hacer todo eso también, no hay límites en lo que uno puede hacer”.

Zendaya fue elegida para ponerle su voz a Lola Bunny, el personaje de los Looney Tunes, en Space Jam: una nueva era Getty Images

Sobre el personaje de Lola, adelantó que es una versión más actual: los espectadores verán una coneja con mucho carácter, que es una de las mejores jugadoras del equipo. En relación a su experiencia con el deporte, Zendaya recordó: “Mi padre fue entrenador de básquet y profesor de educación física, mi mamá mide 1,95 metros y jugó al básquet en la universidad y vive hablando sobre sus récords de rebotes. Se suponía que yo fuera jugadora también, pero no funcionó”. Finalmente bromeó: “Mi papá todavía está enojado por eso, así que espero poder dejarlo contento con esta película”.

3. Villanos de la NBA y WNBA

El equipo de los contrincantes, llamado Goon Squad, tiene grandes talentos de la NBA y WNBA. Los jugadores Klay Thompson (Wet Fire), Anthony Davis (The Brow), Damian Lillard (Chronos) y las deportistas Nneka Ogwumike (Arachnekka) y Diana Taurasi (White Mamba).

¿Habrá un cameo especial de Michael Jordan en la película? Ya lo veremos...

4. Cambio de director

La nueva película fue dirigida por Malcolm D. Lee. Sin embargo, la filmación comenzó en junio de 2019 bajo la dirección de Terence Nance, en Los Ángeles. Pero semanas después, el cineasta detrás de An Oversimplification of Her Beauty dejó el proyecto y contrataron a Lee para reemplazarlo.

5. Otros deportes para la secuela

La segunda película de Space Jam comenzó a planearse en 1997, tras el éxito de la primera. Como Michael Jordan no quiso firmar para una nueva entrega, los productores comenzaron a arrojar nombres de otros famosos y deportistas que podrían continuar la historia.

Se habló del artista marcial Jackie Chan, con la idea de hacer un film titulado Spy Jam. También se discutieron otras posibles derivaciones hacia otras disciplinas, entre las que se vaticinó el nombre del piloto de automovilismo Jeff Gordon, el golfista Tiger Woods y el skater Tony Hawk, pero no prosperaron.

6. La histórica página web

El sitio web original de la marca Space Jam se mantuvo en Internet sin modificaciones desde su lanzamiento, en los 90, a la actualidad. Pero ahora, con la novedad de la secuela, sufrió su primera modificación.

