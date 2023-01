La ingeniosa respuesta de Casio a la canción de Shakira con Bizarrap: “Nos encanta que nos salpique”

escuchar

La BZRP Music session #53 fue considerada un éxito rotundo a unos pocos días de su reproducción. Con el productor argentino Bizarrap a la cabeza y la artista colombiana Shakira, como invitada, el tema musical trascendió todos los límites posibles y generó un boom comercial del cual se seguirá hablando por el resto del 2023.

En un clip que contuvo una letra dirigida a Gerard Piqué, su exesposo, la artista oriunda de Barranquilla deslizó algunas frases dirigidas al deportista con pasado en el Barcelona y la selección de España que hicieron notar un enorme disgusto que existe entre ambos por el fin de la relación.

Otro de los desencadenantes a los que Shakira hace mención es a su actual pareja, Clara Chía, a quien le dedica una parte del clip: “Yo valgo por dos de 22″, al referirse a la edad del nuevo amor que tiene Piqué en su vida personal.

Sin embargo, la letra de Shakira, la cual puede ser tomada como polémica, incluyó, en algunos fragmentos, la mención a algunas marcas para establecer la diferencia entre ella y Clara Chía: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”, deslizó, coreografía mediante, para darle forma a un tema que llegó a las 71 millones de reproducciones y fue un tema de conversación recurrente en aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Instagram, entre otras.

La respuesta de Casio tras la mención de Shakira

Con un nivel de popularidad exorbitante, el sector de marketing de las empresas a las que hizo mención Shakira no perdieron la oportunidad para mostrarse y poder realzar su imagen tras ser utilizado como una marca de “segunda mano”.

En primer lugar fue la marca japonesa de relojes Casio quien utilizó su Instagram para elaborar un ingenioso posteo, donde se observa uno de los productos con una gota de agua en su vidrio. “Nos encanta que esto nos salpique”, remataron, en referencia a una frase de la artista donde juega con la palabra “salpique”, del verbo salir y el apellido del ahora empresario.

Renault no se quedó atrás y se expresó sobre la mención de Shakira

Por otra parte, Renault, desde su cuenta de Twitter en España, no se quedó atrás y quiso dejar bien parado a uno de sus modelos llamado Twingo. “Pa tipos y tipas como tú. ¡Sube el volumen!”, aseguró, al utilizar una parte de la letra de la canción y mediante hashtags marcó las virtudes del automóvil, el cual luce con el número 22 en la imagen y un color rojo.

Tras provocar el efecto deseado, Shakira y Bizarrap inauguraron el año con la BZRP Music session #53 provocando un hito importante en la historia de la música moderna. Con un claro destinatario, la barranquillera no escatimó en creatividad para lanzar un mensaje punzante, directo y letal contra su expareja.

“Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques”, fue una de las menciones más contundentes para demostrar que no hay punto de retorno entre ambos y que seguirán en litigio en búsqueda de zanjar las diferencias que mantienen, con la atenuante de tener a sus hijos en el medio de la cuestión.

