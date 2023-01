El detalle de Lionel Messi que sorprendió a los empleados de su hotel de lujo: “Gracias, jefe”

escuchar

Lionel Messi sorprende adentro del campo de juego con sus gambetas indescifrables y también fuera de los límites del campo de juego.

El actual jugador del París Saint Germain se encuentra inmerso en la pretemporada del elenco francés, pero, a su vez, aprovecha los tiempos libres para ejercer un rol más empresarial. Así fue como en su cuenta de Instagram, donde tiene 418 millones de seguidores, el rosarino realizó un posteo acerca de uno de sus hoteles llamado Baqueira Beret, ubicado en el Valle de Arán, en Cataluña.

Con una serie de fotos donde se observa la fachada y las comodidades de las instalaciones en un país donde la nieve es la protagonista del clima, Messi arrobó a la cuenta de su hotel y le agregó emojis relacionados al frío y al hielo.

Lionel Messi realizó una publicación sobre las comodidades de su hotel en Cataluña Foto: captura de pantalla

Acto seguido al posteo que se alojó en su feed, el astro argentino republicó en sus stories -que tienen 24 horas de duración- y recibió una inesperada respuesta del staff que trabaja justamente en su hotel. De una manera cómica y ocurrente, la cuenta de Instagram del establecimiento español le devolvió la “pared” a Leo, como si estuviesen en un partido de fútbol, y le respondió: “Gracias, boss”, que, en español significa “jefe”.

La ingeniosa respuesta del hotel donde es propietario Messi

Como parte de una estrategia de marketing, esta acción sumó para la popularidad del hotel que tiene el argentino y cuenta con muchas comodidades para ser visitado: está conformado por 140 habitaciones, tiene salones con luz natural, un sector gastronómico de vanguardia para los turistas y un sector de spa con un relajante circuito de aguas que hace más placentera aun la estadía.

Al ser un hotel caratulado como 4 estrellas superior, las amenities son una moneda corriente como así también el servicio para los clientes tales como guarda esquís, servicio de guías para recorrer la zona y actividades de montaña.

El fanático colombiano de Messi que realizó una sorprendente declaración

Al tener un impacto mundial cada aparición suya, Lionel Messi genera en sus seguidores una idolatría fuera de lo común. Así fue como un influencer colombiano llamado Mike Jambs decidió tomar una impactante decisión al respecto al tatuarse su apellido en el medio de su frente.

Tras conocerse su historia por las redes sociales, Jambs se mostró apenado al ver el resultado y generó contenido en sus redes al respecto. Un tiempo después, el creador de contenidos contó la verdadera historia que generó total repudio al manifestar que esa acción fue falsa y el tatuaje no existe como tal.

El influencer Mike Jambs es colombiano Captura

Hay que decir que todo el tiempo se trató de una broma y nunca pensé que fuera a tener tanta trascendencia ni que se volviera viral a nivel mundial. Yo hice un contenido común y corriente. Me reuní con unos amigos, les comenté la idea, me dijeron que eso sí valía la pena, y luego grabamos, lo subí, pero no le tenía ninguna esperanza”, confesó el joven al medio El Colombiano.

Y continuó acerca de cómo se manejaba con la prensa: “Cuando me contactaban medios internacionales para entrevistas yo me hacía el tatuaje en un momento, porque tenía los moldes a mano, entonces le decía a un amigo que me ‘tatuara’ rápido. Me hacían el tatuaje en un instante. Después de eso, me lo sacaba”.

Estas declaraciones fueron un disparador para que sus followers no tuvieran piedad a la hora de calificar su actitud: “Tu lo que eres es un perfecto ridículo”, “Usted fue el único que se creyó que el tatuaje era real”, “Pues la verdad que bajo que tengas que hacer esto para captar seguidores”, “Te vamos a dejar de seguir. Eres de cartón”, fueron las menciones más destacadas.

