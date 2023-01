Quiénes son los hijos de Lisa Marie Presley, su gran refugio dentro de su trágica historia

escuchar

La vida de Lisa Marie Presley estuvo atravesada por la tragedia, y su temprana muerte -el jueves pasado a los 54 años consecuencia de una falla cardíaca- no escapó a la lista de los tristes episodios que tiñeron su historia hasta el final. Pero entre la repentina partida de Elvis, su padre, cuando apenas tenía 9 años; su complicada adolescencia; los hombres que le rompieron el corazón -entre ellos Michael Jackson- y el suicidio de su único hijo varón, la actriz y cantante encontró motivación, amor, consuelo y refugio en la maternidad .

El 21 de junio de 2022 Harper Vivienne Ann Lockwood, Lisa Marie Presley, Priscilla Presley, Riley Keough y Finley Aaron Love Lockwood posaron durante una ceremonia en honor a la matriarca de la familia JON KOPALOFF - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Presley pasó cuatro veces por el altar. Con su primer esposo, Dany Keough, tuvo a Riley, hoy de 33 años, y Benjamin, quien falleció en 2020 a los 27. Con Michael Lockwood, su último marido y de quien se divorció en 2016, se convirtió en mamá de las mellizas Harper y Finley, de 14. Desde que nacieron, Presley siempre se mostró protectora de sus hijos. Incluso, en ocasiones compartió en su cuenta de Instagram dulces postales en familia o con cada uno de ellos, siempre acompañadas con palabras de profundo amor y devoción.

En una entrevista que le brindó a la revista Healthy Living en 2014, Lisa Marie se describió a sí misma como “ferozmente protectora” con sus hijos. “Simplemente los asfixio en el amor”, describió, y destacó su rol de madre como el más importante de su vida. “ Son mi prioridad. Eso es lo que hago. Eso es lo que más me importa. Los mantengo cerca de mí y me aseguro de que sean felices y saludables ”.

Riley

Riley Keough en el Festival de Cannes 2015 Toni Anne Barson - WireImage

Danielle Riley Keough nació el 29 de mayo de 1989 y fue quien siguió con el legado artístico familiar al convertirse en actriz y directora de cine. En una charla con Oprah Winfrey que tuvo en 2007, Riley se sinceró sobre el fundamental rol de su madre y de Priscilla Presley, su abuela, para no quedar bajo la sombra de su famoso apellido y poder crecer dentro de la industria del entretenimiento: simplemente aseguró que haber sido la nieta del gran Elvis de no era “gran cosa”.

La carrera de Riley arrancó en 2004 como modelo. Seis años después aparecía en la gran pantalla por primera vez en la película musical The Runaways con el personaje de Marie Currie y la compañía de Dakota Fanning y Kristen Stewart. Tras una amplia trayectoria como actriz, Riley hizo su debut en mayo de 2022 como directora con su primera película, War Pony, en el Festival de Cine de Cannes. Riley se mostró feliz de estar allí junto a su codirectora Gina Gammel. “Estamos realmente agradecidos de estar aquí. Esta fue una colaboración entre todos nosotros, y esta es toda nuestra película”.

Riley Keough, junto a su madre Lisa Marie Presley Jordan Strauss - Invision

En 2015, la actriz se casó con el doble de acción australiano Ben-Smith Petersen. La pareja se vinculó por primera vez en enero de 2014 y, según trascendió en la prensa, se conocieron en el set de Mad Max: Furia en el camino.

Hoy, además de por la partida de su madre, Riley es noticia por Daisy Jones & The Six, la esperada serie basada en la novela de Taylor Jenkins Reid “Todos quieren a Daisy Jones” que Amazon Prime Video estrenará el próximo 3 de marzo. En la ficción, Riley interpreta a una rockera de la década del 70 de espíritu libre que desafía las normas sociales. En una entrevista con People, Riley reveló que el personaje le recordó a su madre. “Me crió alguien que hacía lo suyo y realmente no le importaba lo que pensaran los demás. Definitivamente fue una inspiración para mí”, explicó. “Siempre estuve interesada en las mujeres que no se comportaban ‘de la manera correcta’” , agregó luego.

Benjamin

La muerte de Benjamin Keough, el último capítulo de la maldición de la familia de Elvis Presley Grosby Group

El segundo hijo de Lisa Marie y Danny, Benjamin Storm Presley Keough, fue uno de sus mayores orgullos, pero también la causa del dolor más intenso que sintió Lisa Marie, y que la transformó para siempre. Ben nació el 21 de octubre de 1992. A medida que crecía, los fanáticos notaron rápidamente lo mucho que se parecía a su abuelo, Elvis, e incluso su madre habló del increíble parecido de los dos hombres más importantes de su vida. “ Todos se daban vuelta y miraban cuando él estaba presente. Todo el mundo lo agarraba para una foto porque era asombroso ”, señaló sobre las reacciones que generaba Ben en declaraciones compartidas por TMZ.

Acosado por la presión social y producto de su frágil salud mental, Ben decidió poner fin a su vida en su casa de Calabasas, California, en julio del 2020. Tenía 27 años. Tras la noticia de su muerte, un representante de Lisa Marie le dijo a People: “Está completamente desconsolada, inconsolable y más que devastada, pero intenta mantenerse fuerte por sus mellizas y su hija mayor”. Además, puso en palabras la importancia de Ben en la vida de Lisa Marie: “ Ella adoraba a ese chico. Era el amor de su vida ”.

A diferencia de Riley, a Ben sí le pesó ser parte de la dinastía Presley. Brandon Howard, un amigo del joven, le contó a la revista People sobre la frágil salud mental del nieto de Elvis y la “presión” que sentía por estar a la altura del apellido familiar. “ Es algo difícil cuando tienes mucha presión con tu familia y estás a la altura de un nombre y una imagen. Es mucha presión. Es casi como si estuvieras presionado para tener que ser músico, tener que ser actor. Fue bueno para él dar la vuelta al mundo y descubrirse a sí mismo y tener sus propios amigos ”, explicó.

Howard también recordó a Benjamin como la persona que ayudaba a los demás, incluso cuando enfrentaba su propia batalla. “Él siempre estuvo ahí para todos”, agregó. “En cualquier tipo de situación, él era el que iba a dormir contigo en el sofá durante semanas hasta que realmente te sintieras mejor”.

Harper y Finley

Las mellizas Harper Vivienne Anne y Finley Aaron Love nacieron el 7 de octubre de 2008. Cuando las niñas cumplieron los ocho años, Lisa Marie le pidió el divorcio a Lockwood y de inmediato comenzó una dura batalla por la custodia. Incluso, Harper y Finley pasaron un tiempo bajo custodia de su abuela Priscilla luego de que encontraran en la computadora de su padre fotos inapropiadas de menores de edad.

“Hay mucha confusión, conmoción y preocupación por todas las versiones que circulan”, compartió Priscilla en Facebook. “Déjenme dejar esto en paz... Las niñas no han estado en hogares de guarda y nunca lo estarán. Las niñas han estado conmigo y lo estarán hasta que todo esto se resuelva”, expresó.

La Oficina de Investigación de Tennessee cerró su investigación sobre las acusaciones en 2017. “A menos que haya nueva evidencia o información potencial, hemos concluido nuestra participación en este asunto. No hemos podido determinar si ocurrió un delito en Tennessee y, en consecuencia, no tenemos una investigación abierta”, dijo el portavoz de la institución y dio por cerrado el tema. La oficina también dejó en claro que nunca se abrió una investigación formal.

En octubre de 2017, Lisa Marie se mostró por primera vez en un evento con sus tres hijas. En marzo de 2020, durante el comienzo de la pandemia de Covid-19, la cantante y actriz compartió una imagen en su Instagram con las dos niñas.

